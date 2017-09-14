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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:11
vitaliiangel написав:
Автотранспорт у них конченый, кстати одна из причин (имхо главная) почему они свалили из Бучи и Херсона, .
VS
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Бегство из Бучи и Херсона было в 2022 году.
тогда территории были не нужны.
То ли территории не нужны, то ли логистики не было..
И это все с интервалом в полчаса.
Что происходит - хз. Ну да ладно.
Сліп наголосив, що (він там сам був) орки могли ще довго стояти під Києвом. Навіть з отією фіговою логістикою,
Всюди могли. І під Харковом могли. Але б в оточення потрапили.
Результат стояння був би ще гірший: ще більше кинутої техніки без ЗІП і без палива, ще більший снарядний голод. Ще більше поранених , які помирають без медичної допомоги в стаціонарі.
А так-то стояти могли, хто ж сперечається.
На щастя для кацапів (нажаль для нас) вони тоді були трохи опіздошені від стояння вирішили зробити «ребут» і спробувати заново. (Я про Київ). Бо через місяць вони б виходили пішки (якщо б виходили) оборвані і немиті як полонені румини. А техніка була б в лісах Київщини.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 09 сер, 2024 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:12
Hotab написав:vitaliiangel
кстати одна из причин (имхо главная) почему они свалили из Бучи и Херсона, без железки наладить снабжение они не могут.
Была:
«Им не нужны территории».
Убедить, что «не могли там находиться с т.з. логистики , потому и ушли» было невозможно.
«Флюгер мнений» в очередной раз.
Привычно, предсказуемо.
Наши готовились к шашликам, а не к войне. Но и москали готовились скорее к турпоходу с феерверками, чем к войне.
Село Горенка (почти Киев). Грубо. Пол села ЗСУ, пол села москали.
Роту москалей местный ватник свободно выводит лесной дорогой к санаторию ЦК (Артек) на 14 линии. ЗСУ в Горенке под угрозой окружения.
Сотня немного трезвых оболонских гопников (в спортивных штанах, ярких куртках
калаш + два рожка) заходят от 7 линии к санаторию Лесная поляна, далее через болото в тыл и фланг москалям.
Москали куда то постреляв уйобуют в лес.
И это были элитные москали.
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:15
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:22
vitaliiangel
Ти не розпізнав, що тут Золкін вирішив заробити на рекламі (розкрутці) каналу Тризуб. А сам канал ніякого стосунку до сповіщення про ракети не має.
Буває.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 09 сер, 2024 22:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:24
vitaliiangel, Володимир рекламує приватний канал "Тризуб", як урядову систему. Ну-ну...
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:26
fler написав:
Вы давно с кацапами общались? За границей отдыхали с ними в одном отеле (не важно в какой стране)?
давно. было пару друзей (вместе росли, а потом они уехали на рф), один ко мне прилетал в гости с севера. В 2011 году, я как раз 1ю свою квартиру купил, а он собирался жениться, говорит давай приеду, потом будет семья, дети, хз когда увидимся.
Никакого величия до 2014 не проскакивало ни разу, и даже рф никто из них не нахваливал. А в 2014 им как поменяли мозги.
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