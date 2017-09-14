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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9405940694079408>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 46
Від 3 до 6 місяців
17%
8
Від 6 до 12 місяців
20%
9
Від 1 до 1,5 року
17%
8
Від 1,5 до 2 років
7%
3
Від 2 до 2,5 років
9%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
11
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 07:59

  Hotab написав:tester7336

ну там позже пояснили что может быть и 0,55 злотых.


Там де ви не схотіли «побачити» + доставку?
«цель заброски»?



https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5755707#p5755707

  BIGor написав:Просто рахунки мають сталу, і змінну величини.
Коли змінна величина більше - то кВтГ виходить загалом дешевший.
В мене 59 зл за 107 кВтГ - 0,55 зл/кВтГ


"цель тупняка"?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 08:22

Напад росії і білорусі на Україну

BeneFuckTor написав:
  BIGor написав:15 зл за 16 кВтГ, що тут такого? 1 зл/кВтГ
Просто рахунки мають сталу, і змінну величини.
Коли змінна величина більше - то кВтГ виходить загалом дешевший.
В мене 59 зл за 107 кВтГ - 0,55 зл/кВтГ


Зачекайте.
тут ціна 10 і 6 за доставку. А в Україні по світлу немає доставки окремої?
за
У нас то все всередині тарифу. І все одно навіть після останнього підняття тарифу він нижчий, навіть однозонних лічильників, а для двозонних тим більше
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 08:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:рохи проаналізуй можливості логістики постачання угрупування під Києвом в березні 2022 року (наявність і кількість доріг, наявність того ж автотранспорту, коли готувались до тижневої війни ) і можливості постачати південь . І у тебе зʼявиться шанс.
Це хибна думка що до неможливості постачань. Достатньо глянути на карту. Чомусь всі думають що треба було їм везти припаси на Бучу з Cум, звідки вони зайшли. Але достатньо шляхів через кордон з півночі, які коротше, та і з белоруської теріторії.
d44
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 08:36

  d44 написав:Це хибна думка що до неможливості постачань.
на острова типа Кипра возят всё на свете включая тяжелую строительную технику, Западный Берлин одно время снабжали с воздуха. А в Бучу логистика невозможна. (с) Хотаб.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 09:12

  d44 написав:
  Hotab написав:рохи проаналізуй можливості логістики постачання угрупування під Києвом в березні 2022 року (наявність і кількість доріг, наявність того ж автотранспорту, коли готувались до тижневої війни ) і можливості постачати південь . І у тебе зʼявиться шанс.
Це хибна думка що до неможливості постачань. Достатньо глянути на карту. Чомусь всі думають що треба було їм везти припаси на Бучу з Cум, звідки вони зайшли. Але достатньо шляхів через кордон з півночі, які коротше, та і з белоруської теріторії.


«Хибна думка» - не розуміти скільки ресурсів щодня потребує 50-100 тисячне угрупування.
А про дороги я всі знаю)

Навіть yama в перші днів війни писав «60 одиниць техніки на дорозі «Новгород-Сіверсткий - Мена- Чернігів ». А я про ці «одиниці і дороги знав за кілька годин,

Це все дуже вразливе. Коли в планах не було постачати, то організувати постачання надто складна справа. Треба не просто знайти транспорт, водіїв, вантажників, склади зберігання/перевантадення. Треба організувати охорону і оборону комунікацій. Як з землі, так і з повітря.
А вони повністю не контролювали навіть траси… тобто колона проходить , а після неї територія знов нічия. Ви розумієте можливості для ДРГ? І вони використовувались.
Зараз окупація здійснюється зовсім іншими ресурсами: росгвардія повністю контролює населені пункти в тилу. Контингент для цього зараз задіяний в кілька разів більший. Їх просто ніде було отак раз і десь взяти в березні 22, коли ти до цього не готувався.

