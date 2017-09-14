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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9411941294139414

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.9 5 47
Від 3 до 6 місяців
17%
8
Від 6 до 12 місяців
19%
9
Від 1 до 1,5 року
17%
8
Від 1,5 до 2 років
9%
4
Від 2 до 2,5 років
9%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
11
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 16:21

  tester7336 написав:
  Бетон написав:Пока свет у нас дешевле.


кстати у вас же должен быть договор на свет.
что там пишут по поводу расценок? в смысле как повлияет если будет расти потребление.

51 страница договора.
Пару скринов закину
https://ibb.co/pfHGnsd
https://ibb.co/ysdbfJs
https://ibb.co/42Y6X9G
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 16:22

Тестер, після вивчення прошу доповісти тариф при 200+ кВт /міс))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 16:25

  tester7336 написав:а еще бы вы давали ссылку что бы я вспомнил в каком это контексте было.
мож то был стеб.
я ж не хотаб цепляться по мелочам) будем считать что мне приснилось ) или то был стёб.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 16:34

  vitaliiangel написав:
  tester7336 написав:а еще бы вы давали ссылку что бы я вспомнил в каком это контексте было.
мож то был стеб.
я ж не хотаб цепляться по мелочам) будем считать что мне приснилось ) я еще вам ответил что можете спать с хотабом в обнимку (в шутку канешно, спать с хотабом я желаю только русне).

Тестер и Витосик


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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 16:37

  Hotab написав:tester7336
Все дуже просто. Контрал +С , і ви приносите сюди те, що вам не дає спокою.
І ми можемо це обговорити.
Чи все ж ви самі не знаєте що у вас сьогодні не так, і що саме вас турботить? :lol:


вы не можете вспомнить что писали после семи утра?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 16:41


а была ж договоренность по нефти и газу не бить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 16:41

tester7336

вы не можете вспомнить что писали после семи утра?



Я хочу понять что вас беспокоит. Кроме нерешенных проблем с нашим ангелом из Ирпеня))

Вы можете пойти к нему, он хоть и неудачный, но психолог.

Можете здесь сказать, что именно у вас не выходит, что не дает покоя))

Не держите в себе))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 16:51

  Hotab написав:Вы можете пойти к нему, он хоть и неудачный, но психолог.
прикольно наблюдать как ты бесишься, а главное не можешь остановиться. У меня был небольшой инцидент с tester7336 но как видишь я не пинаю его с утра до вечера. Может человек одумается и в дальнейшем будет себя корректнее вести. А начни пинать получишь хотаба-2, то есть испортишь человека навсегда.

что там по количеству сообщений, ты побил мой рекорд или ты только чужие считаешь?)
vitaliiangel
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  #<1 ... 9411941294139414
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