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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9416941794189419

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.7 5 50
Від 3 до 6 місяців
16%
8
Від 6 до 12 місяців
22%
11
Від 1 до 1,5 року
18%
9
Від 1,5 до 2 років
8%
4
Від 2 до 2,5 років
8%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
22%
11
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2024 23:49

Площадь боевых действий в Курской НР в субботу - 650 кв км

К вечеру субботы зона боевых действий в Курской области сократилась незначительно по сравнению с вечером четверга. В субботу боевые действия велись на площади до 650 кв км, что всего на 11 кв км меньше, чем в четверг вечером, свидетельствуют сообщения Минобороны России, российских военных блогов и данные спутников НАСА. Зображення
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 00:03

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 00:45

  vitaliiangel написав:

Кацапи (боєвики) розстріляли власну лікарню ? :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 00:46

курск полчаса назад

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 01:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Щось Портников останнім часом таку ахінею несе, що гидко слухати. Ще й так безапеляційно, ніби для нього все так очевидно, він такий крутий всезнаючий експерт. Намагаюсь не слухати, але періодично впливає гівно.
Перестав його дивитися, коли він сказав, що єдиний шанс України в майбутньому, якщо Росія стане демократичною.
Зараз видав таке: війна буде йти ще довго, і в 25-му, і в 29-му, тому що обидві сторони вважають ці території своїми і головне - готові помирати за неї. Ну чи не придурок? І його ще в патріотичному таборі дуже поважають. Та бл.. москалі все до Атлантичного океану вважають своєю територією, періодично грозять щось там чоботи русского солдата помити чи що. Ні! Вони воюють за гроші виключно зараз. За землі воює хіба путін, а добровольців вже нема помирати. Он в Курській 70тис евакуювали, щось нікому з населення не хотілося і за свою землю померти безплатно
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 02:32

vitaliiangel
Нафіг було збивати над будинками ? Хай летить собі далі.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 02:55

  The_Rebel написав:Щось Портников останнім часом таку ахінею несе, що гидко слухати. Ще й так безапеляційно, ніби для нього все так очевидно, він такий крутий всезнаючий експерт. Намагаюсь не слухати, але періодично впливає гівно.
Перестав його дивитися, коли він сказав, що єдиний шанс України в майбутньому, якщо Росія стане демократичною.
Зараз видав таке: війна буде йти ще довго, і в 25-му, і в 29-му, тому що обидві сторони вважають ці території своїми і головне - готові помирати за неї. Ну чи не придурок? І його ще в патріотичному таборі дуже поважають. Та бл.. москалі все до Атлантичного океану вважають своєю територією, періодично грозять щось там чоботи русского солдата помити чи що. Ні! Вони воюють за гроші виключно зараз. За землі воює хіба путін, а добровольців вже нема помирати. Он в Курській 70тис евакуювали, щось нікому з населення не хотілося і за свою землю померти безплатно

Між аналітикою Портнікова і вашою я обираю Портнікова.
Ви можете відкрити свій канал і нести там будь яку ахінею, яку вважаєте за потрібне.
Хто буде ближче до істини - побачимо.
sergey_sryvkin
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