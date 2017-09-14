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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9417941894199420

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 51
Від 3 до 6 місяців
16%
8
Від 6 до 12 місяців
22%
11
Від 1 до 1,5 року
18%
9
Від 1,5 до 2 років
8%
4
Від 2 до 2,5 років
8%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
12
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 08:37

  Василь-Рівне написав:Мені більше подобається те, що кацапи нарешті почали прозрівати: «І долго ми будєм єто тєрпєть? Пака с Украіни нє уйдьом».

Помітила, що найбільше вони прозріли саме за останні чотири дні. Їх риторика з "мачіть хахлов" та "йобнуть ядєркой" хутко змінилася на "нада дагаваріваться" та "здєлать всьо, чтоб нє дапустіть прімєнєніє ядєркі".

ПС. Сподобалося з тг: бомби з написом "за Курск" скидають на Курську область.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 09:27


5-7 хв. -- суддям пофіг на докази
(привіт судовій реформі.)
16-26 хв. -- все про операцію, слідство.
Є покази контрозвідника, є покази двох генералів (начальників Червинського) про санкціонованість операції, погодження Бакановим, Залужним, були і документи.
Навіть були спочатку покази військових генералів та ін.
Потім вони змінили покази, Баканов теж, Залужний показів не давав.
1,5 року за гратами...
Треш...
34-40 хв. - лютий треш.

Завдяки отакому зростає ціна, яку потім приходиться сплачувати.

І роль опозиції...
Хз. Може найкращий варіантом було б: ЄС та, наприклад, БЮТ -- двопартійна, як в Штатах система. Всіх інших в сад.
ЄС проштовхувала би західне, рейганоміку і т.д.
БЮТ носилась би з соціалкою тощо.
Бодались та міняли один одного.
Може тоді б не було отакого трешу...
Була хоч якась, але система.

Ніж -- Червинський вказує на судову, дякуючи ЄС (підтримуючи ПАПа), який її і зробив (залишив) отакою.
detroytred
 
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