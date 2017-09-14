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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 11 сер, 2024 16:06
tumos написав: detroytred написав:
5-7 хв. -- суддям пофіг на докази
(привіт судовій реформі.)
16-26 хв. -- все про операцію, слідство.
Є покази контрозвідника, є покази двох генералів (начальників Червинського) про санкціонованість операції, погодження Бакановим, Залужним, були і документи.
Навіть були спочатку покази військових генералів та ін.
Потім вони змінили покази, Баканов теж, Залужний показів не давав.
1,5 року за гратами...
Треш...
Бегло прослушал расскакз обвиняемого. Мое предположение, что он сам себе создал проблемы подтверждается. Полковник уничтожил документ, на котором, с его слов, была виза Залужного. Обоснование уничтожения так себе. Не было режимного подразделения в части, куда надо было сдать бумажку. Тут возникает вопрос - как полковник получил в свое распоряжение документ с грифом секретно, если режимное подразделение не было сформировано ? Относительно допроса Залужного. Что за вызовы Залужного осуществляет адвокат полковника ? Предполагаю, что правом вызова обладает следователь в досудебном расследовании. Если свидетель не является на вызов, то инициировался ли адвокатом через ходатайство следователю привод Залужного ?
Нема. Нема ніякої різниці чому Червинський знищив отой документ.
Є покази отого низового оперативника та двох начальників Червинського.
Є зміна показів військових Повітряних Сил.
Є отакі публічні заяви Червинського. Не на кухні, а в ЗМІ.
Є реальний факт --- що дійсно очікувати, що отаке можна провернути з п-ком ГУРу; що реально можна ссяти в очі -- навіть просто припущенням, що операція з наданням повітряного коридору може відбуватися без погодження з ГШ; а виділення оперативника контрозвідки і його прямі покази ігноритися ---- да такого мабуть ніколи не було і не буде.
Ви далекі від практики...
Це взводного, ротному, ну нехай комбату треба мати *папірець з мокрою печаткою*. Це на їх рівні отаке є звичайною практикою.
А на рівні Червинського ні.
Нічого дивного, що він такого не очікував. Бо це за межами меж.
Ну і повний абсурд. Це не Червинський повинен доказувати, що операція була погоджена. А слідство, що операція була самоуправством Червинського.
Після показів оперативника та двох отих начальників слідство повинно доказати, що їх покази брехливі.
А також надати докази, що повітряний коридор з ГШ, з командуванням Повітряних сил не погоджувався.
Слідчий? Виклик Залужного? --- бу-га-га.
Слідство не всі покази в суд надало ...
З.и. *Обоснование уничтожения так себе. Не было режимного подразделения в части, куда надо было сдать бумажку. Тут возникает вопрос - как полковник получил в свое распоряжение документ с грифом секретно, если режимное подразделение не было сформировано ?* ----- не так.
Він каже, що документ знищив, тому що їх частину було розформовано (тобто секрєтки, куди він міг би ЗДАТИ документ, ВЖЕ не було). А отримав він в сєкрєткє, коли вона була.
(А те, що сєкрєтчик отримає своє на горіхи за отаке, якось до справи не відноситься).
З.З.И. Те, що тепер ще наголошує Червинський, і овсі капець.
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detroytred
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Додано: Нед 11 сер, 2024 16:06
fler написав: _hunter написав: budivelnik написав:
Тому станом на сьогодні , алярмістичні заяви Портнікова більше шкодять ніж допомагають...
Так и без танковых битв украинской экономике - как в том анекдоте про лося - лучше не становится...
Ви можете це довести якимись фактами/аналітикою? Де цитати з посиланнями на джерела?
Як би це не дивно звучало -але якраз те що в Україні існує реальна загроза економіці навіть без впливу Гетьманцева- я можу доповісти.
Пару днів тому їхав через Хмельницький
Поліція з ТЦК зупиняла ВСІ вантажні авто.... і перевіряла наявність броні...
Як думаєте - мобілізація скількох осіб які вміють керувати чимось що має вантажопідйомність більше 3000 кг - паралізує економіку України?
Моє припущення - 1000 осіб+/-200...
Вантажівка яка везе 10+тонн вантажу від одного підприємства до другого - у випадку недовезення легко зупиняє неасмерть роботу підприємства де працює 100+ осіб
Простий приклад
Давайте мобілізуємо шофера і експедитора хлібного фургону....
Ці двоє розвозять якихось 5000 кг хліба за зміну (+/-10 000 виробів)...
