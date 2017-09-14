RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9412941394149415>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 48
Від 3 до 6 місяців
17%
8
Від 6 до 12 місяців
19%
9
Від 1 до 1,5 року
19%
9
Від 1,5 до 2 років
8%
4
Від 2 до 2,5 років
8%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
11
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 17:00

  Бетон написав:
  tester7336 написав:
  Бетон написав:Пока свет у нас дешевле.


кстати у вас же должен быть договор на свет.
что там пишут по поводу расценок? в смысле как повлияет если будет расти потребление.

51 страница договора.
Пару скринов закину
https://ibb.co/pfHGnsd
https://ibb.co/ysdbfJs
https://ibb.co/42Y6X9G


прикольно. оказывается полонергия это производитель электричества из альтернативных источников? только они не у государства получают деньги а сами продают?

ЗЫ
кстати у вас тариф G11. судя по инету при превышении 2500 квтч за год тариф будет поднят за квтч.
тариф 0,5зл + налоги это с 01-07-2024. до этого было меньше. ну и что фирма доставщик на свое усмотрение докрутит. 0,5зл это максимально что могут поставить бытовым пользователям. могут и меньше но походу там тоже зубами держатся за тарифы и только дает добро регулятор сразу поднимают до максималки.
Востаннє редагувалось tester7336 в Суб 10 сер, 2024 17:11, всього редагувалось 1 раз.
tester7336
 
Повідомлень: 115
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 17:10

tester7336


тариф 0,5зл + налоги. до этого было меньше. ну и что фирма доставщик на свое усмотрение докрутит.


Так что там по итогу?
Когда Бетон начнет не 16 грн за КВТ платить?
Что там при 200+?
Ну и о том, что вас с утра беспокоит..
я страдаю пока вы страдаете.. :D

Расскажите мне свои маленькие тайны, если психолог ангел недостоин их услышать? :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 12939
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2261 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 17:15

  flyman написав:тобто РФ нема кому захищати Родіну,
наивный. Скопируют нашу бусификацию и защитники найдутся.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24495
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 17:20

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:тобто РФ нема кому захищати Родіну,
наивный. Скопируют нашу бусификацию и защитники найдутся.

На це потрібно час.
Відповім твоїми ж словами, що "на момент написання посту"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 10 сер, 2024 17:21, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35977
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 17:20

Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  flyman написав:тобто РФ нема кому захищати Родіну,
наивный. Скопируют нашу бусификацию и защитники найдутся.
Набагато складніше після того, як за тушку авансом платили 2 млн перейти на бусифікацію безкоштовно. Вони самі себе загнали в таку ситуацію
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35089
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1448 раз.
Подякували: 8002 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 17:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:tester7336


когда вы вместо диареи вспомните что писали после 7 утра?


Отож.. так и скажите, что проблемы вы придумали, симулянт хренов))


или то другой оператор учетки писал после семи утра и вы за него не отвечаете? :lol:
tester7336
 
Повідомлень: 115
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 17:26

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:
  flyman написав:тобто РФ нема кому захищати Родіну,
наивный. Скопируют нашу бусификацию и защитники найдутся.
Набагато складніше після того, як за тушку авансом платили 2 млн перейти на бусифікацію безкоштовно. Вони самі себе загнали в таку ситуацію

что значит тяжелее? рф полицейское гос-во, у них ого-го органов принуждения готовых дубасить народ по 1му приказу. У нас полиция дубасить не готова, поэтому бусификация проходит со скрипом. А там полетит быстро и массово. Странно что до сих пор либеральничают.
  flyman написав:Відповім твоїми ж словами, що "на момент написання посту"
я чёто думал априори всем понятно, что любые прогнозы актуальны на день их написания, завтра может быть что угодно.

Сегодня был возле лукьяновки, мда картина впечатляет.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24495
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2406 раз.
Подякували: 3367 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 17:31

vitaliiangel


У нас полиция дубасить не готова, поэтому бусификация проходит со скрипом. А там полетит быстро и массово. Странно что до сих пор либеральничают.


Может такое быть, что у них давление к вентилю изначально поближе подкралось посильнее?
И у них «еще кнут» может сорвать крышку?
У нас жизнь тоже не сахар, но все же демократических ценностей и свобод будет поболее на порядок (как минимум до 22.02.22) . А у них еще и силой загони на убой, так вообще не поймут «за что, бля? И так ведь рабом был! »

Как гипотеза.


tester7336

или то другой оператор учетки писал


Или вас в детстве так унижали и не интересовались вашими проблемами , что вы даже взрослым не можете сформулировать что же вас беспокоит.
«Я страдаю потому что я страдаю».
Тут надо много работы для психолога.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 10 сер, 2024 17:39, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 12939
З нами з: 15.02.09
Подякував: 348 раз.
Подякували: 2261 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 17:39

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:
  flyman написав:тобто РФ нема кому захищати Родіну,
наивный. Скопируют нашу бусификацию и защитники найдутся.
Набагато складніше після того, як за тушку авансом платили 2 млн перейти на бусифікацію безкоштовно. Вони самі себе загнали в таку ситуацію

2 ляма платили за чужую страну, а сейчас можно начать играть "вставай, страна огромная!" - враг у ворот!
Ну и карту Долга можно разыграть...
_hunter
 
Повідомлень: 8182
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 17:44

  Hotab написав:tester7336

или то другой оператор учетки писал


Или вас в детстве так унижали и не интересовались вашими проблемами , что вы даже взрослым не можете сформулировать что же вас беспокоит.
«Я страдаю потому что я страдаю».
Тут надо много работы для психолога.


мы не в школе что бы я на полях ставил отметки для облегчения вашей жизни.
вы же претендуете на взрослость? вот и ищите что писали после 7 утра.
или это для вас сложно? :D
tester7336
 
Повідомлень: 115
З нами з: 30.06.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9412941394149415>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tester7336 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63481
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222849
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708757
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.