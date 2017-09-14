Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 сер, 2024 15:32
GALeon написав: flyman написав:... плюс "космічєскіє войска", тобто РФ нема кому захищати Родіну...
а якже ОДКБ...
ОДКБ це стратегія, а тут тактика
flyman
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:06
Прохожий написав: Прохожий написав: tester7336 написав:
так и запишем. страдает словесной диареей, за свои слова не отвечает, все перекручивает и перевирает.
самокритика сильная штука
когда перейдете к самобичеванию?)))
хотаб пересел на другую учетку?
в Украине КВтч дешевле чем в РП и это очевидно
не понимаю о чем вы спорите, даже Бетон извинился за вброс)
кстати стесняюсь спросить но очень интересно, № твоей учетки это с/н?
Вбрасывают статейки из интернета, а я свои реальные платёжки сравниваю.
Пока свет у нас дешевле.
Стройматериалы дороже.
Зарплаты меньше.
Работы меньше.
Бетон
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:10
Бетон написав:
Пока свет у нас дешевле.
кстати у вас же должен быть договор на свет.
что там пишут по поводу расценок? в смысле как повлияет если будет расти потребление.
tester7336
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:13
somilitark написав: UA написав:
Наступление ЗСУ в Курской обл. приостановлено.
Знову "закордонні незалежні ЗМІ" наспівали, прямий етер геласімова вмикали?
Тут колись була фраза Продіджи, що контратака на війні не закінчується як контратака в футболі.
Отак просто вимкнули вимикач і все закінчилось? це ж ким, треба бути, щоб таке видати....
Schmit
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:14
tester7336 так все таки хотаб?
Женіть це від себе.
Навіть коли нема сил для спротиву.
Щипайте себе. Просіть когось вас бити.
Ви завжди маєте бути в свідомості і здоровому розумі.
Навіть коли плутаєтесь в людях, послідовності подій.
Зараз всім нелегко, але оце ваше важко знаходить пояснення.
Hotab
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:21
tester7336 написав: Бетон написав:
Пока свет у нас дешевле.
кстати у вас же должен быть договор на свет.
что там пишут по поводу расценок? в смысле как повлияет если будет расти потребление.
51 страница договора.
Пару скринов закину
https://ibb.co/pfHGnsd https://ibb.co/ysdbfJs https://ibb.co/42Y6X9G
Бетон
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:22
Тестер, після вивчення прошу доповісти тариф при 200+ кВт /міс))
Hotab
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:41
а была ж договоренность по нефти и газу не бить.
vitaliiangel
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:41
tester7336 вы не можете вспомнить что писали после семи утра?
Я хочу понять что вас беспокоит. Кроме нерешенных проблем с нашим ангелом из Ирпеня))
Вы можете пойти к нему, он хоть и неудачный, но психолог.
Можете здесь сказать, что именно у вас не выходит, что не дает покоя))
Не держите в себе))
Hotab
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Додано: Суб 10 сер, 2024 16:58
vitaliiangel прикольно наблюдать как ты бесишься,
В этой фразе все объяснение , почему тебя после выпуска не брали никуда работать.
У тебя хохот над двумя клоунами - это «бесишься».
У тебя , чувака не умеющего в самый примитивный «факт-чекинг» информации из телеги , предъявы об отсутствии логики))
Ты смешон уже второй день.
Ты лажаешь даже там, где девочки из кидстафа нормально разруливают. Чего стоит твое сообщение о «посоны, срочно .. сегодня ночью 300 ракет прилетит! Ставьте «Тризуб», он нас спасет».
Где ракеты?)
Ты сам Тризуб поставил?))
Ты понимаешь, что даже беременяшки из Кидстафа ТАК не лажают?)))
Что там с твоим «свр» ??
Ты разобрался, кто это все пишет?)))
Ты все еще это в две щеки хаваешь?))
Что там с теми каналами, где «5 ракет прилетели в БЦ»??
Они были 299-ые , или 300-е, как ты сам?))
Востаннє редагувалось
Hotab
в Суб 10 сер, 2024 17:01, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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