Ладно цей фільм...Він епоху, коли можна було тільки езоповою мовою. А що заважає зараз?)) Да теж саме, тільки в меншій мірі. Бо 100500% поки прямо у лоба чесно відверто прямо не будуть говорити і розкладати по полицях, да хрін хто що зрозуміє. І навіть за таких умов будуть непорозуміння.
Ну це ж треш: отого Червинського розслідують, судять, керували (як виходить з його показів) по суті не менші, а навіть більші, злочинці, ніж в чому його звинувачували.
"неприйнятні мінімальні стартові переговорні позиції для обох сторін"
The_Rebel написав:Щось Портников останнім часом таку ахінею несе, що гидко слухати. Ще й так безапеляційно, ніби для нього все так очевидно, він такий крутий всезнаючий експерт. Намагаюсь не слухати, але періодично впливає гівно. Перестав його дивитися, коли він сказав, що єдиний шанс України в майбутньому, якщо Росія стане демократичною. Зараз видав таке: війна буде йти ще довго, і в 25-му, і в 29-му, тому що обидві сторони вважають ці території своїми і головне - готові помирати за неї. Ну чи не придурок? І його ще в патріотичному таборі дуже поважають. Та бл.. москалі все до Атлантичного океану вважають своєю територією, періодично грозять щось там чоботи русского солдата помити чи що. Ні! Вони воюють за гроші виключно зараз. За землі воює хіба путін, а добровольців вже нема помирати. Он в Курській 70тис евакуювали, щось нікому з населення не хотілося і за свою землю померти безплатно
Між аналітикою Портнікова і вашою я обираю Портнікова. Ви можете відкрити свій канал і нести там будь яку ахінею, яку вважаєте за потрібне. Хто буде ближче до істини - побачимо.
Безумовно. Я висловив свою особисту думку і вважаю, що він зазвиздівся. Хоча це притаманно багатьом працівникам розмовного жанру
Горе от ума. Хоч Портніков інтелектуал, неперевершений історик, аналітик. Журналіста в ньому більше мабуть
50 километров продвижения в курской области захватывающее. Но как дела вообще на Донбассе? Покровск? Куда пропала вся эта информация?
Новогродівка, Мирноград, Селидове на Донеччині — вже не тил, а майже лінія фронту. На Донбасі російські війська кілька останніх тижнів досить швидко наступають — вузловий Покровськ стає переднім краєм, існує загроза захоплення міста.
"Наступ на Покровськ йде широким фронтом, ворог захопив Сергіївку та просунувся біля Переїзного, Водяного, Новоселівки Першої, Тимофіївки, Лисичного, Гродівки, Желанного, Новожеланного, Іванівки. Це повинно бути холодним душем, для тих, в кого ейфорія зашкалює щодо подій в Курській області. Мені уже страшно, що Покровськ є останнім пунктом де ми ще можемо розвантажити допомогу воїнам", — говорить волонтерка Надія. Вона чи не що два тижні возить допомогу військовим і зазначає, що стає все складніше.
"Ситуація важка. Росіяни, ніби, зірвались з ланцюга, не рахуються з втратами, йдуть до Покровська. Траса Покровськ-Костянтинівка фактично вже під вогневим контролем ворога, вони прагнуть перерізати дорогу, — говорить Фокусу військовий експерт Михайло Жирохов. — Населені пункти беруть, незважаючи на втрати. Новогродівка нещодавно була в тилу, а туди вже прилітють FPV дрони. А це означає, що лінія фронту у 7-10 кілометрах. Росіяни прорвали всі оборонні споруди, які там були — зачепитися українській армії вже ні за що. Намагалися зачепитися за водойми – там достатньо відстійників, ставків, але не вдалося. Росіяни рухаються швидше, ніж вдається закріпитися".
Частково така важка ситуація на цій ділянці фронту обумовлена втратою Очеретиного наприкінці квітня 2024 року. Попри те, що це невелике село, де до війни жили приблизно три тисячі мешканців, його окупація створила суттєві проблеми для Збройних сил України — стався обвал оборонної лінії, а ворогу вдалося просунутися даолі — через село проходить дорога Т0511, що веде прямо на Покровськ. В Очеретяному росіяни організували основний свій логістичний хаб. За допомогою залізниці накопичують там сили, забезпечують логістику та наступають.
Ще одна причина стрімкого наступу — відсутність підготовлених фортифікаційних споруд. Приміром, біля Торецька українські позиції залишалися незмінними з 2015 року, але не були облаштовані. За дев’ять років бригади, які змінювали один одну, не окопались. І те, що такі позиції прорвали зараз, а не два роки тому — випадковість. Тобто нічого не було зроблено, аби запобігти прориву росіян. Навіть після захоплення Авдіївки не заміновані критичні напрямки. https://focus.ua/uk/politics/662457-nas ... -armiyu-rf
Дякую. Бо я радію подіям в курській області, а знайомі з Дніпра очкують, бо там 15 кілометрів залишається до дніпр-ської області
у Портников из выступления в выступление один тезис рефреном "если в НАТО не возьмут, то крышка. надо чтобы в вашингтоне догадались нас в нато взять" в прниципе, имеет обоснование, но приелось ну тупые(с), не додумаись Украину в НАТО взять - что дальше ??? надо больше креатива
fox767676 написав:у Портников из выступления в выступление один тезис рефреном "если в НАТО не возьмут, то крышка. надо чтобы в вашингтоне догадались нас в нато взять" в прниципе, имеет обоснование, но приелось ну тупые(с), не додумаись Украину в НАТО взять - что дальше ??? надо больше креатива
зато ПАП додумався вписати НАТО в ОЗУ, а викреслення на паузі