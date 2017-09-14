RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9402940394049405

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 45
Від 3 до 6 місяців
18%
8
Від 6 до 12 місяців
20%
9
Від 1 до 1,5 року
18%
8
Від 1,5 до 2 років
4%
2
Від 2 до 2,5 років
9%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Автотранспорт у них конченый, кстати одна из причин (имхо главная) почему они свалили из Бучи и Херсона, .

VS

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Бегство из Бучи и Херсона было в 2022 году.
тогда территории были не нужны.



То ли территории не нужны, то ли логистики не было..

И это все с интервалом в полчаса.

Что происходит - хз. Ну да ладно.


Сліп наголосив, що (він там сам був) орки могли ще довго стояти під Києвом. Навіть з отією фіговою логістикою,


Всюди могли. І під Харковом могли. Але б в оточення потрапили.

Результат стояння був би ще гірший: ще більше кинутої техніки без ЗІП і без палива, ще більший снарядний голод. Ще більше поранених , які помирають без медичної допомоги в стаціонарі.
А так-то стояти могли, хто ж сперечається.
На щастя для кацапів (нажаль для нас) вони тоді були трохи опіздошені від стояння вирішили зробити «ребут» і спробувати заново. (Я про Київ). Бо через місяць вони б виходили пішки (якщо б виходили) оборвані і немиті як полонені румини. А техніка була б в лісах Київщини.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 09 сер, 2024 22:18, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 12910
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2260 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:12

  Hotab написав:vitaliiangel


кстати одна из причин (имхо главная) почему они свалили из Бучи и Херсона, без железки наладить снабжение они не могут.


Была:
«Им не нужны территории».
Убедить, что «не могли там находиться с т.з. логистики , потому и ушли» было невозможно.
«Флюгер мнений» в очередной раз.
Привычно, предсказуемо.

Наши готовились к шашликам, а не к войне. Но и москали готовились скорее к турпоходу с феерверками, чем к войне.
Село Горенка (почти Киев). Грубо. Пол села ЗСУ, пол села москали.
Роту москалей местный ватник свободно выводит лесной дорогой к санаторию ЦК (Артек) на 14 линии. ЗСУ в Горенке под угрозой окружения.
Сотня немного трезвых оболонских гопников (в спортивных штанах, ярких куртках :mrgreen: калаш + два рожка) заходят от 7 линии к санаторию Лесная поляна, далее через болото в тыл и фланг москалям.
Москали куда то постреляв уйобуют в лес.
И это были элитные москали.
UA
 
Повідомлень: 8580
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1859 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:15

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24483
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:22

vitaliiangel
Ти не розпізнав, що тут Золкін вирішив заробити на рекламі (розкрутці) каналу Тризуб. А сам канал ніякого стосунку до сповіщення про ракети не має.
Буває.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 09 сер, 2024 22:25, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 12910
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2260 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel, Володимир рекламує приватний канал "Тризуб", як урядову систему. Ну-ну...
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6077
З нами з: 08.03.18
Подякував: 557 раз.
Подякували: 1104 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:26

  fler написав:Вы давно с кацапами общались? За границей отдыхали с ними в одном отеле (не важно в какой стране)?
давно. было пару друзей (вместе росли, а потом они уехали на рф), один ко мне прилетал в гости с севера. В 2011 году, я как раз 1ю свою квартиру купил, а он собирался жениться, говорит давай приеду, потом будет семья, дети, хз когда увидимся.

Никакого величия до 2014 не проскакивало ни разу, и даже рф никто из них не нахваливал. А в 2014 им как поменяли мозги.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24483
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 9402940394049405
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl, vitaliiangel і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63468
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222829
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708695
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.