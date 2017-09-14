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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9404940594069407

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 46
Від 3 до 6 місяців
17%
8
Від 6 до 12 місяців
20%
9
Від 1 до 1,5 року
17%
8
Від 1,5 до 2 років
7%
3
Від 2 до 2,5 років
9%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
11
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 07:29

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:На щастя для кацапів (нажаль для нас) вони тоді були трохи опіздошені від стояння вирішили зробити «ребут» і спробувати заново. (Я про Київ). Бо через місяць вони б виходили пішки (якщо б виходили) оборвані і немиті як полонені румини. А техніка була б в лісах Київщини.
мда в тебе живёт Арестович. Почему они не выходят оборванные и немытые с херсонской области или с Мелитополя?

Трохи проаналізуй можливості логістики постачання угрупування під Києвом в березні 2022 року (наявність і кількість доріг, наявність того ж автотранспорту, коли готувались до тижневої війни ) і можливості постачати південь . І у тебе зʼявиться шанс.


Имхо если у них есть ресурсы воевать 2,5 года, то ресурсы удерживать


Імхуй далі. А краще подивись що виготовлено (розконсервовано) за 2.5 роки. І що мали в березні 22.


К счастью, на тот момент, оно им было не надо.


І заходили, а потім виходили кинувши сотні одиниць трхніки «бо не надо» :lol:
Так і було задумано)))
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 07:36

  fler написав:Это не мешает им считать украинцев (и не только) людьми низшего сорта, разговаривать с ними свысока и т.д.
хотаб бОльшую часть форумчан считает низшим сортом. Это признак низкой культуры, к нации в целом не имеющий прямого отношения. Культура моих друзей была примерно как у меня, мы не хвастались друг перед другом ничем. Общаться можно не унижая собеседника.
vitaliiangel
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  #<1 ... 9404940594069407
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