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Додано: Суб 10 сер, 2024 23:49
Площадь боевых действий в Курской НР в субботу - 650 кв км
К вечеру субботы зона боевых действий в Курской области сократилась незначительно по сравнению с вечером четверга. В субботу боевые действия велись на площади до 650 кв км, что всего на 11 кв км меньше, чем в четверг вечером, свидетельствуют сообщения Минобороны России, российских военных блогов и данные спутников НАСА.
Додано: Нед 11 сер, 2024 00:46
курск полчаса назад
Додано: Нед 11 сер, 2024 01:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Щось Портников останнім часом таку ахінею несе, що гидко слухати. Ще й так безапеляційно, ніби для нього все так очевидно, він такий крутий всезнаючий експерт. Намагаюсь не слухати, але періодично впливає гівно.
Перестав його дивитися, коли він сказав, що єдиний шанс України в майбутньому, якщо Росія стане демократичною.
Зараз видав таке: війна буде йти ще довго, і в 25-му, і в 29-му, тому що обидві сторони вважають ці території своїми і головне - готові помирати за неї. Ну чи не придурок? І його ще в патріотичному таборі дуже поважають. Та бл.. москалі все до Атлантичного океану вважають своєю територією, періодично грозять щось там чоботи русского солдата помити чи що. Ні! Вони воюють за гроші виключно зараз. За землі воює хіба путін, а добровольців вже нема помирати. Он в Курській 70тис евакуювали, щось нікому з населення не хотілося і за свою землю померти безплатно
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