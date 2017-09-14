Додано: Суб 10 сер, 2024 17:31



У нас полиция дубасить не готова, поэтому бусификация проходит со скрипом. А там полетит быстро и массово. Странно что до сих пор либеральничают.







или то другой оператор учетки писал





Может такое быть, что у них давление к вентилю изначально поближе подкралось посильнее?И у них «еще кнут» может сорвать крышку?У нас жизнь тоже не сахар, но все же демократических ценностей и свобод будет поболее на порядок (как минимум до 22.02.22) . А у них еще и силой загони на убой, так вообще не поймут «за что, бля? И так ведь рабом был! »Как гипотеза.Или вас в детстве так унижали и не интересовались вашими проблемами , что вы даже взрослым не можете сформулировать что же вас беспокоит.«Я страдаю потому что я страдаю».Тут надо много работы для психолога.