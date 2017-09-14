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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 10 сер, 2024 21:07
_hunter написав:
Ничего не понимаю: слово Долг на форуме считается запрещенным? Или почему пост удалали? 😳
я восстановил ваш пост про долг. Не благодарите)
_hunter написав:
Ну и карту Долга можно разыграть...
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vitaliiangel
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Додано: Суб 10 сер, 2024 21:14
Кажуть, мінус Су?
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flyman
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Додано: Суб 10 сер, 2024 21:22
vitaliiangel написав: Faceless написав:
Якби в них все було так просто, то виплати за підписання контракту не виросли б до 2+ лямів фублів. Чи по вашому вони просто такі щедрі?
хорошо давайте от обратного. Допустим на столе у путена 2 сценария, 1й признать поражение и отдать запорожскую и херсонскую в обмен на выход ЗСУ из белгородской/курской. 2й объявить всеобщую, конечно не за те деньги что раньше, это сразу кирдык экономике. Какой сценарий
вы считаете более вероятным?
Перший.
vitaliiangel написав:
я 2й. Имхо дрг и обстрелы приграничных областей были предсказуемы, но не повлияли на желание путина договариваться. С чего вдруг это желание появится?
Одне діло - обстріли
прикордонних областей, а інше - окупація
цих областей. Не забувайте, шо газовий кран на ЄС тепер наш. Це неабияка мотивація для пу.
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fler
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Додано: Суб 10 сер, 2024 21:24
fler написав:
шо газовий кран на ЄС тепер наш.
мы сами заинтересованы в транзите. Ничего мы с этим краном сделать не можем.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 10 сер, 2024 21:25
flyman написав:
Кажуть, мінус Су?
Лучше бы минус Си.
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Додано: Суб 10 сер, 2024 21:25
vitaliiangel написав: fler написав:
шо газовий кран на ЄС тепер наш.
мы сами заинтересованы в транзите. Ничего мы с этим краном сделать не можем.
там лічильник на трубі
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flyman
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Додано: Суб 10 сер, 2024 21:26
flyman написав:
там лічильник на трубі
и что?
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vitaliiangel
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