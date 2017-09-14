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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 сер, 2024 11:34
vitaliiangel написав:
Получили удовольсвіє...
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Додано: Суб 10 сер, 2024 11:35
UA написав: Hotab написав:
Яка різниця. Тебе ж не турбує, що між мною і чуваком на 5.13 спільне лише «офіцер». Чому мене має турбувати , чи ти схожий на дівчину на 2.10 , чи на ухилянта на 3.00. В цю гру можна грати удвох.
Молодий, здоровий, розовощекий в майці Nike
Не може бути такого, що це лише співпадіння
Толік?
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flyman
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Додано: Суб 10 сер, 2024 11:37
flyman
Толіку під 60.
Мені, дякуючи барабашову, лише 41
Молодий, здоровий, розовощекий в майці Nike
Не може бути такого, що це лише співпадіння
На 2.10 така з вогником і перчиком (недооозвиненим, як у тебе). Не може бути що то не ти.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 10 сер, 2024 11:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 10 сер, 2024 11:40
Hotab написав:flyman
Толіку під 60.
Мені дякуючи барабашову лише 41
він тебе зачав?
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Додано: Суб 10 сер, 2024 11:41
flyman
він тебе зачав?
В підвалі з тобою. Зате формально, але секс у тебе в житті все ж був.
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Додано: Суб 10 сер, 2024 11:49
Hotab написав:
На 2.10 така з вогником і перчиком (недооозвиненим, як у тебе). Не може бути що то не ти.
Женится тебе Хотаб нужно
Такой большой, а все мысли в одну сторону.
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Додано: Суб 10 сер, 2024 11:55
UA написав: Hotab написав:
На 2.10 така з вогником і перчиком (недооозвиненим, як у тебе). Не може бути що то не ти.
Женится тебе Хотаб нужно
Такой большой, а все мысли в одну сторону.
Не ний.
Якщо почав, то треба ж вміти вигрібати відповіді. Починаєш тут оце..
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Додано: Суб 10 сер, 2024 12:03
flyman написав: Hotab написав:flyman
Толіку під 60.
Мені дякуючи барабашову лише 41
він тебе зачав?
Причем в момент зачатия хотабу было за 40
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Додано: Суб 10 сер, 2024 12:04
vitaliiangel написав: flyman написав: Hotab написав:flyman
Толіку під 60.
Мені дякуючи барабашову лише 41
він тебе зачав?
Причем в момент зачатия хотабу было за 40
Віталік знає, бо періодично підміняв муху.
Цікаві у вашої трійці ігри.
Барабашов з мухою і Віталіком зачинає 40-річного Хотаба, який навіть не підозрює.
Блокування червоного Ютуба не страшне, у компахи є оранжевий Ютуб.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 10 сер, 2024 12:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 10 сер, 2024 12:06
UA написав: Hotab написав:
Яка різниця. Тебе ж не турбує, що між мною і чуваком на 5.13 спільне лише «офіцер». Чому мене має турбувати , чи ти схожий на дівчину на 2.10 , чи на ухилянта на 3.00. В цю гру можна грати удвох.
Молодий, здоровий, розовощекий в майці Nike
Не може бути такого, що це лише співпадіння
Nike? Не не хотаб. У него майка tolya
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