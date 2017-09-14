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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9412941394149415

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 48
Від 3 до 6 місяців
17%
8
Від 6 до 12 місяців
19%
9
Від 1 до 1,5 року
19%
9
Від 1,5 до 2 років
8%
4
Від 2 до 2,5 років
8%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
11
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 17:56

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 18:00

tester7336


вот и ищите что писали после 7 утра.
или это для вас сложно?


С какой целью?
У кого проблема?
Или у вас ее нет?
Так зачем мы ее решаем? :D
Я вот как чувствовал, что вы симулянт))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 18:11

  Hotab написав:tester7336


вот и ищите что писали после 7 утра.
или это для вас сложно?


С какой целью?
У кого проблема?
Или у вас ее нет?
Так зачем мы ее решаем? :D
Я вот как чувствовал, что вы симулянт))


проблема с вашим языком который несет всякую фигню.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 18:12

tester7336
Це вас турбує? Бо мене - ні.))
Ви змирились і не будете розбиратись в ній?
Без вас я вам не допоможу. :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 18:14

  Hotab написав:tester7336
Це вас турбує? Бо мене - ні.))
Ви змирились і не будете розбиратись в ній?
Без вас я вам не допоможу. :D


ну можем признать что у вас таки проблема и вы слились.
и на том разойтись. 8)
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 18:15

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 18:16

tester7336


ну можем признать что у вас таки проблема и вы слились.
и на том разойтись. 8)


Прикольно. «Мої» проблеми хвилюють саме вас , і так хвилюють, що ви тікаєте, крикнувши і сховавшись ))
Як знаєте.
Приходьте якщо що))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 18:19

quote="5756015:_hunter"
=====
  Faceless написав:
vitaliiangel написав:
  flyman написав:тобто РФ нема кому захищати Родіну,
наивный. Скопируют нашу бусификацию и защитники найдутся.
Набагато складніше після того, як за тушку авансом платили 2 млн перейти на бусифікацію безкоштовно. Вони самі себе загнали в таку ситуацію

====
2 ляма платили за чужую страну, а сейчас можно начать играть "вставай, страна огромная!" - враг у ворот!
Ну и карту Долга можно разыграть...
====
а що їх 80 млн.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 18:24

  Hotab написав:tester7336


ну можем признать что у вас таки проблема и вы слились.
и на том разойтись. 8)


Прикольно. «Мої» проблеми хвилюють саме вас , і так хвилюють, що ви тікаєте, крикнувши і сховавшись ))
Як знаєте.
Приходьте якщо що))


визнати свою проблему - це ви вже зробити перший крок до її вирішення.
я радий за вас безмежно. 8)
tester7336
 
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