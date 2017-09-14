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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9417941894199420

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 51
Від 3 до 6 місяців
16%
8
Від 6 до 12 місяців
22%
11
Від 1 до 1,5 року
18%
9
Від 1,5 до 2 років
8%
4
Від 2 до 2,5 років
8%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
12
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 12:26

  The_Rebel написав:
  sergey_sryvkin написав:
  The_Rebel написав:Щось Портников останнім часом таку ахінею несе, що гидко слухати. Ще й так безапеляційно, ніби для нього все так очевидно, він такий крутий всезнаючий експерт. Намагаюсь не слухати, але періодично впливає гівно.
Перестав його дивитися, коли він сказав, що єдиний шанс України в майбутньому, якщо Росія стане демократичною.
Зараз видав таке: війна буде йти ще довго, і в 25-му, і в 29-му, тому що обидві сторони вважають ці території своїми і головне - готові помирати за неї. Ну чи не придурок? І його ще в патріотичному таборі дуже поважають. Та бл.. москалі все до Атлантичного океану вважають своєю територією, періодично грозять щось там чоботи русского солдата помити чи що. Ні! Вони воюють за гроші виключно зараз. За землі воює хіба путін, а добровольців вже нема помирати. Он в Курській 70тис евакуювали, щось нікому з населення не хотілося і за свою землю померти безплатно

Між аналітикою Портнікова і вашою я обираю Портнікова.
Ви можете відкрити свій канал і нести там будь яку ахінею, яку вважаєте за потрібне.
Хто буде ближче до істини - побачимо.

Безумовно. Я висловив свою особисту думку і вважаю, що він зазвиздівся. Хоча це притаманно багатьом працівникам розмовного жанру

Горе от ума. Хоч
Портніков інтелектуал, неперевершений історик, аналітик.
Журналіста в ньому більше мабуть
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 12:28

  jump написав:
  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:

50 километров продвижения в курской области захватывающее.
Но как дела вообще на Донбассе? Покровск?
Куда пропала вся эта информация?


Новогродівка, Мирноград, Селидове на Донеччині — вже не тил, а майже лінія фронту. На Донбасі російські війська кілька останніх тижнів досить швидко наступають — вузловий Покровськ стає переднім краєм, існує загроза захоплення міста.

"Наступ на Покровськ йде широким фронтом, ворог захопив Сергіївку та просунувся біля Переїзного, Водяного, Новоселівки Першої, Тимофіївки, Лисичного, Гродівки, Желанного, Новожеланного, Іванівки. Це повинно бути холодним душем, для тих, в кого ейфорія зашкалює щодо подій в Курській області. Мені уже страшно, що Покровськ є останнім пунктом де ми ще можемо розвантажити допомогу воїнам", — говорить волонтерка Надія. Вона чи не що два тижні возить допомогу військовим і зазначає, що стає все складніше.

"Ситуація важка. Росіяни, ніби, зірвались з ланцюга, не рахуються з втратами, йдуть до Покровська. Траса Покровськ-Костянтинівка фактично вже під вогневим контролем ворога, вони прагнуть перерізати дорогу, — говорить Фокусу військовий експерт Михайло Жирохов. — Населені пункти беруть, незважаючи на втрати. Новогродівка нещодавно була в тилу, а туди вже прилітють FPV дрони. А це означає, що лінія фронту у 7-10 кілометрах. Росіяни прорвали всі оборонні споруди, які там були — зачепитися українській армії вже ні за що. Намагалися зачепитися за водойми – там достатньо відстійників, ставків, але не вдалося. Росіяни рухаються швидше, ніж вдається закріпитися".

Частково така важка ситуація на цій ділянці фронту обумовлена втратою Очеретиного наприкінці квітня 2024 року. Попри те, що це невелике село, де до війни жили приблизно три тисячі мешканців, його окупація створила суттєві проблеми для Збройних сил України — стався обвал оборонної лінії, а ворогу вдалося просунутися даолі — через село проходить дорога Т0511, що веде прямо на Покровськ. В Очеретяному росіяни організували основний свій логістичний хаб. За допомогою залізниці накопичують там сили, забезпечують логістику та наступають.

Ще одна причина стрімкого наступу — відсутність підготовлених фортифікаційних споруд. Приміром, біля Торецька українські позиції залишалися незмінними з 2015 року, але не були облаштовані. За дев’ять років бригади, які змінювали один одну, не окопались. І те, що такі позиції прорвали зараз, а не два роки тому — випадковість. Тобто нічого не було зроблено, аби запобігти прориву росіян. Навіть після захоплення Авдіївки не заміновані критичні напрямки.
https://focus.ua/uk/politics/662457-nas ... -armiyu-rf

Дякую.
Бо я радію подіям в курській області, а знайомі з Дніпра очкують, бо там 15 кілометрів залишається до дніпр-ської області
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

