Додано: Суб 10 сер, 2024 16:58



прикольно наблюдать как ты бесишься,





В этой фразе все объяснение , почему тебя после выпуска не брали никуда работать.У тебя хохот над двумя клоунами - это «бесишься».У тебя , чувака не умеющего в самый примитивный «факт-чекинг» информации из телеги , предъявы об отсутствии логики))Ты смешон уже второй день.Ты лажаешь даже там, где девочки из кидстафа нормально разруливают. Чего стоит твое сообщение о «посоны, срочно .. сегодня ночью 300 ракет прилетит! Ставьте «Тризуб», он нас спасет».Где ракеты?)Ты сам Тризуб поставил?))Ты понимаешь, что даже беременяшки из Кидстафа ТАК не лажают?)))Что там с твоим «свр» ??Ты разобрался, кто это все пишет?)))Ты все еще это в две щеки хаваешь?))Что там с теми каналами, где «5 ракет прилетели в БЦ»??Они были 299-ые , или 300-е, как ты сам?))