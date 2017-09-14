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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 сер, 2024 19:50
Faceless написав: vitaliiangel написав: Faceless написав:
Набагато складніше після того, як за тушку авансом платили 2 млн перейти на бусифікацію безкоштовно. Вони самі себе загнали в таку ситуацію
что значит тяжелее? рф полицейское гос-во, у них ого-го органов принуждения готовых дубасить народ по 1му приказу.
Якби в них все було так просто, то виплати за підписання контракту не виросли б до 2+ лямів фублів. Чи по вашому вони просто такі щедрі?
Ничего не понимаю: слово Долг на форуме считается запрещенным? Или почему пост удалали? 😳
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_hunter
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Додано: Суб 10 сер, 2024 19:53
_hunter написав:
Ничего не понимаю: слово Долг на форуме считается запрещенным? Или почему пост удалали? 😳
Орк и долг - слова антонимы. Как и беженец в ЕС переживающий за великую и мощную.
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stm
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Додано: Суб 10 сер, 2024 19:57
stm написав: _hunter написав:
Ничего не понимаю: слово Долг на форуме считается запрещенным? Или почему пост удалали? 😳
Орк и долг - слова антонимы. Как и беженец в ЕС переживающий за великую и мощную.
Ви мовою коли оволодієте?
Турбопатріотша, котра пише не на мові виглядає оксюморономшою.
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flyman
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Додано: Суб 10 сер, 2024 20:00
flyman написав: stm написав: _hunter написав:
Ничего не понимаю: слово Долг на форуме считается запрещенным? Или почему пост удалали? 😳
Орк и долг - слова антонимы. Как и беженец в ЕС переживающий за великую и мощную.
Ви мовою коли оволодієте?
Турбопатріотша, котра пише не на мові виглядає оксюморономшою.
Как вам лопатки Кулебы? Я билингва, не переживайте.
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Додано: Суб 10 сер, 2024 20:02
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Додано: Суб 10 сер, 2024 20:11
flyman написав:
Ну що, ПМР напрягтися? Достаньо 3 батальона?
Було б чудово, якби напряглися одночасно і молдовани за ПМР, і грузини за Осетію та Абхазію.
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Додано: Суб 10 сер, 2024 20:17
stm написав:
Как вам лопатки Кулебы? Я билингва, не переживайте.
Акуратно з словами, не у всіх такий багатий словарний запас до того ж в декого хвора уява.)
Перша асоціяція з лопаткою- говяжа на гриль)))
Шо там случілось знову й без нас?
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Додано: Суб 10 сер, 2024 20:22
fler написав: flyman написав:
Ну що, ПМР напрягтися? Достаньо 3 батальона?
Було б чудово, якби напряглися одночасно і молдовани за ПМР, і грузини за Осетію та Абхазію
.
увы это мимо, грузины уже не те что 10 лет тому...
бабло побеждает гордость...
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Додано: Суб 10 сер, 2024 20:28
fler написав: flyman написав:
Ну що, ПМР напрягтися? Достаньо 3 батальона?
Було б чудово, якби напряглися одночасно і молдовани за ПМР, і грузини за Осетію та Абхазію.
Так пролюблять можливості ...
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Додано: Суб 10 сер, 2024 21:02
Faceless написав:
Якби в них все було так просто, то виплати за підписання контракту не виросли б до 2+ лямів фублів. Чи по вашому вони просто такі щедрі?
хорошо давайте от обратного. Допустим на столе у путена 2 сценария, 1й признать поражение и отдать запорожскую и херсонскую в обмен на выход ЗСУ из белгородской/курской. 2й объявить всеобщую, конечно не за те деньги что раньше, это сразу кирдык экономике. Какой сценарий вы считаете более вероятным?
я 2й. Имхо дрг и обстрелы приграничных областей были предсказуемы, но не повлияли на желание путина договариваться. С чего вдруг это желание появится? Должно случиться что то очень серьёзное, меняющее расстановку сил. Например ЗСУ дойдут до Урала.
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