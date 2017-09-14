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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 94109411941294139414>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 47
Від 3 до 6 місяців
17%
8
Від 6 до 12 місяців
19%
9
Від 1 до 1,5 року
17%
8
Від 1,5 до 2 років
9%
4
Від 2 до 2,5 років
9%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
11
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 14:41

  Hotab написав:
  tester7336 написав:хотя бы хоть за эти слова будем отвечать?
"А вище по тексту Тестер і 55 коп вказав. :lol: "

.



  tester7336 написав:по факту я писал про 0,55 грн за квтч.


Коли будете свій букет лікувати? :shock:


Окрім цього «хотя би» ще є слова, за які треба відповідати?
Давайте швидше, я буду трохи зайнятий.


возвращайтесь к своему изначальному посту и за него отвечайте
или забыли что писали? ну да ничего, на таких не обижаются.

ЗЫ
лол. даже скрин приложил. видать бедолага боялся что я побегу текст менять.
так воспитан не так как вы. как говорится - не судите о людях по себе.
Востаннє редагувалось tester7336 в Суб 10 сер, 2024 14:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 14:46

tester7336


возвращайтесь к своему изначальному посту и за него отвечайте


Розібрались?)
Ну добре.
Як буде ще за що відповідати , приходьте))
Тільки несіть вже якісь фактичні дані, а не слова.
Бо бачте як воно: хтось не так сказав, хтось не так прочитав, хтось не те мав на увазі. А от коли Бетон виклав платіжку (факт!!) все зразу прояснилось.


так воспитан не так как вы. как говорится - не судите по людям по себе.


А як я? 😀


отвечать за изначальный свой текст будете?


Мій «ізначальний текст» був у 2009 році.
Якщо у вас є спитати за якісь слова - несіть їх сюди, розберемось.

Ви знов розпсіхувались на рівному місці.
Треба пробувати фактами, а не емоціями.

Гарного вікенду!
:wink:
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 10 сер, 2024 14:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 14:47

  Hotab написав:tester7336


возвращайтесь к своему изначальному посту и за него отвечайте


Розібрались?)
Ну добре.
Як буде ще за що відповідати , приходьте))
Тільки несіть вже якісь фактичні дані, а не слова.
Бо бачте як воно: хтось не так сказав, хтось не так прочитав, хтось не те мав на увазі. А от коли Бетон виклав платіжку (факт!!) все зразу прояснилось.


отвечать за изначальный свой текст будете?

ЗЫ
ну я так и понял. решил козырнуть очепяткой и свалили так и не ответив на текст с которого все началось. я таки оказался прав что специально выдается на гора массив случайных слов абы не отвечать. и вам чудесного викенда. в следующий раз думайте прежде чем городить разную чухню что бы потом не топить форум в словесном потоке с целью заболтать свой тупняк
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 14:56

  somilitark написав:
  UA написав:Наступление ЗСУ в Курской обл. приостановлено.

Знову "закордонні незалежні ЗМІ" наспівали, прямий етер геласімова вмикали? 8)

Тут колись була фраза Продіджи, що контратака на війні не закінчується як контратака в футболі.

Отак просто вимкнули вимикач і все закінчилось? це ж ким, треба бути, щоб таке видати....

новую методичку прислали)
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 15:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:по факту я писал про 0,55 грн за квтч. вы решили проявить свой "ум и сообразительность" написав про вброс.

???
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 15:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:так и запишем. страдает словесной диареей, за свои слова не отвечает, все перекручивает и перевирает.

самокритика сильная штука
когда перейдете к самобичеванию?)))
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 15:02

  Hotab написав:А як я? 😀


ну вам же пришло в голову скринить и его выкладывать.
так делают только те кто боится что текст изменят.
вот так вы воспитаны.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 15:15

  tester7336 написав:
  Прохожий написав:
  tester7336 написав:так и запишем. страдает словесной диареей, за свои слова не отвечает, все перекручивает и перевирает.

самокритика сильная штука
когда перейдете к самобичеванию?)))


хотаб пересел на другую учетку? :lol:

в Украине КВтч дешевле чем в РП и это очевидно
не понимаю о чем вы спорите, даже Бетон извинился за вброс)

кстати стесняюсь спросить но очень интересно, № твоей учетки это с/н?
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 15:24

  Прохожий написав:в Украине КВтч дешевле чем в РП и это очевидно
не понимаю о чем вы спорите, даже Бетон извинился за вброс)

кстати стесняюсь спросить но очень интересно, № твоей учетки это с/н?


так все таки хотаб?
так должен тогда помнить что писал мне. или продолжаем попытку заболтать?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:...
плюс "космічєскіє войска", тобто РФ нема кому захищати Родіну...
а якже ОДКБ...
GALeon
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