у Портников из выступления в выступление один тезис рефреном
"если в НАТО не возьмут, то крышка. надо чтобы в вашингтоне догадались нас в нато взять"
в прниципе, имеет обоснование, но приелось
ну тупые(с), не додумаись Украину в НАТО взять - что дальше ???
надо больше креатива
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 14:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Соскін каже, що як варіант взяти під контроль дорогу Курск-Білгород
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 14:40

  detroytred написав:
5-7 хв. -- суддям пофіг на докази
(привіт судовій реформі.)
16-26 хв. -- все про операцію, слідство.
Є покази контрозвідника, є покази двох генералів (начальників Червинського) про санкціонованість операції, погодження Бакановим, Залужним, були і документи.
Навіть були спочатку покази військових генералів та ін.
Потім вони змінили покази, Баканов теж, Залужний показів не давав.
1,5 року за гратами...
Треш...

Бегло прослушал расскакз обвиняемого. Мое предположение, что он сам себе создал проблемы подтверждается. Полковник уничтожил документ, на котором, с его слов, была виза Залужного. Обоснование уничтожения так себе. Не было режимного подразделения в части, куда надо было сдать бумажку. Тут возникает вопрос - как полковник получил в свое распоряжение документ с грифом секретно, если режимное подразделение не было сформировано ? Относительно допроса Залужного. Что за вызовы Залужного осуществляет адвокат полковника ? Предполагаю, что правом вызова обладает следователь в досудебном расследовании. Если свидетель не является на вызов, то инициировался ли адвокатом через ходатайство следователю привод Залужного ?
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 15:31

  sergey_sryvkin написав:
  The_Rebel написав:Щось Портников останнім часом таку ахінею несе, що гидко слухати. Ще й так безапеляційно, ніби для нього все так очевидно, він такий крутий всезнаючий експерт. Намагаюсь не слухати, але періодично впливає гівно.
Перестав його дивитися, коли він сказав, що єдиний шанс України в майбутньому, якщо Росія стане демократичною.
Зараз видав таке: війна буде йти ще довго, і в 25-му, і в 29-му, тому що обидві сторони вважають ці території своїми і головне - готові помирати за неї. Ну чи не придурок? І його ще в патріотичному таборі дуже поважають. Та бл.. москалі все до Атлантичного океану вважають своєю територією, періодично грозять щось там чоботи русского солдата помити чи що. Ні! Вони воюють за гроші виключно зараз. За землі воює хіба путін, а добровольців вже нема помирати. Он в Курській 70тис евакуювали, щось нікому з населення не хотілося і за свою землю померти безплатно
Між аналітикою Портнікова і вашою я обираю Портнікова.
Ви можете відкрити свій канал і нести там будь яку ахінею, яку вважаєте за потрібне.
Хто буде ближче до істини - побачимо.
1 Аналітику від Портнікова слухаю постійно і вважаю його фаховим аналітиком
2 Проблема Портнікова в тому що він плутає аудиторії....
Є академічна - там він з своїми дописами(виступами) правий на 100%
Є загальноУкраїнська - тут він швидше працює як російський іпсошник...
Адже заявка про те що війна буде йти ще десятиліттями ...для вух простого слухача це заклик до замирення з москалями..

А те що війна в розумінні Портнікова це не танкові битви -простий слухач і не розуміє...

Тому станом на сьогодні , алярмістичні заяви Портнікова більше шкодять ніж допомагають...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 15:46

  _hunter написав:
  budivelnik написав:Тому станом на сьогодні , алярмістичні заяви Портнікова більше шкодять ніж допомагають...

Так и без танковых битв украинской экономике - как в том анекдоте про лося - лучше не становится...

Ви можете це довести якимись фактами/аналітикою? Де цитати з посиланнями на джерела?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 15:47

  _hunter написав:Так и без танковых битв украинской экономике - как в том анекдоте про лося - лучше не становится...

зато яке шоу, телевізор перемагає холодильник, поки що,
позиційно-повзуча Санта-Барбара набридла, а тут такий поворот сюжета
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 15:56

  budivelnik написав:
  sergey_sryvkin написав:
  The_Rebel написав:Щось Портников останнім часом таку ахінею несе, що гидко слухати. Ще й так безапеляційно, ніби для нього все так очевидно, він такий крутий всезнаючий експерт. Намагаюсь не слухати, але періодично впливає гівно.
Між аналітикою Портнікова і вашою я обираю Портнікова.
Ви можете відкрити свій канал і нести там будь яку ахінею, яку вважаєте за потрібне.
Хто буде ближче до істини - побачимо.
...
Адже заявка про те що війна буде йти ще десятиліттями ...для вух простого слухача це заклик до замирення з москалями..

А те що війна в розумінні Портнікова це не танкові битви -простий слухач і не розуміє...

Тому станом на сьогодні , алярмістичні заяви Портнікова більше шкодять ніж допомагають...

Гетьманцев и без всяких танковых битв налоги поднимать собрался...
_hunter
 
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