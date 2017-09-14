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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 сер, 2024 17:56
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vitaliiangel
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Додано: Суб 10 сер, 2024 18:00
tester7336
вот и ищите что писали после 7 утра.
или это для вас сложно?
С какой целью?
У кого проблема?
Или у вас ее нет?
Так зачем мы ее решаем?
Я вот как чувствовал, что вы симулянт))
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Hotab
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Додано: Суб 10 сер, 2024 18:11
Hotab написав:tester7336
вот и ищите что писали после 7 утра.
или это для вас сложно?
С какой целью?
У кого проблема?
Или у вас ее нет?
Так зачем мы ее решаем?
Я вот как чувствовал, что вы симулянт))
проблема с вашим языком который несет всякую фигню.
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tester7336
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Додано: Суб 10 сер, 2024 18:12
tester7336
Це вас турбує? Бо мене - ні.))
Ви змирились і не будете розбиратись в ній?
Без вас я вам не допоможу.
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Hotab
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Додано: Суб 10 сер, 2024 18:14
Hotab написав:tester7336
Це вас турбує? Бо мене - ні.))
Ви змирились і не будете розбиратись в ній?
Без вас я вам не допоможу.
ну можем признать что у вас таки проблема и вы слились.
и на том разойтись.
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tester7336
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Додано: Суб 10 сер, 2024 18:15
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Schmit
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Додано: Суб 10 сер, 2024 18:16
tester7336
ну можем признать что у вас таки проблема и вы слились.
и на том разойтись.
Прикольно. «Мої» проблеми хвилюють саме вас , і так хвилюють, що ви тікаєте, крикнувши і сховавшись ))
Як знаєте.
Приходьте якщо що))
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Hotab
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Додано: Суб 10 сер, 2024 18:19
quote="5756015:_hunter"
=====
Faceless написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
тобто РФ нема кому захищати Родіну,
наивный. Скопируют нашу бусификацию и защитники найдутся.
Набагато складніше після того, як за тушку авансом платили 2 млн перейти на бусифікацію безкоштовно. Вони самі себе загнали в таку ситуацію
====
2 ляма платили за чужую страну, а сейчас можно начать играть "вставай, страна огромная!" - враг у ворот!
Ну и карту Долга можно разыграть...
====
а що їх 80 млн.
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flyman
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Додано: Суб 10 сер, 2024 18:24
Hotab написав:tester7336
ну можем признать что у вас таки проблема и вы слились.
и на том разойтись.
Прикольно. «Мої» проблеми хвилюють саме вас , і так хвилюють, що ви тікаєте, крикнувши і сховавшись ))
Як знаєте.
Приходьте якщо що))
визнати свою проблему - це ви вже зробити перший крок до її вирішення.
я радий за вас безмежно.
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tester7336
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