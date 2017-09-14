BIGor написав:15 зл за 16 кВтГ, що тут такого? 1 зл/кВтГ Просто рахунки мають сталу, і змінну величини. Коли змінна величина більше - то кВтГ виходить загалом дешевший. В мене 59 зл за 107 кВтГ - 0,55 зл/кВтГ
Зачекайте. тут ціна 10 і 6 за доставку. А в Україні по світлу немає доставки окремої? за
В Польщі щось з 10 рядків в платіжці: денний тариф до Х квт нічний тариф до Х квт денний тариф понад Х квт нічний тариф понад Х пільга Х доставка родзподілення абонка пдв ... ітого
США оголосили про додатковий пакет військової допомоги для України на близько 125 мільйонів доларів.
«Цей пакет… надасть Україні додаткові можливості для задоволення найбільш нагальних потреб, і включає, зокрема, засоби протиповітряної оборони, багатоцільові радіолокаційні станції для виявлення і протидії артилерії противника, протитанкову зброю», – йдеться в повідомленні Міністерства оборони США 9 серпня.
У рамках пакету військової допомоги Україна отримає:
ракети Stinger; боєприпаси для HIMARS; 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси; багатоцільові радари; протитанкові системи Javelin й AT-4; високомобільні багатоцільові колісні машини швидкої допомоги; боєприпаси для стрілецької зброї; обладнання для захисту критичної інфраструктури; запчастини і допоміжне обладнання. Новий пакет стане 63-ім траншем обладнання, наданим Україні із запасів Міністерства оборони США від серпня 2021 року.
Іран незабаром може поставити росії сотні балістичних ракет малої дальності Fath 360. російські військові проходять навчання в Ірані з використання цих ракет, контракт на постачання вже підписано. Іран найближчим часом може передати росії балістичні ракети малої дальності Fath 360. Очікується постачання сотень одиниць таких ракет. Про це повідомляє Reuters, пише УНН. Деталі За інформацією двох джерел видання в європейській розвідці, десятки військових рф проходять навчання в Ірані з використання ракет Fath 360. Тепер "єдиним можливим кроком" після тренувань буде передача такого озброєння росії. Співрозмовники видання розповіли, що представники Міністерства оборони росії ще 13 грудня підписали з іранськими чиновниками контракт на постачання Fath 360 та іншої балістичної ракетної системи, створеної іранською державною організацією Aerospace Industries Organization (AIO), під назвою Ababil. Два джерела журналістів у європейській розвідці не назвали точних термінів можливого постачання ракет Fath 360 до росії, але сказали, що це станеться найближчим часом. Представник Ради національної безпеки США вже заявив, що його країна та союзники по НАТО "готові дати швидку і жорстку відповідь, якщо Іран піде на такі поставки". При цьому Міноборони рф проігнорувало прохання видання про коментар. Довідково Іранські ракети Fath 360 можуть вражати цілі у радіусі 120 кілометрів. Вони мають боєголовки вагою 150 кг. Ще кілька років тому видання Defense Express писало, що експерти називають іранські ракети Fath 360 аналогом американських HIMARS. Зокрема, вони мають можливість супутникового управління. Відання зазначає, що постачання таких ракет може дозволити рф використовувати далекобійні ракети власного виробництва для завдання ударів по цілях за лінією фронту, а іранське озброєння буде призначене для ближчого радіусу дії.
Україна отримала зелене світло від союзників щодо наступу на Курську область – Politico Про це пише видання Politico. Журналісти зазначають, що союзники розцінюють операцію у Курській області як право України на самооборону.
У МЗС ФРН на запит журналістів відповіли так: "Україна має право на самооборону, закріплену у міжнародному праві. Це не обмежується її власною територією".
Багато політиків консервативної опозиції Німеччини ще більш рішуче підтримали операцію, а також використання німецької зброї на території РФ. Родеріх Кізеветтер, старший законодавець від Християнських демократів, сказав виданню, що цілком законно завдавати ударів по базах у Росії за допомогою зброї, наданої Німеччиною.
Канцлер ФРН Олаф Шольц досі утримувався від коментарів щодо подій у російському прикордонні.
Що стосується США, то в Білому домі, як пишуть журналісти, не надають великого значення операції у Курській області.
"Очевидно, що ми рішуче підтримуємо зусилля України щодо захисту від агресії Росії. Наша політика полягала в тому, щоб дозволити Україні відповідати на атаки, які відбуваються безпосередньо через російський кордон. І так, у районі, де вони зараз діють, ми атаки звідти бачили", – заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер.
Київ поки що утримується від коментарів щодо операції, хоча президент Володимир Зеленський заявив у четвер: "Росія принесла війну на нашу землю, і вона має відчути, що вона зробила".