Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:21
tester7336 написав: Бетон написав:
Пока свет у нас дешевле.
кстати у вас же должен быть договор на свет.
что там пишут по поводу расценок? в смысле как повлияет если будет расти потребление.
51 страница договора.
Пару скринов закину
https://ibb.co/pfHGnsd https://ibb.co/ysdbfJs https://ibb.co/42Y6X9G
Бетон
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:22
Тестер, після вивчення прошу доповісти тариф при 200+ кВт /міс))
Hotab
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:25
tester7336 написав:
а еще бы вы давали ссылку что бы я вспомнил в каком это контексте было.
мож то был стеб.
я ж не хотаб цепляться по мелочам) будем считать что мне приснилось ) или то был стёб.
vitaliiangel
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:34
vitaliiangel написав: tester7336 написав:
а еще бы вы давали ссылку что бы я вспомнил в каком это контексте было.
мож то был стеб.
я ж не хотаб цепляться по мелочам) будем считать что мне приснилось ) я еще вам ответил что можете спать с хотабом в обнимку (в шутку канешно, спать с хотабом я желаю только русне).
Тестер и Витосик
Hotab
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:37
Hotab написав: tester7336
Все дуже просто. Контрал +С , і ви приносите сюди те, що вам не дає спокою.
І ми можемо це обговорити.
Чи все ж ви самі не знаєте що у вас сьогодні не так, і що саме вас турботить?
вы не можете вспомнить что писали после семи утра?
tester7336
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:41
а была ж договоренность по нефти и газу не бить.
vitaliiangel
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:41
tester7336 вы не можете вспомнить что писали после семи утра?
Я хочу понять что вас беспокоит. Кроме нерешенных проблем с нашим ангелом из Ирпеня))
Вы можете пойти к нему, он хоть и неудачный, но психолог.
Можете здесь сказать, что именно у вас не выходит, что не дает покоя))
Не держите в себе))
Hotab
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:51
Hotab написав:
Вы можете пойти к нему, он хоть и неудачный, но психолог.
прикольно наблюдать как ты бесишься, а главное не можешь остановиться. У меня был небольшой инцидент с tester7336 но как видишь я не пинаю его с утра до вечера. Может человек одумается и в дальнейшем будет себя корректнее вести. А начни пинать получишь хотаба-2, то есть испортишь человека навсегда.
что там по количеству сообщений, ты побил мой рекорд или ты только чужие считаешь?)
vitaliiangel
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