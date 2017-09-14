Додано: П'ят 09 сер, 2024 21:41

Hotab написав: Бегство из Бучи и Херсона было в 2022 году. Бегство из Бучи и Херсона было в 2022 году.

тогда территории были не нужны, хотели какие то политические уступки. Поэтому относительно добровольно оставили Херсон и Бучу.Потом увидели политических не добиться и решили тогда хоть территорий отберем, чтобы не пустыми руками заканчивать "сво".Ты бы проехал от мурманска до владивостока, а потом отписался зачем им ещё. Это если по логике. Не говоря уже о том что территории просят денег. С Мариуполя на Скадовск новую дорогу строят. Есть видос где по ней уже ездят.ты как всегда начал предьявлять претензии и обосрался.