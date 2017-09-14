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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 сер, 2024 13:18
Hotab написав:Бетон
як вибирати- то ось я
Це ти про кого зараз? Ти якісь «мультики» від клею дивишся?
Ну якщо ви теж не вибирали, то чудово
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Бетон
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Додано: Суб 10 сер, 2024 13:21
Hotab написав:tester7336
цель тупняка" вы так и не ответили.
Я не можу знати нічого про ваші тупняки і теорії. Бо на практиці тут є лише прайс від Бетона, і ваші фантазії «а що якщо буде гігават..»… Прихожьте з фактами (платіжками) розберемось і з вашими також (вслід за бетоном) «тупняками».
В демократії більшість, яка вибрала президента, несе відповідальність за його дії.
Ну хай теоретично це так.. хоча не зовсім..
Але я тут до чого? Ти знов на клеях? Я до чого до обрання Зеленського? Га, Бетон? Може досить тупити?
Не думайте, якщо мене змусять виконувати ваші укази, це правильно
Які ще мої укази? Бетон, вийди нарешті на свіже повітря, чорт візьми!
по факту я писал про 0,55 грн за квтч. вы решили проявить свой "ум и сообразительность" написав про вброс.
но когда я указал на ваш тупняк дав ссылку на 0,55 злотых по тупому отмолчались
то спрошу еще раз - какого черта впрягаетесь если потом по тихому сливаетесь?
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tester7336
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Додано: Суб 10 сер, 2024 13:56
tester7336
по факту я писал про 0,55 грн за квтч
Може ви спочатку показали б платіжку на 0.55 грн за кВтгод?? 😅😅
А то у бетона було і 2 грн місяць тому, а виявилось що там споживання було нуль))
Так про які 55 коп мова?
ссылку на 0,55 злотых
Що?
Платіжка де?)
А «впрягатись» чи «не впрягатись» будете повчати у своєму власному блозі. Питати там «якого»?
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Hotab
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Додано: Суб 10 сер, 2024 13:58
Hotab написав:tester7336
по факту я писал про 0,55 грн за квтч
Може ви спочатку показали б платіжку на 0.55 грн за кВтгод?? 😅😅
А то у бетона було і 2 грн місяць тому, а виявилось що там споживання було нуль))
Так про які 55 коп мова?
ссылку на 0,55 злотых
Що?
А «впрягатись» чи «не впрягатись» будете повчат у своєму власному блозі. Питати там «якого»?
вы в очередной раз тупите?
я где то писал что это из моей платежки?
я написал что ниже указали эту сумму.
так за свои слова отвечать будете?
или в кусты это ваш фирменный стиль?
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Додано: Суб 10 сер, 2024 14:01
tester7336
так за свои слова отвечать будете?
За які «слова»?
За 0.55 грн/квтгод?))
Як я можу відповідати за вашу маячню?))
Ми що обговорюємо?))
я где то писал что это из моей платежки?
І я такого не писав. 😀
Але ви стверджуєте про ціну так, ніби вона у вас є.
А є поки що платіжка лише Бетона.
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Додано: Суб 10 сер, 2024 14:07
Hotab написав:tester7336
так за свои слова отвечать будете?
За які «слова»?
За 0.55 грн/квтгод?))
Як я можу відповідати за вашу маячню?))
Ми що обговорюємо?))
я где то писал что это из моей платежки?
І я такого не писав. 😀
Але ви стверджуєте про ціну так, ніби вона у вас є.
А є поки що платіжка лише Бетона.
понятно. я писал что ниже по тексту указали 0,55 злотых а у хотаба это уже стало "Але ви стверджуєте про ціну так, ніби вона у вас є."
так и запишем. страдает словесной диареей, за свои слова не отвечает, все перекручивает и перевирает.
ЗЫ
про свой текст про накид вы уже и забыли видать. ну да ниче. что взять с таких кроме анализа.
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Додано: Суб 10 сер, 2024 14:12
tester7336
я писал что ниже по тексту указали 0,55 злотых а
А вище по тексту Тестер і 55 коп вказав.
Але де факти?
Так а за які слова (конкретно!) мені треба відповісти?
Бо таке голосне «за слова не відповідає» , а вказати за що саме - якось все не виходить.
Як і з платіжкою теж якась лажа))
вы в очередной раз тупите?
Не псіхуй.
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Додано: Суб 10 сер, 2024 14:15
tester7336 написав:
так и запишем. страдает словесной диареей
заперечую, у паціанта хотаб дислекція і та синдром дефіцита уваги
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flyman
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Додано: Суб 10 сер, 2024 14:17
flyman написав: tester7336 написав:
так и запишем. страдает словесной диареей
заперечую, у паціанта хотаб дислекція і та синдром дефіцита уваги
У пацієнта Муха синдром халамидника і ніхто не дає останні 52 роки. Бо таких , хто ведеться на оце не існує навіть на островах Океанії))
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Додано: Суб 10 сер, 2024 14:24
Hotab написав:tester7336
я писал что ниже по тексту указали 0,55 злотых а
А вище по тексту Тестер і 55 коп вказав.
Але де факти?
Так а за які слова (конкретно!) мені треба відповісти?
Бо таке голосне «за слова не відповідає» , а вказати за що саме - якось все не виходить.
Як і з платіжкою теж якась лажа))
вы в очередной раз тупите?
Не псіхуй.
хотя бы хоть за эти слова будем отвечать?
"А вище по тексту Тестер і 55 коп вказав.
"
знает же что слился но в очередной раз генерирует массив слов в надежде что все забудут про изначальный текст.
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