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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9404940594069407>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 46
Від 3 до 6 місяців
17%
8
Від 6 до 12 місяців
20%
9
Від 1 до 1,5 року
17%
8
Від 1,5 до 2 років
7%
3
Від 2 до 2,5 років
9%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
11
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2024 23:31

  BeneFuckTor написав:
  BIGor написав:15 зл за 16 кВтГ, що тут такого? 1 зл/кВтГ
Просто рахунки мають сталу, і змінну величини.
Коли змінна величина більше - то кВтГ виходить загалом дешевший.
В мене 59 зл за 107 кВтГ - 0,55 зл/кВтГ


Зачекайте.
тут ціна 10 і 6 за доставку. А в Україні по світлу немає доставки окремої?
за

В Польщі щось з 10 рядків в платіжці:
денний тариф до Х квт
нічний тариф до Х квт
денний тариф понад Х квт
нічний тариф понад Х
пільга Х
доставка
родзподілення
абонка
пдв
...
ітого
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 02:41

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:один так увлекся контрнаступлением, что до Курска добежал
Зображення

Соловей по німецьки трохі інакше пишеться, але за дешеву жовту качко упсу зійде

Указатель дорожный уже украинский в 10 км от Курска. )
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 03:58

США оголосили про додатковий пакет військової допомоги для України на близько 125 мільйонів доларів.

«Цей пакет… надасть Україні додаткові можливості для задоволення найбільш нагальних потреб, і включає, зокрема, засоби протиповітряної оборони, багатоцільові радіолокаційні станції для виявлення і протидії артилерії противника, протитанкову зброю», – йдеться в повідомленні Міністерства оборони США 9 серпня.

У рамках пакету військової допомоги Україна отримає:

ракети Stinger;
боєприпаси для HIMARS;
155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
багатоцільові радари;
протитанкові системи Javelin й AT-4;
високомобільні багатоцільові колісні машини швидкої допомоги;
боєприпаси для стрілецької зброї;
обладнання для захисту критичної інфраструктури;
запчастини і допоміжне обладнання.
Новий пакет стане 63-ім траншем обладнання, наданим Україні із запасів Міністерства оборони США від серпня 2021 року.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 04:00

Іран незабаром може поставити росії сотні балістичних ракет малої дальності Fath 360. російські військові проходять навчання в Ірані з використання цих ракет, контракт на постачання вже підписано.
Іран найближчим часом може передати росії балістичні ракети малої дальності Fath 360. Очікується постачання сотень одиниць таких ракет. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
За інформацією двох джерел видання в європейській розвідці, десятки військових рф проходять навчання в Ірані з використання ракет Fath 360. Тепер "єдиним можливим кроком" після тренувань буде передача такого озброєння росії.
Співрозмовники видання розповіли, що представники Міністерства оборони росії ще 13 грудня підписали з іранськими чиновниками контракт на постачання Fath 360 та іншої балістичної ракетної системи, створеної іранською державною організацією Aerospace Industries Organization (AIO), під назвою Ababil.
Два джерела журналістів у європейській розвідці не назвали точних термінів можливого постачання ракет Fath 360 до росії, але сказали, що це станеться найближчим часом.
Представник Ради національної безпеки США вже заявив, що його країна та союзники по НАТО "готові дати швидку і жорстку відповідь, якщо Іран піде на такі поставки".
При цьому Міноборони рф проігнорувало прохання видання про коментар.
Довідково
Іранські ракети Fath 360 можуть вражати цілі у радіусі 120 кілометрів. Вони мають боєголовки вагою 150 кг.
Ще кілька років тому видання Defense Express писало, що експерти називають іранські ракети Fath 360 аналогом американських HIMARS. Зокрема, вони мають можливість супутникового управління.
Відання зазначає, що постачання таких ракет може дозволити рф використовувати далекобійні ракети власного виробництва для завдання ударів по цілях за лінією фронту, а іранське озброєння буде призначене для ближчого радіусу дії.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 04:02

Україна отримала зелене світло від союзників щодо наступу на Курську область – Politico
Про це пише видання Politico. Журналісти зазначають, що союзники розцінюють операцію у Курській області як право України на самооборону.

