RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9402940394049405>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 45
Від 3 до 6 місяців
18%
8
Від 6 до 12 місяців
20%
9
Від 1 до 1,5 року
18%
8
Від 1,5 до 2 років
4%
2
Від 2 до 2,5 років
9%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 21:22

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Бо про концентрацію наших військ на тому напрямку, впритул до найменування (тобто спеціалізації та підготовки) наших частин та підрозділів, ворог знав.
читал местную аналитику что все боеспособное находится на оккупированной территории, в тылах даже запчастей нет.

Ну і навіщо проти *навіть запчастин нема* отакі суперреби та рої дронів?

І як отакі наші дійсно потужні сили оте Коренєво (яке вкрай важливе за будь-яких наступних рухів: хоч зупинятися, хоч розширювати плацдарм) не взяли?

Як воно там інформації вкрай мало.
Тому неясностей багато.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 09 сер, 2024 21:25, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 29842
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 21:24

detroytred каждая сторона что то прибрехивает.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24483
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 21:25

vitaliiangel


кстати одна из причин (имхо главная) почему они свалили из Бучи и Херсона, без железки наладить снабжение они не могут.


Была:
«Им не нужны территории».
Убедить, что «не могли там находиться с т.з. логистики , потому и ушли» было невозможно.
«Флюгер мнений» в очередной раз.
Привычно, предсказуемо.
Hotab
 
Повідомлень: 12910
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2260 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 21:28

сколько волка не корми...


интересно это русские волонтёры подвозят еду? на сколько я знаю в Украине пленных стразу передают в СБУ.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 09 сер, 2024 21:36, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24483
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 21:31

  Hotab написав:«Флюгер мнений» в очередной раз.
за 2,5 лет цели сво менялись 10 раз, но чтобы хотаб был доволен я должен отстаивать только одну какую-то точку зрения, игнорируя то что всё быстро меняется.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24483
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 21:31

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Бо про концентрацію наших військ на тому напрямку, впритул до найменування (тобто спеціалізації та підготовки) наших частин та підрозділів, ворог знав.
читал местную аналитику что все боеспособное находится на оккупированной территории, в тылах даже запчастей нет.

Ну і навіщо проти *навіть запчастин нема* отакі суперреби та рої дронів?

І як отакі наші дійсно потужні сили оте Коренєво (яке вкрай важливе за будь-яких наступних рухів: хоч зупинятися, хоч розширювати плацдарм) не взяли?

Як воно там інформації вкрай мало.
Тому неясностей багато.

навіщо брати, якщо можна обійти і обрізати логістику, а ті сидітиумуть в болотах в надії що їм "жаба цицьки дасть"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35968
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 21:37

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:«Флюгер мнений» в очередной раз.
за 2,5 лет цели сво менялись 10 раз, но чтобы хотаб был доволен я должен отстаивать только одну какую-то точку зрения, игнорируя то что всё быстро меняется.


Ранее звучало «целей СВО не знает никто».
«Флюгер мнений».


за 2,5 лет цели


Бегство из Бучи и Херсона было в 2022 году. Обсуждалось в 2023 и 2024. Какая связь с «цели СВО за 2.5 года менялись » - хз. Виталя находит. Ну ладно, уже не удивляет. Это ж он «умеет в логику»)))
Hotab
 
Повідомлень: 12910
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2260 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 21:41

  Hotab написав:Бегство из Бучи и Херсона было в 2022 году.
тогда территории были не нужны, хотели какие то политические уступки. Поэтому относительно добровольно оставили Херсон и Бучу.

Потом увидели политических не добиться и решили тогда хоть территорий отберем, чтобы не пустыми руками заканчивать "сво".

Ты бы проехал от мурманска до владивостока, а потом отписался зачем им ещё. Это если по логике. Не говоря уже о том что территории просят денег. С Мариуполя на Скадовск новую дорогу строят. Есть видос где по ней уже ездят.

https://ria-m.tv/news/351547/novaya_abs ... nosti.html

ты как всегда начал предьявлять претензии и обосрался.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24483
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:09

  Hotab написав:«Им не нужны территории».
Убедить, что «не могли там находиться с т.з. логистики , потому и ушли» было невозможно.

Дивіться:
Я двічі давав посилання на комбата Сліпа (3ШБ) з Соколовою. Там про різне. Але є і по цьому питанню.
Сліп наголосив, що (він там сам був) орки могли ще довго стояти під Києвом. Навіть з отією фіговою логістикою, втратами, але стояти і гатити. Але ВИРІШИЛИ сконцентруватися на інших напрямках. Це думка бойового досвідченого комбата...
Ніяких подвійних тлумачень, твердження однозначні.
7.40-9.02 пряма мова:


І кого тоді треба переконати?
Оцього Сліпа?))
В нього теж аргументів за пазухою буде купа.

З.и. одна з проблем, що реальних розкладів ми не знаємо...
Тому практично кожне бачення має право на існування.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 09 сер, 2024 22:13, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 29842
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:10

  vitaliiangel написав:
  fler написав:Кацапське вялічіє вкотре зганьбилося на весь світ
нет там никакого величия, кроме пафоса москвы. Величие только в телевизере.

Вы давно с кацапами общались? За границей отдыхали с ними в одном отеле (не важно в какой стране)? Их манеры поведения и общения с людьми не из рф - как будто им все вокруг должны. При этом еще демонстрируют полное отсутствие элементарной культуры и общепринятых правил этикета.
  vitaliiangel написав:Интересно по сёлам до сих пор в телогрейках ходят? Когда я был то ходили, без разницы по гендеру.

Это не мешает им считать украинцев (и не только) людьми низшего сорта, разговаривать с ними свысока и т.д.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5154
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9402940394049405>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl, vitaliiangel і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63468
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222829
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708695
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.