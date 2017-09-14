возвращайтесь к своему изначальному посту и за него отвечайте
Розібрались?) Ну добре. Як буде ще за що відповідати , приходьте)) Тільки несіть вже якісь фактичні дані, а не слова. Бо бачте як воно: хтось не так сказав, хтось не так прочитав, хтось не те мав на увазі. А от коли Бетон виклав платіжку (факт!!) все зразу прояснилось.
так воспитан не так как вы. как говорится - не судите по людям по себе.
А як я? 😀
отвечать за изначальный свой текст будете?
Мій «ізначальний текст» був у 2009 році. Якщо у вас є спитати за якісь слова - несіть їх сюди, розберемось.
Ви знов розпсіхувались на рівному місці. Треба пробувати фактами, а не емоціями.
Гарного вікенду!
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 10 сер, 2024 14:55, всього редагувалось 2 разів.
возвращайтесь к своему изначальному посту и за него отвечайте
Розібрались?) Ну добре. Як буде ще за що відповідати , приходьте)) Тільки несіть вже якісь фактичні дані, а не слова. Бо бачте як воно: хтось не так сказав, хтось не так прочитав, хтось не те мав на увазі. А от коли Бетон виклав платіжку (факт!!) все зразу прояснилось.
отвечать за изначальный свой текст будете?
ЗЫ ну я так и понял. решил козырнуть очепяткой и свалили так и не ответив на текст с которого все началось. я таки оказался прав что специально выдается на гора массив случайных слов абы не отвечать. и вам чудесного викенда. в следующий раз думайте прежде чем городить разную чухню что бы потом не топить форум в словесном потоке с целью заболтать свой тупняк