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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 94209421942294239424>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 4.8 5 51
Від 3 до 6 місяців
16%
8
Від 6 до 12 місяців
22%
11
Від 1 до 1,5 року
18%
9
Від 1,5 до 2 років
8%
4
Від 2 до 2,5 років
8%
4
Від 2,5 до 3 років
4%
2
Від 3 до 3,5 років
0
0
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
2%
1
Більше 5 років
24%
12
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 16:44

  budivelnik написав:Фантазії бувають різні..
По статистиці
100 000 000 тонно кілометрів/160 000 тонн кілометрів=625 ВОДІЇВ
Далі пояснювати?

Шо ви хочете цим пояснити? Сьогодні не знайдеться 625 водіїв-непальців?
Бажаючих вже повинні були завезти і прямо у ТЦК бартером мінять.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 16:45

  detroytred написав:Але мова не йде і не йшла, що усі хлібзаводи залишаться без водіїв та експедиторів. І що на фургони водіїв та експедиторів нових не знайдуть.
Да і про саме "легко" я мову ніколи не вів. Вказував, що буде замінено. З задоволенням конкурентами. Без "легко".
Яким же треба бути де.білом щоб не зрозуміти
НАВІЩО міняти тих хто працює ?
Уточню
Навіщо ЛОВИТИ тих хто реально працює?
Для того щоб завтра шукати тих хто заховався?
Може відразу шукати тих хто ховається...

Б.л.я.ть - як мене задрачує логіка ніколи не працювавших і нічого не створювавших..
Для них алгоритм
Давай зломаєм те що працює - за щастя...
ПС
Добре що цього полковника в ЗСУ не пустили...він би там накерував.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 16:50

  budivelnik написав:
  fler написав:
  _hunter написав:Так и без танковых битв украинской экономике - как в том анекдоте про лося - лучше не становится...
Ви можете це довести якимись фактами/аналітикою? Де цитати з посиланнями на джерела?
Як би це не дивно звучало -але якраз те що в Україні існує реальна загроза економіці навіть без впливу Гетьманцева- я можу доповісти...
ПС
А от позиція Гетьманцева( відсутність позиції по економічному бронюванню) - це позиція страуса, який виставив голий зад і чекає поки безумна ними скористається.

Ви не зрозуміли. Сидить одне чмо в Німеччині і нагнітає звідти обстановку, мовляв, що і без воєнних дій в Україні все погано і буде ще гірше. Якого біса?
Чи хтось досі не розуміє, що поки йде війна на нашій території, то очікувати якихось покращень в економіці не варто? Невже це треба пояснювати на фінфорумі?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 16:51

  Howl написав:
  budivelnik написав:Поліція з ТЦК зупиняла ВСІ вантажні авто.... і перевіряла наявність броні...
Тобто по Вашому ці авто не слід чіпати?
  budivelnik написав:Як думаєте - мобілізація скількох осіб які вміють керувати чимось що має вантажопідйомність більше 3000 кг - паралізує економіку України?
Моє припущення - 1000 осіб+/-200...
За стільки днів повномасштабної агресії росії до України роботодавець міг знайти можливості оформити своїм робітникам бронювання.
Як на мене, то зараз держава знайти військовозобов'язаних, які не оновили свої дані й яких можна мобілізувати. Тому масової перевірки й запускають.
Мужики - що у Вас з логікою?
Ну знайдете Ви 625 злісних ухилянтів на фурах...і зупините ВСЮ економіку України...
Хтось з Вас може хоч порівняти
625 новопризваних які повинні своїми бойовими звитягами замінити всю ЕКОНОМІКУ...

Є правило
Не ломай те що працює...
Так
Я б ЗАБОРОНИВ зупиняти вантажні авто для перевірки броні в водіїв цих авто...Цей водій ВЖЕ робить більше в десятки разів ніж теоретично зможе зробити в окопі..

Плюс
Можу похвастатись
Ще до закінчення офіційних результатів по реєстрації в Резерв+ я писав
Мобресурс в Україні - 5,68 млн осіб
Офіційні данні
Зареєструвались - 4,7 млн осіб
Заховались-0,8 млн осіб

Як бачите мої єралашики дають точність в 97%

Звідси висновок
хмельницьки чи закарпатський чи львівський воєнкоми - не відповідають за економіку.Тому їх дії- оправдані бо вони виконують свої повноваження...

