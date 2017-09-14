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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9413941494159416>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 48
Від 3 до 6 місяців
17%
8
Від 6 до 12 місяців
19%
9
Від 1 до 1,5 року
19%
9
Від 1,5 до 2 років
8%
4
Від 2 до 2,5 років
8%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
11
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 17:56

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 18:00

tester7336


вот и ищите что писали после 7 утра.
или это для вас сложно?


С какой целью?
У кого проблема?
Или у вас ее нет?
Так зачем мы ее решаем? :D
Я вот как чувствовал, что вы симулянт))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 18:15

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 18:27

  Schmit написав:

якщо на "курській дузі" сіли і сидять чекають коли знімуть із під Покровська, то марна справа, поки є можливість треба розвивати успішний Успіх
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 18:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  Faceless написав:
vitaliiangel написав:[quote="5755933:flyman"]тобто РФ нема кому захищати Родіну,
наивный. Скопируют нашу бусификацию и защитники найдутся.
Набагато складніше після того, як за тушку авансом платили 2 млн перейти на бусифікацію безкоштовно. Вони самі себе загнали в таку ситуацію

что значит тяжелее? рф полицейское гос-во, у них ого-го органов принуждения готовых дубасить народ по 1му приказу.[/quote]
Якби в них все було так просто, то виплати за підписання контракту не виросли б до 2+ лямів фублів. Чи по вашому вони просто такі щедрі?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 18:36

  vitaliiangel написав:

Z-блогеры также пишут, что украинская сторона еще не ввела в бой большие резервы, находящиеся в Сумской области вдоль границы. По данным «Двух майоров», ВСУ подтягивают еще одну бригаду и «предстоящие сутки будут тяжелыми». А «Рыбарь» и вовсе отмечает, что «главный удар» ВСУ в Курской области еще впереди. «Украинских формирований здесь (на границе в Сумской области) собран достаточно большой ударный кулак, и второй, третий эшелон они толком даже не вводили. Главный удар со стороны ВСУ только-только ожидается и когда он произойдет, пока не совсем понятно», — сказал он.
По мнению «Рыбаря», ВСУ может ударить по территории России и в других районах границы: «Наблюдается переброска подкреплений под Белопольем в направление Теткино. Рыльск тоже находится под угрозой, потому что противник будет пытаться ударить по нему с запада (через новый участок границы)».https://www.agents.media/z-blogery-spro ... j-oblasti/
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 18:39

  flyman написав:
  Schmit написав:

якщо на "курській дузі" сіли і сидять чекають коли знімуть із під Покровська, то марна справа, поки є можливість треба розвивати успішний Успіх

Надіюсь, наш план - не захопити лише той п'ятачок та чекати переводу військ з інших напрямків, бо інакше.....
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 18:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Перше що проситься…

Зображення

З усією отою тисячою жовторотих прикордонників, МЧС, поліцією.. Які будуть обмінним фондом для Азову.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 18:49

  Schmit написав:Надіюсь, наш план - не захопити лише той п'ятачок та чекати переводу військ з інших напрямків, бо інакше.....

Ах, опять эта неизвестность... )
stm
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 19:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну що, ПМР напрягтися? Достаньо 3 батальона?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 10 сер, 2024 19:51, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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  #<1 ... 9413941494159416>
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