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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 сер, 2024 07:29
vitaliiangel написав: Hotab написав:
На щастя для кацапів (нажаль для нас) вони тоді були трохи опіздошені від стояння вирішили зробити «ребут» і спробувати заново. (Я про Київ). Бо через місяць вони б виходили пішки (якщо б виходили) оборвані і немиті як полонені румини. А техніка була б в лісах Київщини.
мда в тебе живёт Арестович. Почему они не выходят оборванные и немытые с херсонской области или с Мелитополя?
Трохи проаналізуй можливості логістики постачання угрупування під Києвом в березні 2022 року (наявність і кількість доріг, наявність того ж автотранспорту, коли готувались до тижневої війни ) і можливості постачати південь . І у тебе зʼявиться шанс.
Имхо если у них есть ресурсы воевать 2,5 года, то ресурсы удерживать
Імхуй далі. А краще подивись що виготовлено (розконсервовано) за 2.5 роки. І що мали в березні 22.
К счастью, на тот момент, оно им было не надо.
І заходили, а потім виходили кинувши сотні одиниць трхніки «бо не надо»
Так і було задумано)))
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Додано: Суб 10 сер, 2024 07:36
fler написав:
Это не мешает им считать украинцев (и не только) людьми низшего сорта, разговаривать с ними свысока и т.д.
хотаб бОльшую часть форумчан считает низшим сортом. Это признак низкой культуры, к нации в целом не имеющий прямого отношения. Культура моих друзей была примерно как у меня, мы не хвастались друг перед другом ничем. Общаться можно не унижая собеседника.
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