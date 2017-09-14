Василь-Рівне написав:Мені більше подобається те, що кацапи нарешті почали прозрівати: «І долго ми будєм єто тєрпєть? Пака с Украіни нє уйдьом».
Помітила, що найбільше вони прозріли саме за останні чотири дні. Їх риторика з "мачіть хахлов" та "йобнуть ядєркой" хутко змінилася на "нада дагаваріваться" та "здєлать всьо, чтоб нє дапустіть прімєнєніє ядєркі".
ПС. Сподобалося з тг: бомби з написом "за Курск" скидають на Курську область.
5-7 хв. -- суддям пофіг на докази (привіт судовій реформі.) 16-26 хв. -- все про операцію, слідство. Є покази контрозвідника, є покази двох генералів (начальників Червинського) про санкціонованість операції, погодження Бакановим, Залужним, були і документи. Навіть були спочатку покази військових генералів та ін. Потім вони змінили покази, Баканов теж, Залужний показів не давав. 1,5 року за гратами... Треш... 34-40 хв. - лютий треш.
Завдяки отакому зростає ціна, яку потім приходиться сплачувати.
І роль опозиції... Хз. Може найкращий варіантом було б: ЄС та, наприклад, БЮТ -- двопартійна, як в Штатах система. Всіх інших в сад. ЄС проштовхувала би західне, рейганоміку і т.д. БЮТ носилась би з соціалкою тощо. Бодались та міняли один одного. Може тоді б не було отакого трешу... Була хоч якась, але система.
Ніж -- Червинський вказує на судову, дякуючи ЄС (підтримуючи ПАПа), який її і зробив (залишив) отакою.
Василь-Рівне написав:Мені більше подобається те, що кацапи нарешті почали прозрівати: «І долго ми будєм єто тєрпєть? Пака с Украіни нє уйдьом».
Помітила, що найбільше вони прозріли саме за останні чотири дні. Їх риторика з "мачіть хахлов" та "йобнуть ядєркой" хутко змінилася на "нада дагаваріваться" та "здєлать всьо, чтоб нє дапустіть прімєнєніє ядєркі".
Ви ці аргументи тільки не забудьте, якщо потім тут лунатиме протилежне.
50 километров продвижения в курской области захватывающее. Но как дела вообще на Донбассе? Покровск? Куда пропала вся эта информация?
Новогродівка, Мирноград, Селидове на Донеччині — вже не тил, а майже лінія фронту. На Донбасі російські війська кілька останніх тижнів досить швидко наступають — вузловий Покровськ стає переднім краєм, існує загроза захоплення міста.
"Наступ на Покровськ йде широким фронтом, ворог захопив Сергіївку та просунувся біля Переїзного, Водяного, Новоселівки Першої, Тимофіївки, Лисичного, Гродівки, Желанного, Новожеланного, Іванівки. Це повинно бути холодним душем, для тих, в кого ейфорія зашкалює щодо подій в Курській області. Мені уже страшно, що Покровськ є останнім пунктом де ми ще можемо розвантажити допомогу воїнам", — говорить волонтерка Надія. Вона чи не що два тижні возить допомогу військовим і зазначає, що стає все складніше.
"Ситуація важка. Росіяни, ніби, зірвались з ланцюга, не рахуються з втратами, йдуть до Покровська. Траса Покровськ-Костянтинівка фактично вже під вогневим контролем ворога, вони прагнуть перерізати дорогу, — говорить Фокусу військовий експерт Михайло Жирохов. — Населені пункти беруть, незважаючи на втрати. Новогродівка нещодавно була в тилу, а туди вже прилітють FPV дрони. А це означає, що лінія фронту у 7-10 кілометрах. Росіяни прорвали всі оборонні споруди, які там були — зачепитися українській армії вже ні за що. Намагалися зачепитися за водойми – там достатньо відстійників, ставків, але не вдалося. Росіяни рухаються швидше, ніж вдається закріпитися".
Частково така важка ситуація на цій ділянці фронту обумовлена втратою Очеретиного наприкінці квітня 2024 року. Попри те, що це невелике село, де до війни жили приблизно три тисячі мешканців, його окупація створила суттєві проблеми для Збройних сил України — стався обвал оборонної лінії, а ворогу вдалося просунутися даолі — через село проходить дорога Т0511, що веде прямо на Покровськ. В Очеретяному росіяни організували основний свій логістичний хаб. За допомогою залізниці накопичують там сили, забезпечують логістику та наступають.
Ще одна причина стрімкого наступу — відсутність підготовлених фортифікаційних споруд. Приміром, біля Торецька українські позиції залишалися незмінними з 2015 року, але не були облаштовані. За дев’ять років бригади, які змінювали один одну, не окопались. І те, що такі позиції прорвали зараз, а не два роки тому — випадковість. Тобто нічого не було зроблено, аби запобігти прориву росіян. Навіть після захоплення Авдіївки не заміновані критичні напрямки. https://focus.ua/uk/politics/662457-nas ... -armiyu-rf
detroytred написав: 5-7 хв. -- суддям пофіг на докази (привіт судовій реформі.) 16-26 хв. -- все про операцію, слідство. Є покази контрозвідника, є покази двох генералів (начальників Червинського) про санкціонованість операції, погодження Бакановим, Залужним, були і документи. Навіть були спочатку покази військових генералів та ін. Потім вони змінили покази, Баканов теж, Залужний показів не давав. 1,5 року за гратами... Треш... 34-40 хв. - лютий треш.
Завдяки отакому зростає ціна, яку потім приходиться сплачувати.
І роль опозиції... Хз. Може найкращий варіантом було б: ЄС та, наприклад, БЮТ -- двопартійна, як в Штатах система. Всіх інших в сад. ЄС проштовхувала би західне, рейганоміку і т.д. БЮТ носилась би з соціалкою тощо. Бодались та міняли один одного. Може тоді б не було отакого трешу... Була хоч якась, але система.
Ніж -- Червинський вказує на судову, дякуючи ЄС (підтримуючи ПАПа), який її і зробив (залишив) отакою.
я загуглил - єто тот самый черт, который хотел с помощью государственного терроризма сраных вагнеровцев из самолета вытащить, невзирая на всемирный скандал ? А ***ры-порохоботы из него икону лепят ? При том что порохоботы летом 2020 боьше всего сделали чтобы бульбафюрер пополз обратно кланяться москве и отпустил вагнероцев, пойманных красиво, по процедуре, без всякого терроризма. и что сулило обратный дрейф рб подальше от москвы, если бы не змагары при подстрекательской поддержке порохоботов все не попортили