У МЗС ФРН на запит журналістів відповіли так: "Україна має право на самооборону, закріплену у міжнародному праві. Це не обмежується її власною територією".

Багато політиків консервативної опозиції Німеччини ще більш рішуче підтримали операцію, а також використання німецької зброї на території РФ. Родеріх Кізеветтер, старший законодавець від Християнських демократів, сказав виданню, що цілком законно завдавати ударів по базах у Росії за допомогою зброї, наданої Німеччиною.

Канцлер ФРН Олаф Шольц досі утримувався від коментарів щодо подій у російському прикордонні.

Що стосується США, то в Білому домі, як пишуть журналісти, не надають великого значення операції у Курській області.

"Очевидно, що ми рішуче підтримуємо зусилля України щодо захисту від агресії Росії. Наша політика полягала в тому, щоб дозволити Україні відповідати на атаки, які відбуваються безпосередньо через російський кордон. І так, у районі, де вони зараз діють, ми атаки звідти бачили", – заявив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

Київ поки що утримується від коментарів щодо операції, хоча президент Володимир Зеленський заявив у четвер: "Росія принесла війну на нашу землю, і вона має відчути, що вона зробила".
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 06:05

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:https://dou.ua/forums/topic/49853/

Ого, оптимісти, зібралися ще 15 років прожити. Живу одним днем, робити прогнози вже не хочеться і не цікаво. Що буде з Україною вже також не цікаво. Най що буде, як нашій владі все одно що з нею буде, то ця країна вже приречена.

https://dou.ua/forums/topic/49853/#2864221

Коментарі про бачення майбутнього від реальних людей з галузі ІТ вражають.
Там майже всі коментарі один песимістичніше іншого.
Цікаво чи є щось подібне щодо України через 15 років від працівників інших галузей?


а что может быть хорошего когда массово выехали молодые мамы с детьми?
а те кто постарше - сами не горят свалить но детей своих отправляют только стукнет 17.
чем дальше тем больше этот фактор будет сказываться.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 06:50

  Hotab написав:Бетон


Визнаю помилку.
Приношу щірі вибачення від імені всього колективу Polenergia


«Ты теоретик, читающий из интернета и верящий всему что пишут , а я практик»…
Такая же ситуация и с е-оселей, которой якобы нет.
Ну и некоторыми другими моментами..

[


ну там позже пояснили что может быть и 0,55 злотых.
и чем больше потребляешь тем дешевле походу. в отличие от нашей страны.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 07:20

  Hotab написав:То ли территории не нужны, то ли логистики не было..
а одновременно эти факторы существовать не могут?))

логистика при необходимости создаётся. Выше я дал ссылку на строительство дороги Мариуполь-Симферополь и на Скадовск. С Бучи на рф никто строить дорогу не собирался. Очень четкая разница. На момент фразы " территории не нужны" они были не нужны, на захваченных территориях ничего не строили, вероятно был план их обменять на что-то политическое. Потом переиграли, решили что захваченные территории и будет целью сво.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 10 сер, 2024 07:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 07:21

tester7336

ну там позже пояснили что может быть и 0,55 злотых.


Там де ви не схотіли «побачити» + доставку?
«цель заброски»?


Потом переиграли, решили что захваченные территории и будет целью сво.


І повідомили віталіку

Тобі треба трохи зупинитись. Ти заплутався що ти писав, що декларував
І з потоком спама від тебе теж трохи треба тобі розібратись
Ти не встигаєш його читати.
Просто ти сиплеш як шалений принтер.
Вже доходить до відвертої реклами нових приватних нікому не відомих каналів. По принципу «аби якусь дурь нести».
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 10 сер, 2024 07:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 07:25

  Hotab написав:На щастя для кацапів (нажаль для нас) вони тоді були трохи опіздошені від стояння вирішили зробити «ребут» і спробувати заново. (Я про Київ). Бо через місяць вони б виходили пішки (якщо б виходили) оборвані і немиті як полонені румини. А техніка була б в лісах Київщини.
мда в тебе живёт Арестович. Почему они не выходят оборванные и немытые с херсонской области или с Мелитополя? Имхо если у них есть ресурсы воевать 2,5 года, то ресурсы удерживать кусок Киевской области бы тоже нашли. К счастью, на тот момент, оно им было не надо.
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