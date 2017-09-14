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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 94119412941394149415>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 48
Від 3 до 6 місяців
17%
8
Від 6 до 12 місяців
19%
9
Від 1 до 1,5 року
19%
9
Від 1,5 до 2 років
8%
4
Від 2 до 2,5 років
8%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
11
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 15:32

  GALeon написав:
flyman написав:...
плюс "космічєскіє войска", тобто РФ нема кому захищати Родіну...
а якже ОДКБ...

ОДКБ це стратегія, а тут тактика
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 16:06

  Прохожий написав:
  Прохожий написав:
  tester7336 написав:так и запишем. страдает словесной диареей, за свои слова не отвечает, все перекручивает и перевирает.

самокритика сильная штука
когда перейдете к самобичеванию?)))

хотаб пересел на другую учетку? :lol:

в Украине КВтч дешевле чем в РП и это очевидно
не понимаю о чем вы спорите, даже Бетон извинился за вброс)

кстати стесняюсь спросить но очень интересно, № твоей учетки это с/н?

Вбрасывают статейки из интернета, а я свои реальные платёжки сравниваю.

Пока свет у нас дешевле.
Стройматериалы дороже.
Зарплаты меньше.
Работы меньше.
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 16:10

  Бетон написав:Пока свет у нас дешевле.


кстати у вас же должен быть договор на свет.
что там пишут по поводу расценок? в смысле как повлияет если будет расти потребление.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 16:13

  somilitark написав:
  UA написав:Наступление ЗСУ в Курской обл. приостановлено.

Знову "закордонні незалежні ЗМІ" наспівали, прямий етер геласімова вмикали? 8)

Тут колись була фраза Продіджи, що контратака на війні не закінчується як контратака в футболі.

Отак просто вимкнули вимикач і все закінчилось? це ж ким, треба бути, щоб таке видати....

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 16:14

tester7336

так все таки хотаб?


Женіть це від себе.
Навіть коли нема сил для спротиву.
Щипайте себе. Просіть когось вас бити.
Ви завжди маєте бути в свідомості і здоровому розумі.
Навіть коли плутаєтесь в людях, послідовності подій.
Зараз всім нелегко, але оце ваше важко знаходить пояснення.

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 16:21

  tester7336 написав:
  Бетон написав:Пока свет у нас дешевле.


кстати у вас же должен быть договор на свет.
что там пишут по поводу расценок? в смысле как повлияет если будет расти потребление.

51 страница договора.
Пару скринов закину
https://ibb.co/pfHGnsd
https://ibb.co/ysdbfJs
https://ibb.co/42Y6X9G
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 16:22

Тестер, після вивчення прошу доповісти тариф при 200+ кВт /міс))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 16:41


а была ж договоренность по нефти и газу не бить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 16:41

tester7336

вы не можете вспомнить что писали после семи утра?



Я хочу понять что вас беспокоит. Кроме нерешенных проблем с нашим ангелом из Ирпеня))

Вы можете пойти к нему, он хоть и неудачный, но психолог.

Можете здесь сказать, что именно у вас не выходит, что не дает покоя))

Не держите в себе))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 16:58

vitaliiangel


прикольно наблюдать как ты бесишься,


В этой фразе все объяснение , почему тебя после выпуска не брали никуда работать.
У тебя хохот над двумя клоунами - это «бесишься».
У тебя , чувака не умеющего в самый примитивный «факт-чекинг» информации из телеги , предъявы об отсутствии логики))
Ты смешон уже второй день.
Ты лажаешь даже там, где девочки из кидстафа нормально разруливают. Чего стоит твое сообщение о «посоны, срочно .. сегодня ночью 300 ракет прилетит! Ставьте «Тризуб», он нас спасет».
Где ракеты?)
Ты сам Тризуб поставил?))

Ты понимаешь, что даже беременяшки из Кидстафа ТАК не лажают?)))

Что там с твоим «свр» ??
Ты разобрался, кто это все пишет?)))
Ты все еще это в две щеки хаваешь?))

Что там с теми каналами, где «5 ракет прилетели в БЦ»??
Они были 299-ые , или 300-е, как ты сам?))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 10 сер, 2024 17:01, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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  #<1 ... 94119412941394149415>
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