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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 сер, 2024 13:18
Hotab написав:Бетон
як вибирати- то ось я
Це ти про кого зараз? Ти якісь «мультики» від клею дивишся?
Ну якщо ви теж не вибирали, то чудово
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Бетон
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Додано: Суб 10 сер, 2024 13:21
Hotab написав:tester7336
цель тупняка" вы так и не ответили.
Я не можу знати нічого про ваші тупняки і теорії. Бо на практиці тут є лише прайс від Бетона, і ваші фантазії «а що якщо буде гігават..»… Прихожьте з фактами (платіжками) розберемось і з вашими також (вслід за бетоном) «тупняками».
В демократії більшість, яка вибрала президента, несе відповідальність за його дії.
Ну хай теоретично це так.. хоча не зовсім..
Але я тут до чого? Ти знов на клеях? Я до чого до обрання Зеленського? Га, Бетон? Може досить тупити?
Не думайте, якщо мене змусять виконувати ваші укази, це правильно
Які ще мої укази? Бетон, вийди нарешті на свіже повітря, чорт візьми!
по факту я писал про 0,55 грн за квтч. вы решили проявить свой "ум и сообразительность" написав про вброс.
но когда я указал на ваш тупняк дав ссылку на 0,55 злотых по тупому отмолчались
то спрошу еще раз - какого черта впрягаетесь если потом по тихому сливаетесь?
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tester7336
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