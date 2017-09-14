vitaliiangel написав:[quote="5755933:flyman"]тобто РФ нема кому захищати Родіну,
наивный. Скопируют нашу бусификацию и защитники найдутся.
Набагато складніше після того, як за тушку авансом платили 2 млн перейти на бусифікацію безкоштовно. Вони самі себе загнали в таку ситуацію
что значит тяжелее? рф полицейское гос-во, у них ого-го органов принуждения готовых дубасить народ по 1му приказу.[/quote] Якби в них все було так просто, то виплати за підписання контракту не виросли б до 2+ лямів фублів. Чи по вашому вони просто такі щедрі?
Z-блогеры также пишут, что украинская сторона еще не ввела в бой большие резервы, находящиеся в Сумской области вдоль границы. По данным «Двух майоров», ВСУ подтягивают еще одну бригаду и «предстоящие сутки будут тяжелыми». А «Рыбарь» и вовсе отмечает, что «главный удар» ВСУ в Курской области еще впереди. «Украинских формирований здесь (на границе в Сумской области) собран достаточно большой ударный кулак, и второй, третий эшелон они толком даже не вводили. Главный удар со стороны ВСУ только-только ожидается и когда он произойдет, пока не совсем понятно», — сказал он. По мнению «Рыбаря», ВСУ может ударить по территории России и в других районах границы: «Наблюдается переброска подкреплений под Белопольем в направление Теткино. Рыльск тоже находится под угрозой, потому что противник будет пытаться ударить по нему с запада (через новый участок границы)».https://www.agents.media/z-blogery-spro ... j-oblasti/