Я звичайно промовчу що 10 000 сімей залишаться голодними
Але один місцевий лампасник вважає що цих ДВОХ можна замінити легко...
В мене ж інша думка...
Їх замінити НЕМОЖЛИВО, а значить мобілізація 10 осіб(5шоферів+5експедиторів) з любого
хлібзаводу України - зупинить цей хліб завод..
Далі пояснювати чи й так ясно , що де.більна поведінка хмельницького чи закарпатського воєнкома- може вбити ВСЮ економіку Держави на протязі дуже короткого проміжку часу
ПС
А от позиція Гетьманцева( відсутність позиції по економічному бронюванню) - це позиція страуса, який виставив голий зад і чекає поки безумна ними скористається.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 16:15
budivelnik написав:
Я звичайно промовчу що 10 000 сімей залишаться голодними
Але один місцевий лампасник вважає що цих ДВОХ можна замінити легко...
В мене ж інша думка...
Замінити не можна тільки отакого єралашечника тебе.
Бо це тільки ти отакі складаєш.
Перескочив з 10+ тонн вантажівки, на хлібний фургон з 5 тонн за зміну.
Підмінив. Ще й утрирував -- голодними залишаться сім'ї.
(які з голоду мабуть до конкурента за хлібом не дійдуть)
Це і є одна з методик єралашиків. (а-ля отой савєцький)) Єралаш.)
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Додано: Нед 11 сер, 2024 16:22
detroytred написав: budivelnik написав:
Я звичайно промовчу що 10 000 сімей залишаться голодними
Але один місцевий лампасник вважає що цих ДВОХ можна замінити легко...
В мене ж інша думка...
Замінити не можна тільки отакого єралашечника тебе.
Бо це тільки ти отакі складаєш.
Аргументація відсутня
Рівень інтелекту- лампасник.
Ти вважаєш що хліб завод зможе працювати якщо в нього буде відсутні всі шофери і експедитори ?...
І хто з нас єралашник..
Я ж тобі казав
Носіння фуражки перетиснуло тобі доступ крові до мозку...от ти безмозглим і живеш...
Як казав Ейнштейн?Помітити сам мозок -важко....
Але дуже легко помітити наскільки він мізерний по розвитку.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 16:26
fler написав: _hunter написав: budivelnik написав:
Тому станом на сьогодні , алярмістичні заяви Портнікова більше шкодять ніж допомагають...
Так и без танковых битв украинской экономике - как в том анекдоте про лося - лучше не становится...
Ви можете це довести якимись фактами/аналітикою? Де цитати з посиланнями на джерела?
Не знаю як цей _hunter, але оце ваше за ВСУ під Каховкою, де факти?
Яка там нафіг Каховка...
Чи це вам бригадний нашептав, з яким ваш чоловік познайомився?
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Додано: Нед 11 сер, 2024 16:29
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Я звичайно промовчу що 10 000 сімей залишаться голодними
Але один місцевий лампасник вважає що цих ДВОХ можна замінити легко...
В мене ж інша думка...
Замінити не можна тільки отакого єралашечника тебе.
Бо це тільки ти отакі складаєш.
Аргументація відсутня
Рівень інтелекту- лампасник.
Ти вважаєш що хліб завод зможе працювати якщо в нього буде відсутні всі шофери і експедитори ?...
І хто з нас єралашник..
Я ж тобі казав
Носіння фуражки перетиснуло тобі доступ крові до мозку...от ти безмозглим і живеш...
Як казав Ейнштейн?Помітити сам мозок -важко....
Але дуже легко помітити наскільки він мізерний по розвитку.
Во як.
А далі не дочитав?
Що завадило-то?
Фуражка прапорщика гсвг отак перетисла (за твоєю ж логікою)?
Не вважаю.
Але мова не йде і не йшла, що усі хлібзаводи залишаться без водіїв та експедиторів. І що на фургони водіїв та експедиторів нових не знайдуть.
Да і про саме "легко" я мову ніколи не вів. Вказував, що буде замінено. З задоволенням конкурентами. Без "легко".
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 11 сер, 2024 16:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 16:32
budivelnik написав: fler написав:
Ви можете це довести якимись фактами/аналітикою? Де цитати з посиланнями на джерела?
Давайте мобілізуємо шофера і експедитора хлібного фургону....
Але один місцевий лампасник вважає що цих ДВОХ можна замінити легко...
В мене ж інша думка...
