Додано: Суб 10 сер, 2024 09:12

d44 написав: Hotab написав: рохи проаналізуй можливості логістики постачання угрупування під Києвом в березні 2022 року (наявність і кількість доріг, наявність того ж автотранспорту, коли готувались до тижневої війни ) і можливості постачати південь . І у тебе зʼявиться шанс. рохи проаналізуй можливості логістики постачання угрупування під Києвом в березні 2022 року (наявність і кількість доріг, наявність того ж автотранспорту, коли готувались до тижневої війни ) і можливості постачати південь . І у тебе зʼявиться шанс. Це хибна думка що до неможливості постачань. Достатньо глянути на карту. Чомусь всі думають що треба було їм везти припаси на Бучу з Cум, звідки вони зайшли. Але достатньо шляхів через кордон з півночі, які коротше, та і з белоруської теріторії. Це хибна думка що до неможливості постачань. Достатньо глянути на карту. Чомусь всі думають що треба було їм везти припаси на Бучу з Cум, звідки вони зайшли. Але достатньо шляхів через кордон з півночі, які коротше, та і з белоруської теріторії.

«Хибна думка» - не розуміти скільки ресурсів щодня потребує 50-100 тисячне угрупування.А про дороги я всі знаю)Навіть yama в перші днів війни писав «60 одиниць техніки на дорозі «Новгород-Сіверсткий - Мена- Чернігів ». А я про ці «одиниці і дороги знав за кілька годин,Це все дуже вразливе. Коли в планах не було постачати, то організувати постачання надто складна справа. Треба не просто знайти транспорт, водіїв, вантажників, склади зберігання/перевантадення. Треба організувати охорону і оборону комунікацій. Як з землі, так і з повітря.А вони повністю не контролювали навіть траси… тобто колона проходить , а після неї територія знов нічия. Ви розумієте можливості для ДРГ? І вони використовувались.Зараз окупація здійснюється зовсім іншими ресурсами: росгвардія повністю контролює населені пункти в тилу. Контингент для цього зараз задіяний в кілька разів більший. Їх просто ніде було отак раз і десь взяти в березні 22, коли ти до цього не готувався.По суті кацапи спробували як удав митттєво заковтнути більше, ніж фізично здатні. І тому поспішно відкотилися. І стали відкусувати по шматочку, до переварювання, Наповнюючи окуповані території другорядними підрозділами, які контролюють вже відкушене.