Додано: Нед 11 сер, 2024 16:06

tumos написав: detroytred написав:

5-7 хв. -- суддям пофіг на докази

(привіт судовій реформі.)

16-26 хв. -- все про операцію, слідство.

Є покази контрозвідника, є покази двох генералів (начальників Червинського) про санкціонованість операції, погодження Бакановим, Залужним, були і документи.

Навіть були спочатку покази військових генералів та ін.

Потім вони змінили покази, Баканов теж, Залужний показів не давав.

1,5 року за гратами...

Треш...

5-7 хв. -- суддям пофіг на докази(привіт судовій реформі.)16-26 хв. -- все про операцію, слідство.Є покази контрозвідника, є покази двох генералів (начальників Червинського) про санкціонованість операції, погодження Бакановим, Залужним, були і документи.Навіть були спочатку покази військових генералів та ін.Потім вони змінили покази, Баканов теж, Залужний показів не давав.1,5 року за гратами...Треш...

Бегло прослушал расскакз обвиняемого. Мое предположение, что он сам себе создал проблемы подтверждается. Полковник уничтожил документ, на котором, с его слов, была виза Залужного. Обоснование уничтожения так себе. Не было режимного подразделения в части, куда надо было сдать бумажку. Тут возникает вопрос - как полковник получил в свое распоряжение документ с грифом секретно, если режимное подразделение не было сформировано ? Относительно допроса Залужного. Что за вызовы Залужного осуществляет адвокат полковника ? Предполагаю, что правом вызова обладает следователь в досудебном расследовании. Если свидетель не является на вызов, то инициировался ли адвокатом через ходатайство следователю привод Залужного ? Бегло прослушал расскакз обвиняемого. Мое предположение, что он сам себе создал проблемы подтверждается. Полковник уничтожил документ, на котором, с его слов, была виза Залужного. Обоснование уничтожения так себе. Не было режимного подразделения в части, куда надо было сдать бумажку. Тут возникает вопрос - как полковник получил в свое распоряжение документ с грифом секретно, если режимное подразделение не было сформировано ? Относительно допроса Залужного. Что за вызовы Залужного осуществляет адвокат полковника ? Предполагаю, что правом вызова обладает следователь в досудебном расследовании. Если свидетель не является на вызов, то инициировался ли адвокатом через ходатайство следователю привод Залужного ?

Нема. Нема ніякої різниці чому Червинський знищив отой документ.Є покази отого низового оперативника та двох начальників Червинського.Є зміна показів військових Повітряних Сил.Є отакі публічні заяви Червинського. Не на кухні, а в ЗМІ.Є реальний факт --- що дійсно очікувати, що отаке можна провернути з п-ком ГУРу; що реально можна ссяти в очі -- навіть просто припущенням, що операція з наданням повітряного коридору може відбуватися без погодження з ГШ; а виділення оперативника контрозвідки і його прямі покази ігноритися ---- да такого мабуть ніколи не було і не буде.Ви далекі від практики...Це взводного, ротному, ну нехай комбату треба мати *папірець з мокрою печаткою*. Це на їх рівні отаке є звичайною практикою.А на рівні Червинського ні.Нічого дивного, що він такого не очікував. Бо це за межами меж.Ну і повний абсурд. Це не Червинський повинен доказувати, що операція була погоджена. А слідство, що операція була самоуправством Червинського.Після показів оперативника та двох отих начальників слідство повинно доказати, що їх покази брехливі.А також надати докази, що повітряний коридор з ГШ, з командуванням Повітряних сил не погоджувався.Слідчий? Виклик Залужного? --- бу-га-га.Слідство не всі покази в суд надало ...З.и. *Обоснование уничтожения так себе. Не было режимного подразделения в части, куда надо было сдать бумажку. Тут возникает вопрос - как полковник получил в свое распоряжение документ с грифом секретно, если режимное подразделение не было сформировано ?* ----- не так.Він каже, що документ знищив, тому що їх частину було розформовано (тобто секрєтки, куди він міг би ЗДАТИ документ, ВЖЕ не було). А отримав він в сєкрєткє, коли вона була.(А те, що сєкрєтчик отримає своє на горіхи за отаке, якось до справи не відноситься).З.З.И. Те, що тепер ще наголошує Червинський, і овсі капець.