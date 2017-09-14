Додано: Суб 10 сер, 2024 22:53

Бетон написав: vitaliiangel написав:

50 километров продвижения в курской области захватывающее.

Но как дела вообще на Донбассе? Покровск?

Куда пропала вся эта информация? 50 километров продвижения в курской области захватывающее.Но как дела вообще на Донбассе? Покровск?Куда пропала вся эта информация?

Нікуди не пропалаВід початку 10 серпня на фронті вже відбулося 72 бойових зіткнень. Росіяни продовжують штурмувати Часів Яр та зазнають там втрат, а ЗСУ вже відбили одну з російських атак на Вовчанськ.Про це повідомляється у черговому зведенні Генштабу ЗСУ.Як зазначають в Генштабі, понад третина сьогоднішніх бойових зіткнень відбувалася на Покровському напрямку. Крім того, окупанти залучають для ударів по українській території авіацію, найбільше від неї потерпає прикордоння Сумської області.Сумська та Чернігівська області продовжують потерпати від артилерійських обстрілів з території РФ. Так, під обстріли потрапили 14 районів різних населених пунктів. Серед них Попівка, Уланове, Заруцьке, Велика Писарівка, Карповичі та Блешня.На Харківському напрямку українські військові на даний час відбили одну атаку противника у районі Вовчанська. Ще два бойових зіткнення там тривають.На Куп’янському напрямку противник чотири рази безрезультатно штурмував позиції підрозділів Сил оборони біля Стельмахівки та Берестового.На Лиманському напрямку за день російська армія здійснила дев’ять атак на українські позиції поблизу Невського і Макіївки. Шість боєзіткнень завершилися без успіху для противника, а три, біля Невського, продовжуються.На Сіверському напрямку ворог намагається знайти слабину в українській обороні. Поблизу Білогорівки, Виїмки та Спірного провів п’ять атак, але отримав жорстку відсіч. Втрати окупантів уточнюються.На Краматорському напрямку окупанти розпочинали вісім штурмів поблизу Часового Яру і Білої Гори. Три з них ще не завершено. Ворог зазнає втрат та концентрує зусилля у районі Часового Яру.На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до семи. Дві з них українські воїни зупинили. Бої ще точаться біля Нью-Йорка і Торецька. Це місто продовжує піддаватись авіабомбардуванням - за сьогодні їх було вже чотири. А позиції Сил оборони у районі Дружби ворог обстрілював некерованими авіаракетами - випустив 12 одиниць.На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах восьми різних населених пунктів. Найбільше бойових зіткнень пройшло біля Гродівки та Желанного - вісім та сім відповідно. Території поблизу Олександрополя зазнали ударів НАРами та КАБами.На Курахівському напрямку завершились вісім ворожих атак у бік Карлівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.На Времівському напрямку завершилось безрезультатно для ворога боєзіткнення неподалік Водяного. Російські терористи застосували дві керовані авіабомби для удару по Нескучному. Двічі били НАРами біля Новодонецького.На Придніпровському напрямку дві атаки росіян успіху не мали.На решті напрямків без особливих змін, зазначили в Генштабі.