|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 10 сер, 2024 14:41
Hotab написав: tester7336 написав:
хотя бы хоть за эти слова будем отвечать?
"А вище по тексту Тестер і 55 коп вказав.
"
.
tester7336 написав:
по факту я писал про 0,55 грн за квтч.
Коли будете свій букет лікувати?
Окрім цього «хотя би» ще є слова, за які треба відповідати?
Давайте швидше, я буду трохи зайнятий.
возвращайтесь к своему изначальному посту и за него отвечайте
или забыли что писали? ну да ничего, на таких не обижаются.
ЗЫ
лол. даже скрин приложил. видать бедолага боялся что я побегу текст менять.
так воспитан не так как вы. как говорится - не судите о людях по себе.
Востаннє редагувалось tester7336
в Суб 10 сер, 2024 14:47, всього редагувалось 2 разів.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 112
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 сер, 2024 14:46
tester7336
возвращайтесь к своему изначальному посту и за него отвечайте
Розібрались?)
Ну добре.
Як буде ще за що відповідати , приходьте))
Тільки несіть вже якісь фактичні дані, а не слова.
Бо бачте як воно: хтось не так сказав, хтось не так прочитав, хтось не те мав на увазі. А от коли Бетон виклав платіжку (факт!!) все зразу прояснилось.
так воспитан не так как вы. как говорится - не судите по людям по себе.
А як я? 😀
отвечать за изначальный свой текст будете?
Мій «ізначальний текст» був у 2009 році.
Якщо у вас є спитати за якісь слова - несіть їх сюди, розберемось.
Ви знов розпсіхувались на рівному місці.
Треба пробувати фактами, а не емоціями.
Гарного вікенду!
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 10 сер, 2024 14:55, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12936
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 2261 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Суб 10 сер, 2024 14:47
Hotab написав:tester7336
возвращайтесь к своему изначальному посту и за него отвечайте
Розібрались?)
Ну добре.
Як буде ще за що відповідати , приходьте))
Тільки несіть вже якісь фактичні дані, а не слова.
Бо бачте як воно: хтось не так сказав, хтось не так прочитав, хтось не те мав на увазі. А от коли Бетон виклав платіжку (факт!!) все зразу прояснилось.
отвечать за изначальный свой текст будете?
ЗЫ
ну я так и понял. решил козырнуть очепяткой и свалили так и не ответив на текст с которого все началось. я таки оказался прав что специально выдается на гора массив случайных слов абы не отвечать. и вам чудесного викенда. в следующий раз думайте прежде чем городить разную чухню что бы потом не топить форум в словесном потоке с целью заболтать свой тупняк
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 112
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 сер, 2024 14:56
somilitark написав: UA написав:
Наступление ЗСУ в Курской обл. приостановлено.
Знову "закордонні незалежні ЗМІ" наспівали, прямий етер геласімова вмикали?
Тут колись була фраза Продіджи, що контратака на війні не закінчується як контратака в футболі.
Отак просто вимкнули вимикач і все закінчилось? це ж ким, треба бути, щоб таке видати....
новую методичку прислали)
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13788
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 912 раз.
- Подякували: 1443 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 10 сер, 2024 15:00
tester7336 написав:по факту я писал про 0,55 грн за квтч
. вы решили проявить свой "ум и сообразительность" написав про вброс.
???
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13788
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 912 раз.
- Подякували: 1443 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 10 сер, 2024 15:02
tester7336 написав:
так и запишем. страдает словесной диареей, за свои слова не отвечает, все перекручивает и перевирает.
самокритика сильная штука
когда перейдете к самобичеванию?)))
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13788
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 912 раз.
- Подякували: 1443 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 10 сер, 2024 15:02
Hotab написав:
А як я? 😀
ну вам же пришло в голову скринить и его выкладывать.
так делают только те кто боится что текст изменят.
вот так вы воспитаны.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 112
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 сер, 2024 15:15
tester7336 написав: Прохожий написав: tester7336 написав:
так и запишем. страдает словесной диареей, за свои слова не отвечает, все перекручивает и перевирает.
самокритика сильная штука
когда перейдете к самобичеванию?)))
хотаб пересел на другую учетку?
в Украине КВтч дешевле чем в РП и это очевидно
не понимаю о чем вы спорите, даже Бетон извинился за вброс)
кстати стесняюсь спросить но очень интересно, № твоей учетки это с/н?
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13788
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 912 раз.
- Подякували: 1443 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 10 сер, 2024 15:24
Прохожий написав:
в Украине КВтч дешевле чем в РП и это очевидно
не понимаю о чем вы спорите, даже Бетон извинился за вброс)
кстати стесняюсь спросить но очень интересно, № твоей учетки это с/н?
так все таки хотаб?
так должен тогда помнить что писал мне. или продолжаем попытку заболтать?
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 112
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 сер, 2024 15:30
flyman написав:...
плюс "космічєскіє войска", тобто РФ нема кому захищати Родіну...
а якже ОДКБ...
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 1398
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|16
|63480
|
|
|1493
|222845
|
|
|6076
|708750
|
|