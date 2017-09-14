RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9417941894199420

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 51
Від 3 до 6 місяців
16%
8
Від 6 до 12 місяців
22%
11
Від 1 до 1,5 року
18%
9
Від 1,5 до 2 років
8%
4
Від 2 до 2,5 років
8%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
12
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 08:37

  Василь-Рівне написав:Мені більше подобається те, що кацапи нарешті почали прозрівати: «І долго ми будєм єто тєрпєть? Пака с Украіни нє уйдьом».

Помітила, що найбільше вони прозріли саме за останні чотири дні. Їх риторика з "мачіть хахлов" та "йобнуть ядєркой" хутко змінилася на "нада дагаваріваться" та "здєлать всьо, чтоб нє дапустіть прімєнєніє ядєркі".

ПС. Сподобалося з тг: бомби з написом "за Курск" скидають на Курську область.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5159
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 09:27


5-7 хв. -- суддям пофіг на докази
(привіт судовій реформі.)
16-26 хв. -- все про операцію, слідство.
Є покази контрозвідника, є покази двох генералів (начальників Червинського) про санкціонованість операції, погодження Бакановим, Залужним, були і документи.
Навіть були спочатку покази військових генералів та ін.
Потім вони змінили покази, Баканов теж, Залужний показів не давав.
1,5 року за гратами...
Треш...
34-40 хв. - лютий треш.

Завдяки отакому зростає ціна, яку потім приходиться сплачувати.

І роль опозиції...
Хз. Може найкращий варіантом було б: ЄС та, наприклад, БЮТ -- двопартійна, як в Штатах система. Всіх інших в сад.
ЄС проштовхувала би західне, рейганоміку і т.д.
БЮТ носилась би з соціалкою тощо.
Бодались та міняли один одного.
Може тоді б не було отакого трешу...
Була хоч якась, але система.

Ніж -- Червинський вказує на судову, дякуючи ЄС (підтримуючи ПАПа), який її і зробив (залишив) отакою.
detroytred
 
Повідомлень: 29847
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 09:48

  fler написав:
  Василь-Рівне написав:Мені більше подобається те, що кацапи нарешті почали прозрівати: «І долго ми будєм єто тєрпєть? Пака с Украіни нє уйдьом».

Помітила, що найбільше вони прозріли саме за останні чотири дні. Їх риторика з "мачіть хахлов" та "йобнуть ядєркой" хутко змінилася на "нада дагаваріваться" та "здєлать всьо, чтоб нє дапустіть прімєнєніє ядєркі".

Ви ці аргументи тільки не забудьте, якщо потім тут лунатиме протилежне.
detroytred
 
Повідомлень: 29847
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 09:58

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:

50 километров продвижения в курской области захватывающее.
Но как дела вообще на Донбассе? Покровск?
Куда пропала вся эта информация?


Примусова евакуація дітей із прифронтових міст Донецької області – це знак, що війська РФ уже на порозі, – Українська Правда
_hunter
 
Повідомлень: 8185
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 10:08

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:

50 километров продвижения в курской области захватывающее.
Но как дела вообще на Донбассе? Покровск?
Куда пропала вся эта информация?


Новогродівка, Мирноград, Селидове на Донеччині — вже не тил, а майже лінія фронту. На Донбасі російські війська кілька останніх тижнів досить швидко наступають — вузловий Покровськ стає переднім краєм, існує загроза захоплення міста.

"Наступ на Покровськ йде широким фронтом, ворог захопив Сергіївку та просунувся біля Переїзного, Водяного, Новоселівки Першої, Тимофіївки, Лисичного, Гродівки, Желанного, Новожеланного, Іванівки. Це повинно бути холодним душем, для тих, в кого ейфорія зашкалює щодо подій в Курській області. Мені уже страшно, що Покровськ є останнім пунктом де ми ще можемо розвантажити допомогу воїнам", — говорить волонтерка Надія. Вона чи не що два тижні возить допомогу військовим і зазначає, що стає все складніше.