Їх замінити НЕМОЖЛИВО
Чого неможливо? Африка не вміє керувать фургоном? Чи Африка не може розвозити білий хліб?
Експедитор хлібного фургону це як? Вроді ніколи не бачив.
Теж саме з фурою, мільйони бажаючих Пакістанців, Буркіна Фасовців разом з сім`ями.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 16:38
Water написав: budivelnik написав: fler написав:
Ви можете це довести якимись фактами/аналітикою? Де цитати з посиланнями на джерела?
Давайте мобілізуємо шофера і експедитора хлібного фургону....
Але один місцевий лампасник вважає що цих ДВОХ можна замінити легко...
В мене ж інша думка...
Їх замінити НЕМОЖЛИВО
Чого неможливо? Африка не вміє керувать фургоном? Чи Африка не може розвозити білий хліб?
Експедитор хлібного фургону це як? Вроді ніколи не бачив.
Теж саме з фурою, мільйони бажаючих Пакістанців, Буркіна Фасовців разом з сім`ями.
Фантазії бувають різні..
Деякі лікуються виключно інєкціями галоперідолу...
По статистиці
В місяць , автомобільним транспортом перевозиться приблизно 100 млн тонно/кілометрів...
Шофер довгої тяги ,
10 тонн завантаження* 80км/год*8год зміна*25 змін=160 000 тонно кілометрів в місяць
100 000 000 тонно кілометрів/160 000 тонн кілометрів=625 ВОДІЇВ
...
Далі пояснювати?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 11 сер, 2024 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 16:38
Fighterbomber:
Молчание официальных хохлолиц по поводу целей и задач вторжения в Курской области я думаю связана с тем, что никто из военно-политического руководства Украины понятия не имеет каких результатов сможет достичь в результате своей дерзкой и смелой авантюры. Если бы у бабки был хуй, и главная цель прорыва Курская АЭС была взята, мы бы услышали кучу самых разнообразных заявлений. Но там уже без вариантов.
До сих пор хохлы не утратили наступательного потенциала, и пробуют тупо захватить большую территорию после чего постараются закрепится на самых выгодных рубежах.
Интересно здесь кореллирует заявления НГШ о том, что продвижение "вглубь" остановлено. Херово что не сообщили остановлено ли оно "вширь" и вообще не расшифровали что в понятии "ретрогенераторов меркаптанов" (с) Hard есть наступление.
Поэтому заявления хохлов будут позже, вне зависимости от результатов. Собственно, даже когда хохлы получат пизды, или просто уйдут восвояси посчитав что цели достигнуты, все равно мы услышим их победные реляции.
И на это, обьективно, есть причины.
Это можно нивелировать добавлением к нашим новым территориям Сумской области.
Ну и да, нам нужно перестать играть в аналитику настроений в мире, рисовать графики отношения к СВО жирафов Зимбабве, надо тупо пиздить хохлов.
Ну и самое главное надо трезво, без понтов и слайдов оценить свои силы и возможности и сделать нужные выводы, какими бы неприятными и не модными они были.
Но блет. Эти оценки и выводы же и будут делать те самые ретрогенераторы. У нас нет других их.
Думаю, где-то все таки должна найтись парочка тех самых легендарных командиров-ясное солнышко которые смогут убедить, пробить и подсказать как надо.
Но это не точно.
Цікавий комент, який набрав найбільше лайків:
А каких заявлений ты ждешь, бомбер? Они без понятия как быть. Это унижение и всей России и в первую очередь лично Путина. Если Хохлов не выбить в ближайшие дни - это ядерный удар по имиджу и репутации России. Мы не контролируем международно признанные границы. Ядерная. Сверхдержава. Почитайте комменты в западном сегменте интернета. С нас просто орут как с лохов.
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Додано: Нед 11 сер, 2024 16:39
budivelnik написав:
Поліція з ТЦК зупиняла ВСІ вантажні авто.... і перевіряла наявність броні...
Тобто по Вашому ці авто не слід чіпати?
budivelnik написав:
Як думаєте - мобілізація скількох осіб які вміють керувати чимось що має вантажопідйомність більше 3000 кг - паралізує економіку України?
Моє припущення - 1000 осіб+/-200...
За стільки днів повномасштабної агресії росії до України роботодавець міг знайти можливості оформити своїм робітникам бронювання.
Як на мене, то зараз держава знайти військовозобов'язаних, які не оновили свої дані й яких можна мобілізувати. Тому масової перевірки й запускають.
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