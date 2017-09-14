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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9403940494059406>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 45
Від 3 до 6 місяців
18%
8
Від 6 до 12 місяців
20%
9
Від 1 до 1,5 року
18%
8
Від 1,5 до 2 років
4%
2
Від 2 до 2,5 років
9%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
11
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Автотранспорт у них конченый, кстати одна из причин (имхо главная) почему они свалили из Бучи и Херсона, .

VS

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Бегство из Бучи и Херсона было в 2022 году.
тогда территории были не нужны.



То ли территории не нужны, то ли логистики не было..

И это все с интервалом в полчаса.

Что происходит - хз. Ну да ладно.


Сліп наголосив, що (він там сам був) орки могли ще довго стояти під Києвом. Навіть з отією фіговою логістикою,


Всюди могли. І під Харковом могли. Але б в оточення потрапили.

Результат стояння був би ще гірший: ще більше кинутої техніки без ЗІП і без палива, ще більший снарядний голод. Ще більше поранених , які помирають без медичної допомоги в стаціонарі.
А так-то стояти могли, хто ж сперечається.
На щастя для кацапів (нажаль для нас) вони тоді були трохи опіздошені від стояння вирішили зробити «ребут» і спробувати заново. (Я про Київ). Бо через місяць вони б виходили пішки (якщо б виходили) оборвані і немиті як полонені румини. А техніка була б в лісах Київщини.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 09 сер, 2024 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:12

  Hotab написав:vitaliiangel


кстати одна из причин (имхо главная) почему они свалили из Бучи и Херсона, без железки наладить снабжение они не могут.


Была:
«Им не нужны территории».
Убедить, что «не могли там находиться с т.з. логистики , потому и ушли» было невозможно.
«Флюгер мнений» в очередной раз.
Привычно, предсказуемо.

Наши готовились к шашликам, а не к войне. Но и москали готовились скорее к турпоходу с феерверками, чем к войне.
Село Горенка (почти Киев). Грубо. Пол села ЗСУ, пол села москали.
Роту москалей местный ватник свободно выводит лесной дорогой к санаторию ЦК (Артек) на 14 линии. ЗСУ в Горенке под угрозой окружения.
Сотня немного трезвых оболонских гопников (в спортивных штанах, ярких куртках :mrgreen: калаш + два рожка) заходят от 7 линии к санаторию Лесная поляна, далее через болото в тыл и фланг москалям.
Москали куда то постреляв уйобуют в лес.
И это были элитные москали.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:15

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:22

vitaliiangel
Ти не розпізнав, що тут Золкін вирішив заробити на рекламі (розкрутці) каналу Тризуб. А сам канал ніякого стосунку до сповіщення про ракети не має.
Буває.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 09 сер, 2024 22:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel, Володимир рекламує приватний канал "Тризуб", як урядову систему. Ну-ну...
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:26

  fler написав:Вы давно с кацапами общались? За границей отдыхали с ними в одном отеле (не важно в какой стране)?
давно. было пару друзей (вместе росли, а потом они уехали на рф), один ко мне прилетал в гости с севера. В 2011 году, я как раз 1ю свою квартиру купил, а он собирался жениться, говорит давай приеду, потом будет семья, дети, хз когда увидимся.

Никакого величия до 2014 не проскакивало ни разу, и даже рф никто из них не нахваливал. Наоборот у меня 1го из троих появилось авто и своя квартира. На тот момент один жил с мамой (мальчику 30лет) другой в аренде. Вряд ли было уместно в такой ситуации говорить о величии. А в 2014 им как поменяли мозги.
  Howl написав:vitaliiangel, Володимир рекламує приватний канал "Тризуб", як урядову систему. Ну-ну...

я негативно отношусь к этому человеку, не хочу объяснять почему. Все блогеры живут за счёт рекламы и благотворительностью Золкин не страдает.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 09 сер, 2024 22:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:32

vitaliiangel

негативно отношусь к этому человеку, не хочу объяснять почему. Все блогеры живут за счёт рекламы и благотворительностью Золкин не страдает.


Питання не в тому як ти ставишся, і який золкін.
Питання в тому що ти сюди носиш. Внутрішній фільтр інформації у тебе відсутній, або не витримує напору з 300 тг каналів. Треба щось з цим робити.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:54

  detroytred написав:Ну і навіщо проти *навіть запчастин нема* отакі суперреби та рої дронів?

І як отакі наші дійсно потужні сили оте Коренєво (яке вкрай важливе за будь-яких наступних рухів: хоч зупинятися, хоч розширювати плацдарм) не взяли?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 22:56

  Hotab написав:

Сліп наголосив, що (він там сам був) орки могли ще довго стояти під Києвом. Навіть з отією фіговою логістикою,


Всюди могли. І під Харковом могли. Але б в оточення потрапили.

Результат стояння був би ще гірший: ще більше кинутої техніки без ЗІП і без палива, ще більший снарядний голод. Ще більше поранених , які помирають без медичної допомоги в стаціонарі.
А так-то стояти могли, хто ж сперечається.
На щастя для кацапів (нажаль для нас) вони тоді були трохи опіздошені від стояння вирішили зробити «ребут» і спробувати заново. (Я про Київ). Бо через місяць вони б виходили пішки (якщо б виходили) оборвані і немиті як полонені румини. А техніка була б в лісах Київщини.

Сліп стверджує, що пішли не тому що їх очікувало оте, що ви написали, а тому що "прийняли рішення зконцентруватися на інших напрямках і був би фронт, ЯК СЬОГОДНІ, на Донбасі..".
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 23:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:15 зл за 16 кВтГ, що тут такого? 1 зл/кВтГ
Просто рахунки мають сталу, і змінну величини.
Коли змінна величина більше - то кВтГ виходить загалом дешевший.
В мене 59 зл за 107 кВтГ - 0,55 зл/кВтГ


Зачекайте.
тут ціна 10 і 6 за доставку. А в Україні по світлу немає доставки окремої?
за
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