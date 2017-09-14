RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 940694079408940994109411>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 46
Від 3 до 6 місяців
17%
8
Від 6 до 12 місяців
20%
9
Від 1 до 1,5 року
17%
8
Від 1,5 до 2 років
7%
3
Від 2 до 2,5 років
9%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
11
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 10:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наступление ЗСУ в Курской обл. приостановлено.
UA
 
Повідомлень: 8588
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1859 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 10:04

  UA написав:Наступление ЗСУ в Курской обл. приостановлено.

выходные дни!
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24493
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 10:05

  UA написав:Наступление ЗСУ в Курской обл. приостановлено.

YouTube вернулся в часть белгородской. Хотаб не зря спорит про снабжение.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4997
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 10:13

  vitaliiangel написав:
  UA написав:Наступление ЗСУ в Курской обл. приостановлено.

выходные дни!

Наступ на Курщині від роликів про героїчну діяльність ТЦК відволікає.
Треба повернути інформаційне поле у звичне для населення поле.
UA
 
Повідомлень: 8588
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1859 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 10:29

  tester7336 написав:
  Hotab написав:Бетон


Визнаю помилку.
Приношу щірі вибачення від імені всього колективу Polenergia


«Ты теоретик, читающий из интернета и верящий всему что пишут , а я практик»…
Такая же ситуация и с е-оселей, которой якобы нет.
Ну и некоторыми другими моментами..

[


ну там позже пояснили что может быть и 0,55 злотых.
и чем больше потребляешь тем дешевле походу. в отличие от нашей страны.

Не руште їм їх світогляд, де в нас все дешевше, працює є оселя, безкоштовна медицина, справедливий суд, а поліція працює на благо народу
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3086
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 10:34

Бетон
Тобі треба ще раз заглянути в свою польську платіжку, з якою тобі допомогли розібратись всім форумом.
Бо ти швидко все забув.
Повторно вибачатись не треба.
Hotab
 
Повідомлень: 12926
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2261 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 10:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:
  tester7336 написав:
  Hotab написав:Бетон

[quote]

Визнаю помилку.
Приношу щірі вибачення від імені всього колективу Polenergia


«Ты теоретик, читающий из интернета и верящий всему что пишут , а я практик»…
Такая же ситуация и с е-оселей, которой якобы нет.
Ну и некоторыми другими моментами..

[


ну там позже пояснили что может быть и 0,55 злотых.
и чем больше потребляешь тем дешевле походу. в отличие от нашей страны.

Не руште їм їх світогляд, де в нас все дешевше, працює є оселя, безкоштовна медицина, справедливий суд, а поліція працює на благо народу[/quote]То може 0.55 злотих вже стало дешевше 4.32 грн (і це за однозонального лічильника)?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35087
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 8002 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 10:38

  UA написав:
  Бетон написав:Не руште їм їх світогляд, де в нас все дешевше, працює є оселя, безкоштовна медицина, справедливий суд, а поліція працює на благо народу

Не може бути що в нас все гірше.
А скільки в поляків сортів населення?

Ну приходиш в польську ІТ фірму простим тестером, і за 5 років ти СЕО.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35975
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 10:41

  Faceless написав:
BeneFuckTor написав:
  BIGor написав:15 зл за 16 кВтГ, що тут такого? 1 зл/кВтГ
Просто рахунки мають сталу, і змінну величини.
Коли змінна величина більше - то кВтГ виходить загалом дешевший.
В мене 59 зл за 107 кВтГ - 0,55 зл/кВтГ


Зачекайте.
тут ціна 10 і 6 за доставку. А в Україні по світлу немає доставки окремої?
за
У нас то все всередині тарифу. І все одно навіть після останнього підняття тарифу він нижчий, навіть однозонних лічильників, а для двозонних тим більше

В Україні і мають бути дешевші тарифи - з совку дісталось 6 АЕС, купа ГЕС і ТЕЦ, в Польщі тільки ТЕЦ на вуглі.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9244
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 1756 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 10:56

  BIGor написав:В Україні і мають бути дешевші тарифи - з совку дісталось 6 АЕС, купа ГЕС і ТЕЦ, в Польщі тільки ТЕЦ на вуглі.

В поляків є Ренат?
UA
 
Повідомлень: 8588
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1859 раз.
Подякували: 2255 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 940694079408940994109411>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tester7336 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63472
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222844
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708736
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3450)
10.08.2024 11:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.