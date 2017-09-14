https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5755707#p5755707
"цель тупняка"?
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Додано: Суб 10 сер, 2024 07:59
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5755707#p5755707
"цель тупняка"?
Додано: Суб 10 сер, 2024 08:22
Напад росії і білорусі на Україну
У нас то все всередині тарифу. І все одно навіть після останнього підняття тарифу він нижчий, навіть однозонних лічильників, а для двозонних тим більше
Додано: Суб 10 сер, 2024 08:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це хибна думка що до неможливості постачань. Достатньо глянути на карту. Чомусь всі думають що треба було їм везти припаси на Бучу з Cум, звідки вони зайшли. Але достатньо шляхів через кордон з півночі, які коротше, та і з белоруської теріторії.
Додано: Суб 10 сер, 2024 08:36
Додано: Суб 10 сер, 2024 09:12
«Хибна думка» - не розуміти скільки ресурсів щодня потребує 50-100 тисячне угрупування.
А про дороги я всі знаю)
Навіть yama в перші днів війни писав «60 одиниць техніки на дорозі «Новгород-Сіверсткий - Мена- Чернігів ». А я про ці «одиниці і дороги знав за кілька годин,
Це все дуже вразливе. Коли в планах не було постачати, то організувати постачання надто складна справа. Треба не просто знайти транспорт, водіїв, вантажників, склади зберігання/перевантадення. Треба організувати охорону і оборону комунікацій. Як з землі, так і з повітря.
А вони повністю не контролювали навіть траси… тобто колона проходить , а після неї територія знов нічия. Ви розумієте можливості для ДРГ? І вони використовувались.
Зараз окупація здійснюється зовсім іншими ресурсами: росгвардія повністю контролює населені пункти в тилу. Контингент для цього зараз задіяний в кілька разів більший. Їх просто ніде було отак раз і десь взяти в березні 22, коли ти до цього не готувався.
По суті кацапи спробували як удав митттєво заковтнути більше, ніж фізично здатні. І тому поспішно відкотилися. І стали відкусувати по шматочку, до переварювання, Наповнюючи окуповані території другорядними підрозділами, які контролюють вже відкушене.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 10 сер, 2024 09:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 10 сер, 2024 09:15
то есть территории в планах были, а их снабжения в планах не было?
одновременно "территории не нужны" и "логистики нет" в уме сложить не получается? с чем ты тут спорил?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 10 сер, 2024 09:18, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 10 сер, 2024 09:17
Да, Віталік. Якби держава впала за тиждень, то потреби в охороні комунікацій зникає. Всі дороги вільні і безпечні стають. Включно з авіацією , яка прекрасно б також забезпечила живлення угрупування через прикиївські аеропорти. Та і армія окупанта перейшла б на забезпечення вже з Києва. По суті зі складів ЗСУ. Причому потреба в БК і ПММ також би різко зникла. Якщо війну вже виграно.
Ти пробуєш грати на полі, яке в очі не бачив))
Тим гірше для тебе))
Це називається не «спорив», а макав тебе там, де ти повний профан))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 10 сер, 2024 09:26, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 10 сер, 2024 09:21
ты запутался в 2х соснах а теперь виляешь одним местом.
Киев тоже откуда то берёт снабжение если шо, нефть здесь не добывается и свиноферм нету. Получив Киев они получили бы ровно те же проблемы со снабжением как и в Буче. Помимо этого им пришлось бы кормить миллиооное население. Как минимум снабжать город продуктами, медикаментами, э.энергией. К чему они не готовы, поэтому захват Харькова даже не планировался, и сумы бод боком обошли стороной. Ты бальшой бальшой хфантазёр. Снабжение Бучи невозможно, а снабжение Киева легко и просто)
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 10 сер, 2024 09:27, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 10 сер, 2024 09:24
vitaliiangel
Києву хтось заважає в забезпеченні?
Віталік в Ірпені ставить засади , розтяжки?
Чи з повітря бʼє по фурам?
Ти дуже далекий в розумінні питань забезпечення навіть компанії 20 чоловік))
Бо в тебе ніколи не було такої компанії))
А пробуєш розказати як заперечити угрупування 100к , яке на ворожій неконтрольованій території)) Під ударами по комунікаціям)
А куди б поділась та енергія і продукти, які були до війни?))
При зміні влади в столиці країна б зупинилась, чи що?
Ти б вигнав орендарів на вулицю?)
Муха перестав би писати код?)
Успіх би перестав продавати запчастини на ринку Львова?)
Навіть фашистка Німеччина, яка палила і вбивала тисячами мирних людей, все одно швидко повернула все виробництво на окупованих територіях. Як промислове, так і с/г. І це не вони годували Україну, а Україна їх. Ти просто погано вчився в школі (як наслідок - платний непотрібний нікому вуз, після якого не брали навіть в школу) , і не знаєш нічого))
Ти я так бачу потужний розплутувач))
Всюди така штанга, наче ти не прожив життя))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 10 сер, 2024 09:55, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 10 сер, 2024 09:54
На Кипр даже пресную воду возят.
Бучанский морской порт пока в проекте.
Если бы нац. гвардейцы не повредили взлетную полосу в Гостомеле, москали снабжали бы свою группировку по воздуху. Именно такой был план.
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