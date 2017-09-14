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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 сер, 2024 10:57
5.13 Хотаба показали
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Додано: Суб 10 сер, 2024 11:04
Hotab написав:Бетон
Тобі треба ще раз заглянути в свою польську платіжку, з якою тобі допомогли розібратись всім форумом.
Бо ти швидко все забув.
Повторно вибачатись не треба.
На відміну від абсолютної більшості, навіть вашого президента, мені вистачає об'єктивності, мужності не просто вибачитись, а й довести істину, якою б вона не була.
Це набагато важливіше, ніж постійно займатися критиканством виглядаючи постійно правим.
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Додано: Суб 10 сер, 2024 11:06
UA
5.13 Хотаба показали
На 3.00 показали UA. Чи згадали ..Бетон
навіть вашого президента
У тебе вже путін президент?
«Вистачить мужності» визнати?
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Додано: Суб 10 сер, 2024 11:09
Hotab написав:UA
На 3.00 показали UA. Чи згадали ..Бетон
навіть вашого президента
У тебе вже путін президент?
«Вистачить мужності» визнати?
Дивно, що ваш світогляд складається тільки з путіна і зеоенськогго. Скудноватий.
Я зеоенськогго не вибирав. Маю повне право рахувати його не своїм.
Не розумію в чому проблема
Тим більше 5 років давно закінчилося
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Додано: Суб 10 сер, 2024 11:12
Бетон
Я зеоенськогго не вибирав
Це трохи інакше працює. Дивно що ти це не розумієш. Так само як і про термін, коли президент перестає бути президентом.
Дивно, що ваш світогляд складається тільки з путіна і зеоенськогго. Скудноватий.
Ти в своїй хворобливій (але багатій) уяві можеш нафантазувати, що у тебе Чегевара президент.
Але від цього в Україні президентом залишиться поки що лише Зеленський. І ніхто інший на сьогодні.
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Додано: Суб 10 сер, 2024 11:17
Hotab написав:Бетон
Я зеоенськогго не вибирав
Це трохи інакше працює. Дивно що ти це не розумієш. Так само як і про термін, коли президент перестає бути президентом.
Дивно, що ваш світогляд складається тільки з путіна і зеоенськогго. Скудноватий.
Ти в своїй хворобливій (але багатій) уяві можеш нафантазувати, що у тебе Чегевара президент.
Але від цього в Україні президентом залишиться поки що лише Зеленський.
Хай залишається хто хоче.
Від цього він моїм не стане. В демократії це так працює. Кожен громадянин може не погоджуватись з президентом і не підтримувати його дії.
Я бачу ти без хамства не можеш вести дискусії. Це признак недолюбленності в дитинстві, або психічних травм в юності
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Додано: Суб 10 сер, 2024 11:20
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Додано: Суб 10 сер, 2024 11:20
UA написав: BIGor написав:
В Україні і мають бути дешевші тарифи - з совку дісталось 6 АЕС, купа ГЕС і ТЕЦ, в Польщі тільки ТЕЦ на вуглі.
В поляків є Ренат?
В рамках суботнього оффтопу - в них є свої олігархи, Ян Кульчик наприклад, але так, "трохи" інші...
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Додано: Суб 10 сер, 2024 11:24
Бетон
Я бачу ти без хамства не можеш вести дискусії.
Тобто «скудновато» за собою ти не помітив, а відповідь «хвороблива, але багата» тебе тригерить. Тебе точно долюбили?
Від цього він моїм не стане. В демократії це так працює.
Від того , кого ти там своїм чи не своїм вважаєш, речі не міняються. Ти все одно виконуєш укази президента як мінімум там, де тобі страшно їх не виконувати. Де ти знаєш, що тебе візьмуть за хобот. Але на форумі і у себе на кухні ти звичайно можеш продовжувати бунтувати))
Ні це не мій сорт згадали.
Яка різниця. Тебе ж не турбує, що між мною і чуваком на 5.13 спільне лише «офіцер». Чому мене має турбувати , чи ти схожий на дівчину на 2.10 , чи на ухилянта на 3.00. В цю гру можна грати удвох.
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Додано: Суб 10 сер, 2024 11:31
Hotab написав:
Яка різниця. Тебе ж не турбує, що між мною і чуваком на 5.13 спільне лише «офіцер». Чому мене має турбувати , чи ти схожий на дівчину на 2.10 , чи на ухилянта на 3.00. В цю гру можна грати удвох.
Молодий, здоровий, розовощекий в майці Nike
Не може бути такого, що це лише співпадіння
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