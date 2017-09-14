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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 23:31
BeneFuckTor написав: BIGor написав:
15 зл за 16 кВтГ, що тут такого? 1 зл/кВтГ
Просто рахунки мають сталу, і змінну величини.
Коли змінна величина більше - то кВтГ виходить загалом дешевший.
В мене 59 зл за 107 кВтГ - 0,55 зл/кВтГ
Зачекайте.
тут ціна 10 і 6 за доставку. А в Україні по світлу немає доставки окремої?
за
В Польщі щось з 10 рядків в платіжці:
денний тариф до Х квт
нічний тариф до Х квт
денний тариф понад Х квт
нічний тариф понад Х
пільга Х
доставка
родзподілення
абонка
пдв
...
ітого
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