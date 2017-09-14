Hotab написав:Бегство из Бучи и Херсона было в 2022 году.
тогда территории были не нужны, хотели какие то политические уступки. Поэтому относительно добровольно оставили Херсон и Бучу.
Потом увидели политических не добиться и решили тогда хоть территорий отберем, чтобы не пустыми руками заканчивать "сво".
Ты бы проехал от мурманска до владивостока, а потом отписался зачем им ещё. Это если по логике. Не говоря уже о том что территории просят денег. С Мариуполя на Скадовск новую дорогу строят. Есть видос где по ней уже ездят.
Hotab написав:«Им не нужны территории». Убедить, что «не могли там находиться с т.з. логистики , потому и ушли» было невозможно.
Дивіться: Я двічі давав посилання на комбата Сліпа (3ШБ) з Соколовою. Там про різне. Але є і по цьому питанню. Сліп наголосив, що (він там сам був) орки могли ще довго стояти під Києвом. Навіть з отією фіговою логістикою, втратами, але стояти і гатити. Але ВИРІШИЛИ сконцентруватися на інших напрямках. Це думка бойового досвідченого комбата... Ніяких подвійних тлумачень, твердження однозначні. 7.40-9.02 пряма мова:
І кого тоді треба переконати? Оцього Сліпа?)) В нього теж аргументів за пазухою буде купа.
З.и. одна з проблем, що реальних розкладів ми не знаємо... Тому практично кожне бачення має право на існування.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 09 сер, 2024 22:13, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Кацапське вялічіє вкотре зганьбилося на весь світ
нет там никакого величия, кроме пафоса москвы. Величие только в телевизере.
Вы давно с кацапами общались? За границей отдыхали с ними в одном отеле (не важно в какой стране)? Их манеры поведения и общения с людьми не из рф - как будто им все вокруг должны. При этом еще демонстрируют полное отсутствие элементарной культуры и общепринятых правил этикета.
vitaliiangel написав:Интересно по сёлам до сих пор в телогрейках ходят? Когда я был то ходили, без разницы по гендеру.
Это не мешает им считать украинцев (и не только) людьми низшего сорта, разговаривать с ними свысока и т.д.