По суті кацапи спробували як удав митттєво заковтнути більше, ніж фізично здатні. І тому поспішно відкотилися. І стали відкусувати по шматочку, до переварювання, Наповнюючи окуповані території другорядними підрозділами, які контролюють вже відкушене.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 10 сер, 2024 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 09:15

  Hotab написав:Коли в планах не було постачати, то організувати постачання надто складна справа.
то есть территории в планах были, а их снабжения в планах не было?
  Hotab написав:То ли территории не нужны, то ли логистики не было..
одновременно "территории не нужны" и "логистики нет" в уме сложить не получается? с чем ты тут спорил?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 10 сер, 2024 09:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 09:17

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Коли в планах не було постачати, то організувати постачання надто складна справа.
то есть территории в планах были, а их снабжения в планах не было?


Да, Віталік. Якби держава впала за тиждень, то потреби в охороні комунікацій зникає. Всі дороги вільні і безпечні стають. Включно з авіацією , яка прекрасно б також забезпечила живлення угрупування через прикиївські аеропорти. Та і армія окупанта перейшла б на забезпечення вже з Києва. По суті зі складів ЗСУ. Причому потреба в БК і ПММ також би різко зникла. Якщо війну вже виграно.
Ти пробуєш грати на полі, яке в очі не бачив))
Тим гірше для тебе))


с чем ты тут спорил?


Це називається не «спорив», а макав тебе там, де ти повний профан))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 10 сер, 2024 09:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 09:21

  Hotab написав:Ти пробуєш грати на полі, яке в очі не бачив))
ты запутался в 2х соснах а теперь виляешь одним местом.
  Hotab написав:армія окупанта перейшла б на забезпечення вже з Києва.
Киев тоже откуда то берёт снабжение если шо, нефть здесь не добывается и свиноферм нету. Получив Киев они получили бы ровно те же проблемы со снабжением как и в Буче. Помимо этого им пришлось бы кормить миллиооное население. Как минимум снабжать город продуктами, медикаментами, э.энергией. К чему они не готовы, поэтому захват Харькова даже не планировался, и сумы бод боком обошли стороной. Ты бальшой бальшой хфантазёр. Снабжение Бучи невозможно, а снабжение Киева легко и просто)
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 10 сер, 2024 09:27, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 09:24

vitaliiangel

Киев тоже откуда то берёт снабжение если шо, нефть здесь не добывается и свиноферм нету.

Києву хтось заважає в забезпеченні?
Віталік в Ірпені ставить засади , розтяжки? :lol:
Чи з повітря бʼє по фурам? :D

Ти дуже далекий в розумінні питань забезпечення навіть компанії 20 чоловік))
Бо в тебе ніколи не було такої компанії))
А пробуєш розказати як заперечити угрупування 100к , яке на ворожій неконтрольованій території)) Під ударами по комунікаціям)


Получив Киев они получили бы ровно те же проблемы со снабжением как и в Буче. Помимо этого им пришлось бы кормить миллиооное население. Как минимум снабжать город продуктами, медикаментами, э.энергией


А куди б поділась та енергія і продукти, які були до війни?))
При зміні влади в столиці країна б зупинилась, чи що? :D

Ти б вигнав орендарів на вулицю?)
Муха перестав би писати код?)
Успіх би перестав продавати запчастини на ринку Львова?)

Навіть фашистка Німеччина, яка палила і вбивала тисячами мирних людей, все одно швидко повернула все виробництво на окупованих територіях. Як промислове, так і с/г. І це не вони годували Україну, а Україна їх. Ти просто погано вчився в школі (як наслідок - платний непотрібний нікому вуз, після якого не брали навіть в школу) , і не знаєш нічого))


ты запутался в 2х соснах


Ти я так бачу потужний розплутувач))
Всюди така штанга, наче ти не прожив життя))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 10 сер, 2024 09:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 09:54

  vitaliiangel написав:
  d44 написав:Це хибна думка що до неможливості постачань.
на острова типа Кипра возят всё на свете включая тяжелую строительную технику, Западный Берлин одно время снабжали с воздуха. А в Бучу логистика невозможна. (с) Хотаб.

На Кипр даже пресную воду возят.
Бучанский морской порт пока в проекте.
Если бы нац. гвардейцы не повредили взлетную полосу в Гостомеле, москали снабжали бы свою группировку по воздуху. Именно такой был план.
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