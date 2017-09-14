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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 сер, 2024 12:32
UA написав:
Наступление ЗСУ в Курской обл. приостановлено.
Знову "закордонні незалежні ЗМІ" наспівали, прямий етер геласімова вмикали?
Тут колись була фраза Продіджи, що контратака на війні не закінчується як контратака в футболі.
Отак просто вимкнули вимикач і все закінчилось? це ж ким, треба бути, щоб таке видати....
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somilitark
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Додано: Суб 10 сер, 2024 12:37
Faceless написав:
То може 0.55 злотих вже стало дешевше 4.32 грн (і це за однозонального лічильника)?
так неизвестно где предел к которому стремится падение за 1 квтч
0,55 это при потреблении 107
а что будет при потреблении 200? 300?
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tester7336
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Додано: Суб 10 сер, 2024 12:43
BIGor написав:
В Україні і мають бути дешевші тарифи - з совку дісталось 6 АЕС, купа ГЕС і ТЕЦ, в Польщі тільки ТЕЦ на вуглі.
как по мне если правильно делать амортизационные отчисления для постройки будущих станций и тратится на хранение отработанного топлива то не так и дешево будет.
а если на все это забить (типа щас на халву а потом то будут не наши проблемы) то канеш дешево.
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Додано: Суб 10 сер, 2024 12:45
ISW: Росія не поспішає перекидати на Курськ війска з Донбасу, в бій відправлять срочників
Російське військове командування може наразі чинити спротив передислокації сил з інших оперативних напрямків, аби не допустити, щоб події в Курській області зірвали російські наступальні операції на сході України. Про це пише Інститут вивчення війни.
“Російське військове командування, схоже, покладається на існуючі підрозділи, розгорнуті в районі кордону, і на легкодоступні сили в тилу, більшість з яких – це підрозділи, укомплектовані солдатами строкової служби і нерегулярними формуваннями, для протидії ситуації в Курській області. Ці підрозділи, ймовірно, першими відреагують, навіть якщо російське військове командування вирішить перекинути додаткові, більш досвідчені підрозділи з інших частин театру воєнних дій”, йдеться в повідомленні.
Російське військове командування, за повідомленнями, перекинуло сили з невизначених оперативних резервів, додаткові підрозділи, укомплектовані призовниками, спецназ (Головне розвідувальне управління Генерального штабу Росії (ГРУ)), сили спеціальних операцій (ССО), додатковий чеченський спецназ “Ахмат”, що діє під егідою Міністерства оборони Росії, а також 1-й армійський корпус Донецької народної республіки (АК ДНР) і колишніх військовослужбовців “Групи Вагнера” у райони Курської області.
“Російське військове командування, можливо, перекидає до Курської області більш досвідчені та краще забезпечені фронтові підрозділи зі східної або південної України, але для прибуття таких підрозділів до Курської області, ймовірно, знадобиться додатковий час”, – пише ISW.
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tester7336
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Додано: Суб 10 сер, 2024 12:45
tester7336 написав:
так неизвестно
Faceless написав:
То може 0.55 злотих вже стало дешевше 4.32 грн (і це за однозонального лічильника)?
где предел к которому стремится падение за 1 квтч
0,55 это при потреблении 107
а что будет при потреблении 200? 300?
Так може спочатку «неізвєстне» треба зробити «ізвєстним», а вже потім сперечатись? Бо поки що ми документально бачили лише платіжку Бетона, який тут спочатку всіх обзивав теоретиками, а потім вибачався. І в ній якось от зовсім не «дешевше» було. Чекаємо пруфи «дешевше» , щоб зʼясувати «цель заброски» вашої.
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Hotab
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Додано: Суб 10 сер, 2024 12:50
tester7336 написав:
ISW: Росія не поспішає перекидати на Курськ війска з Донбасу, в бій відправлять срочників
Російське військове командування може наразі чинити спротив передислокації сил з інших оперативних напрямків, аби не допустити, щоб події в Курській області зірвали російські наступальні операції на сході України. Про це пише Інститут вивчення війни.
“Російське військове командування, схоже, покладається на існуючі підрозділи, розгорнуті в районі кордону, і на легкодоступні сили в тилу, більшість з яких – це підрозділи, укомплектовані солдатами строкової служби і нерегулярними формуваннями, для протидії ситуації в Курській області. Ці підрозділи, ймовірно, першими відреагують, навіть якщо російське військове командування вирішить перекинути додаткові, більш досвідчені підрозділи з інших частин театру воєнних дій”, йдеться в повідомленні.
