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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9407940894099410

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 46
Від 3 до 6 місяців
17%
8
Від 6 до 12 місяців
20%
9
Від 1 до 1,5 року
17%
8
Від 1,5 до 2 років
7%
3
Від 2 до 2,5 років
9%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
11
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 11:34

  vitaliiangel написав:

Получили удовольсвіє...
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 11:35

  UA написав:
  Hotab написав:Яка різниця. Тебе ж не турбує, що між мною і чуваком на 5.13 спільне лише «офіцер». Чому мене має турбувати , чи ти схожий на дівчину на 2.10 , чи на ухилянта на 3.00. В цю гру можна грати удвох.

Молодий, здоровий, розовощекий в майці Nike
Не може бути такого, що це лише співпадіння

Толік?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 11:37

flyman
Толіку під 60.
Мені, дякуючи барабашову, лише 41


Молодий, здоровий, розовощекий в майці Nike
Не може бути такого, що це лише співпадіння


На 2.10 така з вогником і перчиком (недооозвиненим, як у тебе). Не може бути що то не ти.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 10 сер, 2024 11:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 11:40

  Hotab написав:flyman
Толіку під 60.
Мені дякуючи барабашову лише 41

він тебе зачав?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 11:41

flyman

він тебе зачав?


В підвалі з тобою. Зате формально, але секс у тебе в житті все ж був.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 11:49

  Hotab написав:На 2.10 така з вогником і перчиком (недооозвиненим, як у тебе). Не може бути що то не ти.

Женится тебе Хотаб нужно
Такой большой, а все мысли в одну сторону.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 11:55

  UA написав:
  Hotab написав:На 2.10 така з вогником і перчиком (недооозвиненим, як у тебе). Не може бути що то не ти.

Женится тебе Хотаб нужно
Такой большой, а все мысли в одну сторону.

Не ний.
Якщо почав, то треба ж вміти вигрібати відповіді. Починаєш тут оце..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 12:03

  flyman написав:
  Hotab написав:flyman
Толіку під 60.
Мені дякуючи барабашову лише 41

він тебе зачав?

Причем в момент зачатия хотабу было за 40
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 12:04

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:flyman
Толіку під 60.
Мені дякуючи барабашову лише 41

він тебе зачав?

Причем в момент зачатия хотабу было за 40

Віталік знає, бо періодично підміняв муху.
Цікаві у вашої трійці ігри.
Барабашов з мухою і Віталіком зачинає 40-річного Хотаба, який навіть не підозрює.

Блокування червоного Ютуба не страшне, у компахи є оранжевий Ютуб.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 10 сер, 2024 12:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 12:06

  UA написав:
  Hotab написав:Яка різниця. Тебе ж не турбує, що між мною і чуваком на 5.13 спільне лише «офіцер». Чому мене має турбувати , чи ти схожий на дівчину на 2.10 , чи на ухилянта на 3.00. В цю гру можна грати удвох.

Молодий, здоровий, розовощекий в майці Nike
Не може бути такого, що це лише співпадіння

Nike? Не не хотаб. У него майка tolya
vitaliiangel
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  #<1 ... 9407940894099410
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