"Ситуація важка. Росіяни, ніби, зірвались з ланцюга, не рахуються з втратами, йдуть до Покровська. Траса Покровськ-Костянтинівка фактично вже під вогневим контролем ворога, вони прагнуть перерізати дорогу, — говорить Фокусу військовий експерт Михайло Жирохов. — Населені пункти беруть, незважаючи на втрати. Новогродівка нещодавно була в тилу, а туди вже прилітють FPV дрони. А це означає, що лінія фронту у 7-10 кілометрах. Росіяни прорвали всі оборонні споруди, які там були — зачепитися українській армії вже ні за що. Намагалися зачепитися за водойми – там достатньо відстійників, ставків, але не вдалося. Росіяни рухаються швидше, ніж вдається закріпитися".

Частково така важка ситуація на цій ділянці фронту обумовлена втратою Очеретиного наприкінці квітня 2024 року. Попри те, що це невелике село, де до війни жили приблизно три тисячі мешканців, його окупація створила суттєві проблеми для Збройних сил України — стався обвал оборонної лінії, а ворогу вдалося просунутися даолі — через село проходить дорога Т0511, що веде прямо на Покровськ. В Очеретяному росіяни організували основний свій логістичний хаб. За допомогою залізниці накопичують там сили, забезпечують логістику та наступають.

Ще одна причина стрімкого наступу — відсутність підготовлених фортифікаційних споруд. Приміром, біля Торецька українські позиції залишалися незмінними з 2015 року, але не були облаштовані. За дев’ять років бригади, які змінювали один одну, не окопались. І те, що такі позиції прорвали зараз, а не два роки тому — випадковість. Тобто нічого не було зроблено, аби запобігти прориву росіян. Навіть після захоплення Авдіївки не заміновані критичні напрямки.
https://focus.ua/uk/politics/662457-nas ... -armiyu-rf
jump
 
Повідомлень: 4235
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 10:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:В Очеретяному росіяни організували основний свій логістичний хаб. За допомогою залізниці накопичують там сили, забезпечують логістику та наступають

те що наголошував вітальєн
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35982
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 10:18

  detroytred написав:
5-7 хв. -- суддям пофіг на докази
(привіт судовій реформі.)
16-26 хв. -- все про операцію, слідство.
Є покази контрозвідника, є покази двох генералів (начальників Червинського) про санкціонованість операції, погодження Бакановим, Залужним, були і документи.
Навіть були спочатку покази військових генералів та ін.
Потім вони змінили покази, Баканов теж, Залужний показів не давав.
1,5 року за гратами...
Треш...
34-40 хв. - лютий треш.

Завдяки отакому зростає ціна, яку потім приходиться сплачувати.

І роль опозиції...
Хз. Може найкращий варіантом було б: ЄС та, наприклад, БЮТ -- двопартійна, як в Штатах система. Всіх інших в сад.
ЄС проштовхувала би західне, рейганоміку і т.д.
БЮТ носилась би з соціалкою тощо.
Бодались та міняли один одного.
Може тоді б не було отакого трешу...
Була хоч якась, але система.

Ніж -- Червинський вказує на судову, дякуючи ЄС (підтримуючи ПАПа), який її і зробив (залишив) отакою.

я загуглил - єто тот самый черт, который хотел с помощью государственного терроризма сраных вагнеровцев из самолета вытащить, невзирая на всемирный скандал ? А ***ры-порохоботы из него икону лепят ? При том что порохоботы летом 2020 боьше всего сделали чтобы бульбафюрер пополз обратно кланяться москве и отпустил вагнероцев, пойманных красиво, по процедуре, без всякого терроризма. и что сулило обратный дрейф рб подальше от москвы, если бы не змагары при подстрекательской поддержке порохоботов все не попортили
fox767676
 
Повідомлень: 1933
З нами з: 13.06.20
Подякував: 307 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 10:24

  fox767676 написав:я загуглил єто то самый черт

Мова ж не про нього))
detroytred
 
Повідомлень: 29847
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 10:46

  detroytred написав:
  fox767676 написав:я загуглил єто то самый черт

Мова ж не про нього))

хєх,
8:40 (система ухилянту: "ти мнє нє інтєрєсєн")

9:50 теж інтєрєсний мємчик
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35982
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2784 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 11:18

  flyman написав:хєх,

Гарний розклад. Дякую. Цікаво.
detroytred
 
Повідомлень: 29847
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9417941894199420
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63486
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222863
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708800
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6630)
11.08.2024 10:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.