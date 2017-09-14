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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 сер, 2024 07:59
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5755707#p5755707
Hotab написав:tester7336
ну там позже пояснили что может быть и 0,55 злотых.
Там де ви не схотіли «побачити» + доставку?
«цель заброски»?
BIGor написав:
Просто рахунки мають сталу, і змінну величини.
Коли змінна величина більше - то кВтГ виходить загалом дешевший.
В мене 59 зл за 107 кВтГ - 0,55 зл/кВтГ
"цель тупняка"?
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tester7336
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Додано: Суб 10 сер, 2024 08:22
BeneFuckTor написав: BIGor написав:
15 зл за 16 кВтГ, що тут такого? 1 зл/кВтГ
Просто рахунки мають сталу, і змінну величини.
Коли змінна величина більше - то кВтГ виходить загалом дешевший.
В мене 59 зл за 107 кВтГ - 0,55 зл/кВтГ
Зачекайте.
тут ціна 10 і 6 за доставку. А в Україні по світлу немає доставки окремої?
за
У нас то все всередині тарифу. І все одно навіть після останнього підняття тарифу він нижчий, навіть однозонних лічильників, а для двозонних тим більше
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Додано: Суб 10 сер, 2024 08:34
Hotab написав:
рохи проаналізуй можливості логістики постачання угрупування під Києвом в березні 2022 року (наявність і кількість доріг, наявність того ж автотранспорту, коли готувались до тижневої війни ) і можливості постачати південь . І у тебе зʼявиться шанс.
Це хибна думка що до неможливості постачань. Достатньо глянути на карту. Чомусь всі думають що треба було їм везти припаси на Бучу з Cум, звідки вони зайшли. Але достатньо шляхів через кордон з півночі, які коротше, та і з белоруської теріторії.
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Додано: Суб 10 сер, 2024 08:36
d44 написав:
Це хибна думка що до неможливості постачань.
на острова типа Кипра возят всё на свете включая тяжелую строительную технику, Западный Берлин одно время снабжали с воздуха. А в Бучу логистика невозможна. (с) Хотаб.
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