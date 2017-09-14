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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9415941694179418>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 50
Від 3 до 6 місяців
16%
8
Від 6 до 12 місяців
22%
11
Від 1 до 1,5 року
18%
9
Від 1,5 до 2 років
8%
4
Від 2 до 2,5 років
8%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
11
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 21:07

  _hunter написав:Ничего не понимаю: слово Долг на форуме считается запрещенным? Или почему пост удалали? 😳
я восстановил ваш пост про долг. Не благодарите)
  _hunter написав:Ну и карту Долга можно разыграть...
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 21:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кажуть, мінус Су?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 21:22

  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Якби в них все було так просто, то виплати за підписання контракту не виросли б до 2+ лямів фублів. Чи по вашому вони просто такі щедрі?
хорошо давайте от обратного. Допустим на столе у путена 2 сценария, 1й признать поражение и отдать запорожскую и херсонскую в обмен на выход ЗСУ из белгородской/курской. 2й объявить всеобщую, конечно не за те деньги что раньше, это сразу кирдык экономике. Какой сценарий вы считаете более вероятным?

Перший.
  vitaliiangel написав:я 2й. Имхо дрг и обстрелы приграничных областей были предсказуемы, но не повлияли на желание путина договариваться. С чего вдруг это желание появится?

Одне діло - обстріли прикордонних областей, а інше - окупація цих областей. Не забувайте, шо газовий кран на ЄС тепер наш. Це неабияка мотивація для пу.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 21:24

  fler написав:шо газовий кран на ЄС тепер наш.
мы сами заинтересованы в транзите. Ничего мы с этим краном сделать не можем.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 21:25

  flyman написав:Кажуть, мінус Су?

Лучше бы минус Си.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 21:25

  vitaliiangel написав:
  fler написав:шо газовий кран на ЄС тепер наш.
мы сами заинтересованы в транзите. Ничего мы с этим краном сделать не можем.

там лічильник на трубі
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 21:26

  flyman написав:там лічильник на трубі
и что?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 21:31

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  fler написав:шо газовий кран на ЄС тепер наш.
мы сами заинтересованы в транзите. Ничего мы с этим краном сделать не можем.

там лічильник на трубі

и как я вчера уже писал - труба за этим счетчиком идет, сюрприз, на закарпатьщину :)
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 10 сер, 2024 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 21:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:и что?

Відмотати на пару млрд кубів назад і попросити ЄС подати в суд на Газпром бо кошти сплачені а газ не прийшов - на лічильниках мінуси :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 21:33

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:там лічильник на трубі
и что?

повірка лічильника
flyman
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  #<1 ... 9415941694179418>
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