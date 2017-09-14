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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 сер, 2024 19:50
Faceless написав: vitaliiangel написав: Faceless написав:
Набагато складніше після того, як за тушку авансом платили 2 млн перейти на бусифікацію безкоштовно. Вони самі себе загнали в таку ситуацію
что значит тяжелее? рф полицейское гос-во, у них ого-го органов принуждения готовых дубасить народ по 1му приказу.
Якби в них все було так просто, то виплати за підписання контракту не виросли б до 2+ лямів фублів. Чи по вашому вони просто такі щедрі?
Ничего не понимаю: слово Долг на форуме считается запрещенным? Или почему пост удалали? 😳
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_hunter
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Додано: Суб 10 сер, 2024 19:53
_hunter написав:
Ничего не понимаю: слово Долг на форуме считается запрещенным? Или почему пост удалали? 😳
Орк и долг - слова антонимы. Как и беженец в ЕС переживающий за великую и мощную.
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stm
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Додано: Суб 10 сер, 2024 19:57
stm написав: _hunter написав:
Ничего не понимаю: слово Долг на форуме считается запрещенным? Или почему пост удалали? 😳
Орк и долг - слова антонимы. Как и беженец в ЕС переживающий за великую и мощную.
Ви мовою коли оволодієте?
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flyman
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