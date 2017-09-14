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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 сер, 2024 17:00
прикольно. оказывается полонергия это производитель электричества из альтернативных источников? только они не у государства получают деньги а сами продают?
ЗЫ
кстати у вас тариф G11. судя по инету при превышении 2500 квтч за год тариф будет поднят за квтч.
тариф 0,5зл + налоги это с 01-07-2024. до этого было меньше. ну и что фирма доставщик на свое усмотрение докрутит. 0,5зл это максимально что могут поставить бытовым пользователям. могут и меньше но походу там тоже зубами держатся за тарифы и только дает добро регулятор сразу поднимают до максималки.
Востаннє редагувалось tester7336
в Суб 10 сер, 2024 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 10 сер, 2024 17:10
tester7336
тариф 0,5зл + налоги. до этого было меньше. ну и что фирма доставщик на свое усмотрение докрутит.
Так что там по итогу?
Когда Бетон начнет не 16 грн за КВТ платить?
Что там при 200+?
Ну и о том, что вас с утра беспокоит..
я страдаю пока вы страдаете..
Расскажите мне свои маленькие тайны, если психолог ангел недостоин их услышать?
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Hotab
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Додано: Суб 10 сер, 2024 17:15
flyman написав:
тобто РФ нема кому захищати Родіну,
наивный. Скопируют нашу бусификацию и защитники найдутся.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 10 сер, 2024 17:20
vitaliiangel написав: flyman написав:
тобто РФ нема кому захищати Родіну,
наивный. Скопируют нашу бусификацию и защитники найдутся.
На це потрібно час.
Відповім твоїми ж словами, що "на момент написання посту"
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 10 сер, 2024 17:21, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Додано: Суб 10 сер, 2024 17:20
vitaliiangel написав: flyman написав:
тобто РФ нема кому захищати Родіну,
наивный. Скопируют нашу бусификацию и защитники найдутся.
Набагато складніше після того, як за тушку авансом платили 2 млн перейти на бусифікацію безкоштовно. Вони самі себе загнали в таку ситуацію
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Faceless
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Додано: Суб 10 сер, 2024 17:22
Hotab написав:tester7336
когда вы вместо диареи вспомните что писали после 7 утра?
Отож.. так и скажите, что проблемы вы придумали, симулянт хренов))
или то другой оператор учетки писал после семи утра и вы за него не отвечаете?
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tester7336
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Додано: Суб 10 сер, 2024 17:26
Faceless написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
тобто РФ нема кому захищати Родіну,
наивный. Скопируют нашу бусификацию и защитники найдутся.
Набагато складніше після того, як за тушку авансом платили 2 млн перейти на бусифікацію безкоштовно. Вони самі себе загнали в таку ситуацію
что значит тяжелее? рф полицейское гос-во, у них ого-го органов принуждения готовых дубасить народ по 1му приказу. У нас полиция дубасить не готова, поэтому бусификация проходит со скрипом. А там полетит быстро и массово. Странно что до сих пор либеральничают.
flyman написав:
Відповім твоїми ж словами, що "на момент написання посту"
я чёто думал априори всем понятно, что любые прогнозы актуальны на день их написания, завтра может быть что угодно.
Сегодня был возле лукьяновки, мда картина впечатляет.
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Додано: Суб 10 сер, 2024 17:31
vitaliiangel
У нас полиция дубасить не готова, поэтому бусификация проходит со скрипом. А там полетит быстро и массово. Странно что до сих пор либеральничают.
Может такое быть, что у них давление к вентилю изначально поближе подкралось посильнее?
И у них «еще кнут» может сорвать крышку?
У нас жизнь тоже не сахар, но все же демократических ценностей и свобод будет поболее на порядок (как минимум до 22.02.22) . А у них еще и силой загони на убой, так вообще не поймут «за что, бля? И так ведь рабом был! »
Как гипотеза.tester7336
или то другой оператор учетки писал
Или вас в детстве так унижали и не интересовались вашими проблемами , что вы даже взрослым не можете сформулировать что же вас беспокоит.
«Я страдаю потому что я страдаю».
Тут надо много работы для психолога.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 10 сер, 2024 17:39, всього редагувалось 2 разів.
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Hotab
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Додано: Суб 10 сер, 2024 17:39
Faceless написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
тобто РФ нема кому захищати Родіну,
наивный. Скопируют нашу бусификацию и защитники найдутся.
Набагато складніше після того, як за тушку авансом платили 2 млн перейти на бусифікацію безкоштовно. Вони самі себе загнали в таку ситуацію
2 ляма платили за чужую страну, а сейчас можно начать играть "вставай, страна огромная!" - враг у ворот!
Ну и карту Долга можно разыграть...
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Додано: Суб 10 сер, 2024 17:44
Hotab написав:tester7336
или то другой оператор учетки писал
Или вас в детстве так унижали и не интересовались вашими проблемами , что вы даже взрослым не можете сформулировать что же вас беспокоит.
«Я страдаю потому что я страдаю».
Тут надо много работы для психолога.
мы не в школе что бы я на полях ставил отметки для облегчения вашей жизни.
вы же претендуете на взрослость? вот и ищите что писали после 7 утра.
или это для вас сложно?
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tester7336
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