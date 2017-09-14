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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 сер, 2024 08:37
Василь-Рівне написав:
Мені більше подобається те, що кацапи нарешті почали прозрівати: «І долго ми будєм єто тєрпєть? Пака с Украіни нє уйдьом».
Помітила, що найбільше вони прозріли саме за останні чотири дні. Їх риторика з "мачіть хахлов" та "йобнуть ядєркой" хутко змінилася на "нада дагаваріваться" та "здєлать всьо, чтоб нє дапустіть прімєнєніє ядєркі".
ПС. Сподобалося з тг: бомби з написом "за Курск" скидають на Курську область.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 09:27
5-7 хв. -- суддям пофіг на докази
(привіт судовій реформі.)
16-26 хв. -- все про операцію, слідство.
Є покази контрозвідника, є покази двох генералів (начальників Червинського) про санкціонованість операції, погодження Бакановим, Залужним, були і документи.
Навіть були спочатку покази військових генералів та ін.
Потім вони змінили покази, Баканов теж, Залужний показів не давав.
1,5 року за гратами...
Треш...
34-40 хв. - лютий треш.
Завдяки отакому зростає ціна, яку потім приходиться сплачувати.
І роль опозиції...
Хз. Може найкращий варіантом було б: ЄС та, наприклад, БЮТ -- двопартійна, як в Штатах система. Всіх інших в сад.
ЄС проштовхувала би західне, рейганоміку і т.д.
БЮТ носилась би з соціалкою тощо.
Бодались та міняли один одного.
Може тоді б не було отакого трешу...
Була хоч якась, але система.
Ніж -- Червинський вказує на судову, дякуючи ЄС (підтримуючи ПАПа), який її і зробив (залишив) отакою.
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