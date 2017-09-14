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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 сер, 2024 10:01
Наступление ЗСУ в Курской обл. приостановлено.
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UA
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Додано: Суб 10 сер, 2024 10:04
UA написав:
Наступление ЗСУ в Курской обл. приостановлено.
выходные дни!
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vitaliiangel
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Додано: Суб 10 сер, 2024 10:05
UA написав:
Наступление ЗСУ в Курской обл. приостановлено.
YouTube вернулся в часть белгородской. Хотаб не зря спорит про снабжение.
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Додано: Суб 10 сер, 2024 10:13
vitaliiangel написав: UA написав:
Наступление ЗСУ в Курской обл. приостановлено.
выходные дни!
Наступ на Курщині від роликів про героїчну діяльність ТЦК відволікає.
Треба повернути інформаційне поле у звичне для населення поле.
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UA
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Додано: Суб 10 сер, 2024 10:29
tester7336 написав: Hotab написав:Бетон
Визнаю помилку.
Приношу щірі вибачення від імені всього колективу Polenergia
«Ты теоретик, читающий из интернета и верящий всему что пишут , а я практик»…
Такая же ситуация и с е-оселей, которой якобы нет.
Ну и некоторыми другими моментами..
[
ну там позже пояснили что может быть и 0,55 злотых.
и чем больше потребляешь тем дешевле походу. в отличие от нашей страны.
Не руште їм їх світогляд, де в нас все дешевше, працює є оселя, безкоштовна медицина, справедливий суд, а поліція працює на благо народу
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Додано: Суб 10 сер, 2024 10:34
Бетон
Тобі треба ще раз заглянути в свою польську платіжку, з якою тобі допомогли розібратись всім форумом.
Бо ти швидко все забув.
Повторно вибачатись не треба.
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Hotab
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Додано: Суб 10 сер, 2024 10:34
Бетон написав: tester7336 написав: Hotab написав:Бетон
[quote]
Визнаю помилку.
Приношу щірі вибачення від імені всього колективу Polenergia
«Ты теоретик, читающий из интернета и верящий всему что пишут , а я практик»…
Такая же ситуация и с е-оселей, которой якобы нет.
Ну и некоторыми другими моментами..
[
ну там позже пояснили что может быть и 0,55 злотых.
и чем больше потребляешь тем дешевле походу. в отличие от нашей страны.
Не руште їм їх світогляд, де в нас все дешевше, працює є оселя, безкоштовна медицина, справедливий суд, а поліція працює на благо народу[/quote]То може 0.55 злотих вже стало дешевше 4.32 грн (і це за однозонального лічильника)?
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Faceless
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Додано: Суб 10 сер, 2024 10:37
Бетон написав:
Не руште їм їх світогляд, де в нас все дешевше, працює є оселя, безкоштовна медицина, справедливий суд, а поліція працює на благо народу
Не може бути що в нас все гірше.
А скільки в поляків сортів населення?
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UA
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Додано: Суб 10 сер, 2024 10:38
UA написав: Бетон написав:
Не руште їм їх світогляд, де в нас все дешевше, працює є оселя, безкоштовна медицина, справедливий суд, а поліція працює на благо народу
Не може бути що в нас все гірше.
А скільки в поляків сортів населення?
Ну приходиш в польську ІТ фірму простим тестером, і за 5 років ти СЕО.
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flyman
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Додано: Суб 10 сер, 2024 10:41
Faceless написав: BeneFuckTor написав: BIGor написав:
15 зл за 16 кВтГ, що тут такого? 1 зл/кВтГ
Просто рахунки мають сталу, і змінну величини.
Коли змінна величина більше - то кВтГ виходить загалом дешевший.
В мене 59 зл за 107 кВтГ - 0,55 зл/кВтГ
Зачекайте.
тут ціна 10 і 6 за доставку. А в Україні по світлу немає доставки окремої?
за
У нас то все всередині тарифу. І все одно навіть після останнього підняття тарифу він нижчий, навіть однозонних лічильників, а для двозонних тим більше
В Україні і мають бути дешевші тарифи - з совку дісталось 6 АЕС, купа ГЕС і ТЕЦ, в Польщі тільки ТЕЦ на вуглі.
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BIGor
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