Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 сер, 2024 15:32
GALeon написав: flyman написав:... плюс "космічєскіє войска", тобто РФ нема кому захищати Родіну...
а якже ОДКБ...
ОДКБ це стратегія, а тут тактика
flyman
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:06
Прохожий написав: Прохожий написав: tester7336 написав:
так и запишем. страдает словесной диареей, за свои слова не отвечает, все перекручивает и перевирает.
самокритика сильная штука
когда перейдете к самобичеванию?)))
хотаб пересел на другую учетку?
в Украине КВтч дешевле чем в РП и это очевидно
не понимаю о чем вы спорите, даже Бетон извинился за вброс)
кстати стесняюсь спросить но очень интересно, № твоей учетки это с/н?
Вбрасывают статейки из интернета, а я свои реальные платёжки сравниваю.
Пока свет у нас дешевле.
Стройматериалы дороже.
Зарплаты меньше.
Работы меньше.
Бетон
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:10
Бетон написав:
Пока свет у нас дешевле.
кстати у вас же должен быть договор на свет.
что там пишут по поводу расценок? в смысле как повлияет если будет расти потребление.
tester7336
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:11
vitaliiangel
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:13
somilitark написав: UA написав:
Наступление ЗСУ в Курской обл. приостановлено.
Знову "закордонні незалежні ЗМІ" наспівали, прямий етер геласімова вмикали?
Тут колись була фраза Продіджи, що контратака на війні не закінчується як контратака в футболі.
Отак просто вимкнули вимикач і все закінчилось? це ж ким, треба бути, щоб таке видати....
Schmit
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:14
tester7336 так все таки хотаб?
Женіть це від себе.
Навіть коли нема сил для спротиву.
Щипайте себе. Просіть когось вас бити.
Ви завжди маєте бути в свідомості і здоровому розумі.
Навіть коли плутаєтесь в людях, послідовності подій.
Зараз всім нелегко, але оце ваше важко знаходить пояснення.
Hotab
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:15
а еще бы вы давали ссылку что бы я вспомнил в каком это контексте было.
мож то был стеб.
tester7336
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:16
tester7336 написав:
а еще бы вы давали ссылку что бы я вспомнил в каком это контексте было.
мож то был стеб.
Вітосік такий самий наркоман. Не шукайте там логіку
Hotab
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:18
Hotab написав: tester7336 так все таки хотаб?
Женіть це від себе.
Навіть коли нема сил для спротиву.
Щипайте себе. Просіть когось вас бити.
Ви завжди маєте бути в свідомості і здоровому розумі.
Навіть коли плутаєтесь в людях, послідовності подій.
Зараз всім нелегко, але оце ваше важко знаходить пояснення.
что только лишний раз подтверждает диагноз.
но все же напомню что было бы не плохо отмотав назад свои 100500 сообщений вспомнить что писал еще утром
tester7336
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:20
tester7336
Все дуже просто. Контрал +С , і ви приносите сюди те, що вам не дає спокою.
І ми можемо це обговорити.
Чи все ж ви самі не знаєте що у вас сьогодні не так, і що саме вас турботить?
Востаннє редагувалось
Hotab
в Суб 10 сер, 2024 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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