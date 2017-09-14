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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9415941694179418

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 50
Від 3 до 6 місяців
16%
8
Від 6 до 12 місяців
22%
11
Від 1 до 1,5 року
18%
9
Від 1,5 до 2 років
8%
4
Від 2 до 2,5 років
8%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
11
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 21:40

  Василь-Рівне написав:
  vitaliiangel написав:и что?

Відмотати на пару млрд кубів назад і попросити ЄС подати в суд на Газпром бо кошти сплачені а газ не прийшов - на лічильниках мінуси :wink:

это работает в обе стороны, газпром перекроет газ и скажет Европе смотрите Украина стыряла и счётчик отмотала. А газ оплачен уже. Глупости всё это. В транзите заинтересованы 3 стороны и ничего с тем счётчиком не будет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 21:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Глупости всё это.

У "псіхолога" явно щось з зором, логікою, адекватним сприйняттям жартів не склалося, сподіваюсь що це лише разовий випадок, а не повсякденний :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 22:08

  Василь-Рівне написав:
  vitaliiangel написав:Глупости всё это.

У "псіхолога" явно щось з зором, логікою, адекватним сприйняттям жартів не склалося, сподіваюсь що це лише разовий випадок, а не повсякденний :wink:

давно нахуй не посылали? я же нормально ответил без обсуждения ваших проблем с психикой. Но вам чешеться чтобы и о вашей неадекватности вспомнили.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 10 сер, 2024 22:09, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 22:09

Кацапи повідомляють

ВСУ продемонстрировали робопса в эксплуатации.
Он был замечен на Покровском направлении.
https://t.me/nesaharru/43069?single
Гарна штука, але відео завантажити не знаю як(((. Раніше було зручно, а тепер все ускладнили для чогось.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 22:09

  fler написав: але відео завантажити не знаю як(((. Раніше було зручно, а тепер все ускладнили для чогось.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 22:13

vitaliiangel
Дякую!
fler
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 22:32

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 22:45

  vitaliiangel написав:

50 километров продвижения в курской области захватывающее.
Но как дела вообще на Донбассе? Покровск?
Куда пропала вся эта информация?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 22:52

У суботу, 10 серпня, російські окупаційні війська втратили черговий гелікоптер. На території Курської області було збито вертоліт Ка-52 «Алігатор».

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Країна-агресора втратила Ка-52 під час відбиття атаки ЗСУ у Курській області.

Зазначається, що борт був уражений українськими військовими з американського ПЗРК Стінгер, екіпаж було ліквідовано.

Згідно з даними російських пабліків, збиття вертольта підтвердили капітан ЗС рф Ілля Туманов, який веде пропагандистський Telegram-канал, а також пропагандист Кирило Федоров.

За даними військових, вартість одного такого вертольота 16 млн доларів.

Нагадаємо, вчора бійці СБУ уразили дроном ще один російський вертоліт на території Курської області рф.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 22:53

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:

50 километров продвижения в курской области захватывающее.
Но как дела вообще на Донбассе? Покровск?
Куда пропала вся эта информация?

Нікуди не пропала
Від початку 10 серпня на фронті вже відбулося 72 бойових зіткнень. Росіяни продовжують штурмувати Часів Яр та зазнають там втрат, а ЗСУ вже відбили одну з російських атак на Вовчанськ.

Про це повідомляється у черговому зведенні Генштабу ЗСУ.

Як зазначають в Генштабі, понад третина сьогоднішніх бойових зіткнень відбувалася на Покровському напрямку. Крім того, окупанти залучають для ударів по українській території авіацію, найбільше від неї потерпає прикордоння Сумської області.

Сумська та Чернігівська області продовжують потерпати від артилерійських обстрілів з території РФ. Так, під обстріли потрапили 14 районів різних населених пунктів. Серед них Попівка, Уланове, Заруцьке, Велика Писарівка, Карповичі та Блешня.

На Харківському напрямку українські військові на даний час відбили одну атаку противника у районі Вовчанська. Ще два бойових зіткнення там тривають.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази безрезультатно штурмував позиції підрозділів Сил оборони біля Стельмахівки та Берестового.

На Лиманському напрямку за день російська армія здійснила дев’ять атак на українські позиції поблизу Невського і Макіївки. Шість боєзіткнень завершилися без успіху для противника, а три, біля Невського, продовжуються.

На Сіверському напрямку ворог намагається знайти слабину в українській обороні. Поблизу Білогорівки, Виїмки та Спірного провів п’ять атак, але отримав жорстку відсіч. Втрати окупантів уточнюються.

На Краматорському напрямку окупанти розпочинали вісім штурмів поблизу Часового Яру і Білої Гори. Три з них ще не завершено. Ворог зазнає втрат та концентрує зусилля у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до семи. Дві з них українські воїни зупинили. Бої ще точаться біля Нью-Йорка і Торецька. Це місто продовжує піддаватись авіабомбардуванням - за сьогодні їх було вже чотири. А позиції Сил оборони у районі Дружби ворог обстрілював некерованими авіаракетами - випустив 12 одиниць.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах восьми різних населених пунктів. Найбільше бойових зіткнень пройшло біля Гродівки та Желанного - вісім та сім відповідно. Території поблизу Олександрополя зазнали ударів НАРами та КАБами.

На Курахівському напрямку завершились вісім ворожих атак у бік Карлівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку завершилось безрезультатно для ворога боєзіткнення неподалік Водяного. Російські терористи застосували дві керовані авіабомби для удару по Нескучному. Двічі били НАРами біля Новодонецького.

На Придніпровському напрямку дві атаки росіян успіху не мали.

На решті напрямків без особливих змін, зазначили в Генштабі.
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