Російське військове командування, за повідомленнями, перекинуло сили з невизначених оперативних резервів, додаткові підрозділи, укомплектовані призовниками, спецназ (Головне розвідувальне управління Генерального штабу Росії (ГРУ)), сили спеціальних операцій (ССО), додатковий чеченський спецназ “Ахмат”, що діє під егідою Міністерства оборони Росії, а також 1-й армійський корпус Донецької народної республіки (АК ДНР) і колишніх військовослужбовців “Групи Вагнера” у райони Курської області.
“Російське військове командування, можливо, перекидає до Курської області більш досвідчені та краще забезпечені фронтові підрозділи зі східної або південної України, але для прибуття таких підрозділів до Курської області, ймовірно, знадобиться додатковий час”, – пише ISW.
плюс "космічєскіє войска", тобто РФ нема кому захищати Родіну, хіба що десь на підступах до Мск який ескаватор перекопає дорогу як при марші справедливості
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flyman
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Додано: Суб 10 сер, 2024 12:52
Hotab написав:
Від цього він моїм не
Від того , кого ти там своїм чи не своїм вважаєш, речі не міняються. Ти все одно виконуєш укази президента як мінімум там, де тобі страшно їх не виконувати. Де ти знаєш, що тебе візьмуть за хобот. Але на форумі і у себе на кухні ти звичайно можеш продовжувати бунтувати))
Я радий, що вас забавить бунт на кухнях мільонів громадян, це обовʼязково матиме і практичний результат.
В демократії більшість, яка вибрала президента, несе відповідальність за його дії. маю надію, що роблячи все оце з 2019 ви особисто понесете відповідальність і ваша радість скінчиться.
за вашою логікою в державах с тиранами, узурпаторами главами держав, громадяни спів учасники його дій. Насправді, вони жертви режимів. Підтвердженням цьому- каддафі, чеушеску, якого казнил, "кухонні бунтарі", мусоліні, якого казнили разом з коханкою без суду.
Демократія, як би вам не хотілося щоб була режимом, яку тільки почнуть будувати за гроші заходу, це захист прав меншості
Не думайте, якщо мене змусять виконувати ваші укази, це правильно. Прийде час - відповідальність настане, і підійде ваша черга розрахунку на касі.
Беркут на майдані теж виконував укази.
Востаннє редагувалось Бетон
в Суб 10 сер, 2024 12:57, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 10 сер, 2024 12:54
tester7336
цель тупняка" вы так и не ответили.
Я не можу знати нічого про ваші тупняки і теорії. Бо на практиці тут є лише прайс від Бетона, і ваші фантазії «а що якщо буде гігават..»… Прихожьте з фактами (платіжками) розберемось і з вашими також (вслід за бетоном) «тупняками».
В демократії більшість, яка вибрала президента, несе відповідальність за його дії.
Ну хай теоретично це так.. хоча не зовсім..
Але я тут до чого? Ти знов на клеях? Я до чого до обрання Зеленського? Га, Бетон? Може досить тупити?
Не думайте, якщо мене змусять виконувати ваші укази, це правильно
Які ще мої укази? Бетон, вийди нарешті на свіже повітря, чорт візьми!
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Додано: Суб 10 сер, 2024 12:59
Hotab написав:tester7336
цель тупняка" вы так и не ответили.
Я не можу знати нічого про ваші тупняки і теорії. Бо на практиці тут є лише прайс від Бетона, і ваші фантазії «а що якщо буде гігават..»… Прихожьте з фактами (платіжками) розберемось і з вашими також (вслід за бетоном) «тупняками».
В демократії більшість, яка вибрала президента, несе відповідальність за його дії.
Ну хай теоретично це так.. хоча не зовсім..
Але я тут до чого? Ти знов на клеях? Я до чого до обрання Зеленського? Га, Бетон? Може досить тупити?
як вибирати- то ось я, мій президент. А як відповідати разом з ним , то причому тут я. "Не виновата я, он сам ко мне пришёл."
Це ж типова поведінка ментальності моя хата з краю.
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Додано: Суб 10 сер, 2024 13:01
Бетон
як вибирати- то ось я
Це ти про кого зараз? Ти якісь «мультики» від клею дивишся?
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