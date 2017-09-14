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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9413941494159416

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 48
Від 3 до 6 місяців
17%
8
Від 6 до 12 місяців
19%
9
Від 1 до 1,5 року
19%
9
Від 1,5 до 2 років
8%
4
Від 2 до 2,5 років
8%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
23%
11
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 19:50

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Набагато складніше після того, як за тушку авансом платили 2 млн перейти на бусифікацію безкоштовно. Вони самі себе загнали в таку ситуацію

что значит тяжелее? рф полицейское гос-во, у них ого-го органов принуждения готовых дубасить народ по 1му приказу.

Якби в них все було так просто, то виплати за підписання контракту не виросли б до 2+ лямів фублів. Чи по вашому вони просто такі щедрі?


Ничего не понимаю: слово Долг на форуме считается запрещенным? Или почему пост удалали? 😳
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 19:53

  _hunter написав:Ничего не понимаю: слово Долг на форуме считается запрещенным? Или почему пост удалали? 😳

Орк и долг - слова антонимы. Как и беженец в ЕС переживающий за великую и мощную.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 19:57

  stm написав:
  _hunter написав:Ничего не понимаю: слово Долг на форуме считается запрещенным? Или почему пост удалали? 😳

Орк и долг - слова антонимы. Как и беженец в ЕС переживающий за великую и мощную.

Ви мовою коли оволодієте?
flyman
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  #<1 ... 9413941494159416
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