А от хто повинен був спрогнозувати що надання такого обєму повноважень 20 полковникам за три дні може зупинити всю економіку?

І останнє
Ну виконають воєнкоми свої обовязки , зловлять всіх шоферів які не заброньовані, створять з них батальойн і що ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 16:51

  Water написав:Чого неможливо? Африка не вміє керувать фургоном? Чи Африка не може розвозити білий хліб?
Експедитор хлібного фургону це як? Вроді ніколи не бачив.
Теж саме з фурою, мільйони бажаючих Пакістанців, Буркіна Фасовців разом з сім`ями.

хіба як рікші або на віслюках
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 16:53

  fler написав:Ви не зрозуміли. Сидить одне чмо в Німеччині і нагнітає звідти обстановку, мовляв, що і без воєнних дій в Україні все погано і буде ще гірше. Якого біса?
Чи хтось досі не розуміє, що поки йде війна на нашій території, то очікувати якихось покращень в економіці не варто? Невже це треба пояснювати на фінфорумі?
Тобто Ви вважаєте , що чмо яке сидить за кордоном більше шкодить економіці ніж спроба виявити ухилянтів серед водіїв вантажівок?

Може все таки спочатку треба вирішити більш нагальне питання, а вже потім витрачати час/ресурси на боротьбу з чмо і лампасниками?

ПС
Про Хліб-завод
В мене офіційний лист про закриття одного з львівських хліб заводів з 5 серпня( вже закрився)
спроби налагодити співпрацю з іншими - поки що результату не дала...у всіх одна проблема- логістика...
От якщо я буду забирати самовивозом 30-100 кг хліба в 4 ранку - то вони згодні..
а не буду-то в них нема можливостей.
Про те як зараз йде логістика важких товарів(вода/пиво/алкоголь) - я краще промовчу..тут ЖОПА повна ( і це при тому що пиво/алкоголь це 50% податків від ціни продажу)
До речі, кабмін роздуплився і дозволив продавати алкоголь за виключенням комендантської години...дійшло що різні там мери , борячись за рейтинги (жінки завжди радо сприймають обмеження по продажу алкоголю) обмежили продаж так..що тепер бюджет гроші шукає де б взяти...бо мери за бюджет не відповідають ( а в місцевий йде тільки 5% від продажу, в той час коли в державний 55%)
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 11 сер, 2024 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 16:54

  Water написав:
  budivelnik написав:Фантазії бувають різні..
По статистиці
100 000 000 тонно кілометрів/160 000 тонн кілометрів=625 ВОДІЇВ
Далі пояснювати?

Шо ви хочете цим пояснити? Сьогодні не знайдеться 625 водіїв-непальців?
Бажаючих вже повинні були завезти і прямо у ТЦК бартером мінять.

з категорією Д, водій віслюка з прицепом, прям легендарна "полуторка"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 11 сер, 2024 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 16:55

  Water написав:..оце ваше за ВСУ під Каховкою, де факти?
Яка там нафіг Каховка...

Water, відчепіться вже)). Коли я пишу про такі речі, то це інформація звісно від військових. На цей раз від тих, що зараз там воюють. І не перекручуйте, було сказано не "ЗСУ під Каховкою", а відкинули кацапів до Каховки.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 16:56

  budivelnik написав:Навіщо ЛОВИТИ тих хто реально працює?
Для того щоб завтра шукати тих хто заховався?
Може відразу шукати тих хто ховається...

Гарне питання. Ловити тих, хто працює, у 100 раз простіше, ніж ловити заховавшихся.
І нікого не іп_хвилює шо буде з економікою. Як і у всьому, є план.
А то шо людина працює на закордон, приносить туєвухучу зелені в бюджет+донати, це теж нікого не хвилює шо буде, коли цю людину мобілізують.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2024 17:00

  fler написав:
  Water написав:..оце ваше за ВСУ під Каховкою, де факти?
Яка там нафіг Каховка...

Water, відчепіться вже)). Коли я пишу про такі речі, то це інформація звісно від військових. На цей раз від тих, що зараз там воюють. І не перекручуйте, було сказано не "ЗСУ під Каховкою", а відкинули кацапів до Каховки.

Ви пишете фігню.
Москалів від Кринок ДО Каховки туєвахуча, але ви продовжуйте писать за інфу від військових.
Таку фігню військовий на тому напрямку тупо не міг сказать, бо це м'яко кажучі брехня(шоб не забанили за мат).
Water
 
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